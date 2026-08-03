Publicat la 03.08.2026, 12:03:45

Ultima săptămână din iulie a confirmat reziliența bursei americane, chiar dacă volatilitatea a rămas la cote ridicate. După un început de săptămână marcat de un val de vânzări pornit din Asia, piețele și-au revenit rapid, susținute de rezultatele financiare peste așteptări ale marilor companii din tehnologie.

În prezent, atenția investitorilor se mută spre datele din piața muncii din SUA și spre un nou val de raportări financiare, care vor arăta dacă raliul din ultimele luni poate continua.

Un carusel bursier: Coreea a prăbușit piețele, Microsoft le-a ridicat din nou

Săptămâna trecută a debutat cu un episod de volatilitate accentuată, după reacția negativă a investitorilor la rezultatele producătorului sud-coreean de semiconductori SK Hynix. Bursa din Coreea de Sud s-a prăbușit, iar efectul de contagiune s-a transmis rapid către Wall Street.

Situația s-a schimbat radical miercuri, când Microsoft a publicat rezultate solide și estimări optimiste pentru divizia de cloud computing. Acțiunile gigantului american au înregistrat cea mai bună ședință bursieră din 2008, iar optimismul s-a propagat din nou spre Asia. Vineri, indicele bursier sud-coreean recuperase spectaculos, cu un salt de aproximativ 18%.

La finalul săptămânii, principalii indici americani au închis pe plus:

· S&P 500 a câștigat 1,05% în ultima săptămână și 9,4% pe întreaga lună iulie;

· Dow Jones Industrial Average a urcat cu 1,04% în săptămână și 9,2% în iulie;

· Nasdaq Composite a avansat cu 1,59% în ultima săptămână și 9,2% pe parcursul lunii.

Potrivit indicatorului Equipicker, sentimentul de piață rămâne unul neutru spre constructiv, evaluat la 3 puncte din 5.

Inteligența artificială continuă să împartă investitorii în câștigători și pierzători

Sectorul tehnologic a rămas principalul motor al piețelor, însă diferențele dintre companii au fost foarte mari.

Microsoft a impulsionat întregul sector după perspectivele solide privind afacerea de cloud și investițiile în inteligența artificială. Amazon a urcat cu peste 15%, raportând cel mai rapid ritm de creștere a veniturilor din ultimii patru ani.

În schimb, Apple a pierdut 7,4%, pe fondul dificultăților din lanțurile de aprovizionare, iar Meta a fost penalizată de investitori după reducerea puternică a fluxului de numerar liber, cauzată de investițiile masive în infrastructura AI.

La nivel sectorial, cele mai bune evoluții au fost înregistrate de:

· Consumer Cyclical: +7%;

· Communication Services: +4%.

Cel mai slab sector a fost Utilities, cu o scădere de 3,4%.

Petrol scump, obligațiuni mai scumpe și o economie care încetinește

Investitorii au urmărit și o combinație rar întâlnită pe piețe: petrol în jurul nivelului de 90 de dolari pe baril, dolar american mai slab și randamente în creștere pentru obligațiunile de stat pe termen lung.

Randamentele titlurilor americane pe 10 ani au urcat în jurul nivelului de 4,7%, ceea ce pune presiune în special asupra companiilor de tehnologie, deoarece reduce valoarea actuală a profiturilor viitoare.

Economia americană continuă să crească, susținută de consum și investițiile în tehnologie, însă ritmul încetinește. PIB-ul SUA a avansat cu doar 1,5% în trimestrul al doilea, față de 2,1% în primul trimestru.

În același timp, indicatorul PCE – măsura preferată de Rezerva Federală pentru evaluarea inflației – a continuat să scadă, ceea ce a permis Fed să păstreze dobânda-cheie în intervalul 3,50%-3,75%.

Totuși, votul din cadrul Comitetului de politică monetară a fost unul mai puțin confortabil decât în trecut: trei dintre cei 12 membri au votat împotriva deciziei majoritare, semn că opiniile privind evoluția inflației și a economiei încep să se diferențieze.

Rezultatele companiilor rămân principalul motor al pieței

Sezonul raportărilor financiare continuă să ofere surprize pozitive.

Până în prezent, 61% dintre companiile incluse în indicele S&P 500 și-au publicat rezultatele pentru trimestrul al doilea.

Dintre acestea:

· 86% au depășit estimările de profit;

· 77% au raportat venituri peste așteptările analiștilor.

În sectorul energetic, Exxon, Chevron, Enterprise Products și Valero au beneficiat de prețurile ridicate ale petrolului și de producția puternică, raportând profituri record.

În industrie, Eaton și Quanta Services au confirmat cererea ridicată pentru infrastructura energetică și centrele de date, în timp ce Boeing continuă să rămână pe pierdere.

În sectorul materialelor, Linde, Sherwin-Williams și Ecolab au reușit să își mențină profitabilitatea prin majorări de prețuri și disciplină operațională.

Pe fondul acestor evoluții, Goldman Sachs și GE Vernova au fost incluse în portofoliul Dinamic al platformei Equipicker, în timp ce Apple și Merck au fost eliminate din portofoliul de dividende.

Europa surprinde pozitiv

Și bursele europene au încheiat săptămâna în teritoriu pozitiv.

Indicele DAX din Germania a crescut cu 2,11%, CAC 40 din Franța cu 1,64%, FTSE 100 din Marea Britanie cu 1,23%, iar FTSE MIB din Italia cu 0,71%.

În același timp, economia zonei euro a depășit așteptările, PIB-ul crescând cu 0,4% în trimestrul al doilea, dublu față de estimările inițiale.

Inflația anuală din zona euro a urcat însă la 2,9%, iar în sectorul serviciilor a rămas ridicată, la 3,3%.

Urmează săptămâna decisivă pentru piața muncii din SUA

În perioada 3-7 august, atenția investitorilor se mută aproape integral asupra pieței muncii americane.

Calendarul economic include publicarea numărului de locuri de muncă disponibile (JOLTS), raportul ADP privind angajările din sectorul privat, iar punctul culminant va fi raportul oficial Nonfarm Payrolls de vineri, alături de rata șomajului și evoluția câștigului salarial orar.

Vor fi publicați și indicatorii ISM pentru industrie și servicii, precum și datele privind creditarea consumatorilor americani.

Pe plan corporativ, alte 136 de companii din indicele S&P 500 își vor publica rezultatele financiare. Cele mai urmărite sunt Palantir și AMD, considerate un test important pentru ritmul investițiilor globale în inteligență artificială. Tot în această săptămână vor raporta Merck, Eli Lilly, Gilead, Walt Disney, AppLovin, Western Digital, SanDisk, Vistra, Datadog, Booking, Sony și DoorDash.

În același timp, volatilitatea rămâne ridicată. Bursa sud-coreeană a revenit luni pe scădere, cu aproximativ 4%, ceea ce ar putea genera noi reverberații și asupra piețelor americane la începutul săptămânii.