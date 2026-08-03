Publicat la 03.08.2026, 18:31:00

Bucureștiul domină detașat topul celor mai înalte clădiri din România, iar recordul este deținut de mai bine de un deceniu de un turn devenit reper al Capitalei. Money.ro a ”inventariat” cele mai înalte clădiri din țară, iar rezultatele scot la iveală câteva surprize- Satu Mare are o construcție ridicată în perioada comunistă mai înaltă decât multe dintre turnurile moderne din marile centre economice, iar Timișoara intră în clasament cu unul dintre simbolurile sale arhitecturale.

SkyTower, cea mai înaltă clădire din România – 137 de metri (FOTO)

Cea mai înaltă clădire din România este SkyTower București, turnul care domină zona Floreasca-Barbu Văcărescu (Promenada Mall) și poate fi observat de la kilometri distanță. Finalizată în 2012, clădirea are 137 de metri înălțime și 37 de etaje, fiind cel mai înalt turn de birouri construit până acum în țara noastră.

SkyTower a schimbat radical panorama nordului Capitalei, o zonă care în numai câteva decenii s-a transformat dintr-un spațiu dominat de foste platforme industriale într-unul dintre cele mai importante cartiere de business din România. Turnul, care găzduiește și un restaurant panoramic și-a păstrat recordul de înălțime încă de la inaugurare și rămâne reperul după care sunt comparate marile proiecte imobiliare dezvoltate în România.

Globalworth Tower – 118 metri

Tot în nordul Capitalei se află Globalworth Tower, cunoscută inițial sub numele Bucharest One. Clădirea are aproximativ 118 metri înălțime și 27 de niveluri supraterane, fiind unul dintre cele mai importante turnuri de birouri din România. Poziționarea sa în apropierea SkyTower face ca zona Floreasca-Barbu Văcărescu să concentreze cele mai spectaculoase clădiri moderne înalte din țară. Turnul este reprezentativ pentru boom-ul imobiliar care a transformat nordul Bucureștiului într-un nou centru financiar și de afaceri.

Ana Tower – 110 metri lângă Casa Presei Libere

Un alt gigant al Capitalei este Ana Tower, clădire ridicată în apropierea Pieței Presei Libere. Turnul are aproximativ 110 metri înălțime și 25 de niveluri, fiind una dintre cele mai ușor de recunoscut construcții moderne de la intrarea în nordul Bucureștiului. Prin apariția sa, vechea panoramă a zonei, dominată timp de zeci de ani de sinistrul fost palat al presei, s-a schimbat radical.

Tower Center International – gigantul de lângă Piața Victoriei

Tower Center International este una dintre clădirile care au deschis „cursa pe verticală” a Bucureștiului modern. Turnul, amplasat în apropierea Pieței Victoriei, are 26 de niveluri, iar înălțimea sa este indicată diferit în funcție de sursă și de metoda de măsurare, valorile întâlnite fiind de aproximativ 106-120 de metri. Înainte de finalizarea SkyTower, Tower Center International a deținut pentru câțiva ani titlul de cea mai înaltă clădire modernă din România. Apariția sa a marcat începutul unei noi etape în dezvoltarea imobiliară a Capitalei, caracterizată prin construcția unor turnuri de birouri tot mai înalte.

Casa Presei Libere – 104 metri și un record păstrat jumătate de secol

Una dintre cele mai cunoscute clădiri monumentale din România rămâne Casa Presei Libere, fosta Casă a Scânteii. Construită în anii '50 în stilul arhitecturii monumentale de inspirație sovietică, clădirea ajunge la aproximativ 104 metri înălțime. Timp de peste jumătate de secol a dominat aproape fără rival panorama Bucureștiului. Fosta ”Casa Scânteii” a fost concepută pentru a găzdui principalele publicații, edituri și tipografii ale statului comunist. După 1989, a devenit Casa Presei Libere și continuă să găzduiască numeroase instituții și companii din domeniul mass-media.

