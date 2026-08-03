Publicat la 03.08.2026, 15:24:08

Termocentrala Paroșeni, una dintre puținele centrale pe huilă rămase în funcțiune în România, a fost repornită luni pentru a contribui la acoperirea necesarului de energie electrică într-o perioadă marcată de producție redusă și consum ridicat. Unitatea din cadrul Complexului Energetic Valea Jiului (CEVJ) va funcționa cel puțin până la sfârșitul acestei săptămâni, iar activitatea poate fi prelungită dacă Dispeceratul Energetic Național va solicita menținerea grupului în exploatare.

Directorul general al CEVJ, Samuel Dioane, a declarat că termocentrala dispune de suficiente rezerve de combustibil pentru perioada următoare.

„Avem un stoc de cărbune de peste 40.000 de tone. Vom funcționa până în weekend. Dacă vor exista solicitări din partea Dispeceratului Energetic Național vom lucra și în perioada sfârșitului de săptămână și apoi în următoarele zile”, a precizat acesta.

Energia produsă intră în sistem începând de luni după-amiază

Potrivit conducerii Complexului Energetic Valea Jiului, centrala a fost pornită în cursul dimineții, iar de la ora 17:00 urma să fie sincronizată și conectată în paralel cu Sistemul Energetic Național.

Pornirea centralei are loc într-un moment critic pentru sistemul energetic românesc, afectat de caniculă, de scăderea istorică a debitului Dunării și de reducerea producției interne de energie după oprirea Unității 1 de la Centrala Nucleară Cernavodă.

Pentru a compensa deficitul, autoritățile au apelat la toate capacitățile disponibile de producție, inclusiv la centralele pe cărbune.

Cărbunele provine din lucrările de conservare a minelor

Termocentrala Paroșeni utilizează huila rezultată din lucrările de punere în siguranță și conservare a exploatărilor miniere din Valea Jiului, activitate desfășurată în cadrul Complexului Energetic Valea Jiului.

Deși sectorul minier din zonă se află într-un amplu proces de restructurare, cărbunele extras în timpul lucrărilor de închidere a minelor continuă să fie valorificat pentru producerea de energie electrică.

Nu există probleme în alimentarea consumatorilor

Prefectul județului Hunedoara, Lorincz Szell, a declarat că, în prezent, alimentarea cu energie electrică se desfășoară în condiții normale.

„Nu au fost probleme de decuplări de la energia electrică nici la agenții economici și nici la persoanele fizice”, a precizat prefectul.

Repornirea Termocentralei Paroșeni face parte din măsurile adoptate de autorități pentru menținerea echilibrului Sistemului Energetic Național într-o perioadă în care România încearcă să compenseze reducerea producției interne prin creșterea producției din centralele convenționale și prin importuri de energie.