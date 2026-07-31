Publicat la 31.07.2026, 18:30:00

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Săptămâna 27-31 iulie 2026 a adus o volatilitate crescândă pe piața bursieră românească, marcată de o scădere a volumului de tranzacții și o polarizare accentuată între titlurile câștigătoare și cele în declin. Cu un volum total de 77.7 milioane de acțiuni tranzacționate, bursa a înregistrat o ușoară contracție comparativ cu săptămâna precedentă (79.4 milioane acțiuni), semn al unei posibile rezerve a investitorilor în contextul unei piețe mixte.

🟢 Top 5 creșteri ale săptămânii

Companie Preț Săpt. aceasta Săpt. trecută BRD Groupe Société Générale (BRD) 38.00 RON +2.98% +1.10% Electrica (EL) 52.00 RON +2.77% +10.81% Digi Communications (DIGI) 67.00 RON +1.21% +5.27% Transelectrica (TRANSI) 0.67 RON +0.60% +3.06% Transelectrica (TEL) 114.00 RON +0.35% -0.18%

🔴 Top 5 scăderi ale săptămânii

Companie Preț Săpt. aceasta Săpt. trecută Bursa de Valori București (BVB) 82.80 RON -14.46% +15.49% Nuclearelectrica (SNN) 64.60 RON -7.32% +0.57% Prime Kapital (STK) 60.00 RON -3.23% +4.20% Teraplast (TRP) 0.44 RON -1.12% -1.12% Banca Transilvania (TLV) 36.90 RON -0.32% -0.64%

📊 Top 5 cele mai tranzacționate acțiuni

Companie Preț Volum săpt. Variație OMV Petrom (SNP) 1.26 RON 54.31M acțiuni -0.08% Fondul Proprietatea (FP) 0.60 RON 7.30M acțiuni +0.00% Teraplast (TRP) 0.44 RON 4.57M acțiuni -1.12% Transelectrica (TRANSI) 0.67 RON 2.79M acțiuni +0.60% Romgaz (SNG) 18.50 RON 2.71M acțiuni +0.11%

Pendulul sentimentului investitorilor s-a legănat semnificativ: pe de o parte, titlurile din sectorul financiar și energetic au tras piața în sus, iar pe de alta, pierderile importante ale unor blue-chips majori au generat presiune descendentă. Cea mai mare surpriză negativă a venit din partea companiei BVB însăși, a cărei acțiune s-a prăbușit cu -14.46%, o mișcare care ridică întrebări despre încrederea în operatorul bursier.

Câștigători: sectoarele financiar și energetic în frunte

Banca Societății Generale România (BRD) a condus avansurile săptămânii cu o creștere de 2.98%, stabilizându-se la 38.00 RON. În același timp, Electrica a urmat cu un avans de 2.77% la 52.00 RON, consolidând o tendință de interes pentru acțiunile energetice. Titlurile Digi Communications (+1.21%), Transelectrica în ambele sale forme de tranzacționare (+0.60% și +0.35%) completează paleta câștigătorilor, sugerând o preferință pentru valori cu perspective fundamentale solide.

Pierzători: BVB și SNN pe linia frontului negativ

Partea opusă a ecuației a fost dominată de pierderile dure. BVB a suferit o prăbușire de -14.46%, coborând la 82.80 RON — o mișcare dramatică pentru operatorul bursei. Nuclearelectrica (SNN) a pierdut 7.32%, ajungând la 64.60 RON, în timp ce Prime Kapital și alte titluri au consemnat declinuri mai mici. Scăderea BVB merită o atenție specială, sugerând posibile preocupări legate de profitabilitate sau perspective de creștere ale companiei.

Date preluate de pe Yahoo Finance. Nu reprezintă recomandare de investiție.

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