Surpriza clasamentului: Palatul Administrativ din Satu Mare – 97 de metri

Una dintre marile surprize ale topului vine din Satu Mare. Palatul Administrativ al orașului are aproximativ 97 de metri înălțime, ceea ce îl plasează înaintea multor clădiri moderne construite în marile centre economice ale României. Edificiul monumental, finalizat în perioada comunistă, are un turn central care domină panorama orașului și poate fi observat de la mare distanță. Clădirea este cu atât mai interesantă cu cât Satu Mare, un oraș mult mai mic decât București, Cluj-Napoca sau Timișoara, găzduiește unul dintre cele mai înalte imobile din România (FOTO)

West City Tower, uriașul rezidențial din Cluj-Napoca

Cluj-Napoca are și el un reprezentant important în clasamentul clădirilor înalte.

West City Tower ajunge la aproximativ 95 de metri și are în jur de 25 de niveluri, fiind unul dintre cele mai înalte turnuri rezidențiale din România. Clădirea se află în partea de vest a municipiului și este vizibilă de la distanță, devenind unul dintre reperele noii dezvoltări imobiliare a orașului.

Asmita Gardens – 92 de metri și unul dintre cele mai înalte blocuri de locuințe

Bucureștiul, din nou în clasament cu Asmita Gardens, unul dintre primele mari proiecte rezidențiale dezvoltate pe verticală după 1990. Cel mai înalt turn al ansamblului ajunge la aproximativ 92 de metri și are 25 de niveluri. La momentul apariției sale, complexul a reprezentat o premieră pentru piața rezidențială din Capitală, propunând un concept de locuire la înălțime care era încă neobișnuit în România.Turnurile Asmita Gardens rămân și astăzi printre cele mai înalte clădiri rezidențiale din țară.

Catedrala Mitropolitană din Timișoara – 90,5 metri

Catedrala Mitropolitană din Timișoara, unul dintre simbolurile orașului, are o înălțime de aproximativ 90,5 metri până la vârful turlei principale.Inaugurată în prima jumătate a secolului trecut, catedrala a dominat timp de generații panorama orașului. Cu arhitectura sa inconfundabilă și cele 11 turle, edificiul este nu doar unul dintre cele mai importante monumente religioase din România, ci și una dintre cele mai înalte clădiri istorice ale țării.

Gigantul Palat al Parlamentului are „doar” 84 de metri înălțime

Poate cea mai mare surpriză a clasamentului este poziția Palatului Parlamentului.

Privită de aproape, clădirea pare uriașă și domină masiv centrul Bucureștiului. Cu toate acestea, înălțimea sa deasupra solului este de aproximativ 84 de metri, considerabil mai mică decât cea a SkyTower. Construcția are o suprafață desfășurată uriașă, aproximativ 1.000 de încăperi și niveluri care continuă mult sub pământ. Este considerată una dintre cele mai mari și mai grele clădiri administrative din lume.

Surpriză, România are însă o construcție de peste 350 de metri!

Dacă ieșim din categoria propriu-zisă a clădirilor și luăm în calcul toate construcțiile realizate, una dintre cele mai înalte structuri construite vreodată în România este coșul de fum al fostului combinat din Baia Mare, care măsoară aproximativ 351,5 metri. Este de peste două ori și jumătate mai înalt decât SkyTower. Structura industrială a fost construită pentru evacuarea gazelor la mare altitudine și reducerea concentrației de poluanți în zona orașului. Deși nu poate fi considerată clădire în sensul clasic al termenului, dimensiunea sa este spectaculoasă. FOTO

Catedrala Națională, noul gigant din centrul Bucureștiului

Un loc aparte în clasamentul celor mai înalte edificii din România îl ocupă și proaspăt inaugurata Catedrală Națională (Catedrala Mântuirii Neamului). Ridicată în imediata apropiere a Palatului Parlamentului, construcția monumentală ajunge la circa 130 de metri în punctul său maxim, în funcție de criteriul de măsurare folosit. Prin urmare, Catedrala Națională rivalizează ca înălțime cu SkyTower și depășește majoritatea turnurilor moderne de birouri din București. Comparația trebuie însă făcută cu o anumită precauție. În cazul unui zgârie-nori este luată în calcul înălțimea arhitecturală a clădirii, în timp ce la un edificiu religios o parte importantă din înălțimea totală este reprezentată de cupolă, turle și cruce.

România nu are încă un zgârie-nori de peste 150 de metri

În ciuda dezvoltării imobiliare spectaculoase din ultimele două decenii, România nu are încă o clădire finalizată care să depășească pragul de 150 de metri, reper folosit frecvent pentru categoria zgârie-norilor. Recordul SkyTower, de 137 de metri, rezistă din 2012.