Săptămâna 27-31 iulie 2026 a adus o volatilitate crescândă pe piața bursieră românească, marcată de o scădere a volumului de tranzacții și o polarizare accentuată între titlurile câștigătoare și cele în declin. Cu un volum total de 77.7 milioane de acțiuni tranzacționate, bursa a înregistrat o ușoară contracție comparativ cu săptămâna precedentă (79.4 milioane acțiuni), semn al unei posibile rezerve a investitorilor în contextul unei piețe mixte.
🟢 Top 5 creșteri ale săptămânii
|Companie
|Preț
|Săpt. aceasta
|Săpt. trecută
|BRD Groupe Société Générale (BRD)
|38.00 RON
|+2.98%
|+1.10%
|Electrica (EL)
|52.00 RON
|+2.77%
|+10.81%
|Digi Communications (DIGI)
|67.00 RON
|+1.21%
|+5.27%
|Transelectrica (TRANSI)
|0.67 RON
|+0.60%
|+3.06%
|Transelectrica (TEL)
|114.00 RON
|+0.35%
|-0.18%
🔴 Top 5 scăderi ale săptămânii
|Companie
|Preț
|Săpt. aceasta
|Săpt. trecută
|Bursa de Valori București (BVB)
|82.80 RON
|-14.46%
|+15.49%
|Nuclearelectrica (SNN)
|64.60 RON
|-7.32%
|+0.57%
|Prime Kapital (STK)
|60.00 RON
|-3.23%
|+4.20%
|Teraplast (TRP)
|0.44 RON
|-1.12%
|-1.12%
|Banca Transilvania (TLV)
|36.90 RON
|-0.32%
|-0.64%
📊 Top 5 cele mai tranzacționate acțiuni
|Companie
|Preț
|Volum săpt.
|Variație
|OMV Petrom (SNP)
|1.26 RON
|54.31M acțiuni
|-0.08%
|Fondul Proprietatea (FP)
|0.60 RON
|7.30M acțiuni
|+0.00%
|Teraplast (TRP)
|0.44 RON
|4.57M acțiuni
|-1.12%
|Transelectrica (TRANSI)
|0.67 RON
|2.79M acțiuni
|+0.60%
|Romgaz (SNG)
|18.50 RON
|2.71M acțiuni
|+0.11%
Pendulul sentimentului investitorilor s-a legănat semnificativ: pe de o parte, titlurile din sectorul financiar și energetic au tras piața în sus, iar pe de alta, pierderile importante ale unor blue-chips majori au generat presiune descendentă. Cea mai mare surpriză negativă a venit din partea companiei BVB însăși, a cărei acțiune s-a prăbușit cu -14.46%, o mișcare care ridică întrebări despre încrederea în operatorul bursier.
Câștigători: sectoarele financiar și energetic în frunte
Banca Societății Generale România (BRD) a condus avansurile săptămânii cu o creștere de 2.98%, stabilizându-se la 38.00 RON. În același timp, Electrica a urmat cu un avans de 2.77% la 52.00 RON, consolidând o tendință de interes pentru acțiunile energetice. Titlurile Digi Communications (+1.21%), Transelectrica în ambele sale forme de tranzacționare (+0.60% și +0.35%) completează paleta câștigătorilor, sugerând o preferință pentru valori cu perspective fundamentale solide.
Pierzători: BVB și SNN pe linia frontului negativ
Partea opusă a ecuației a fost dominată de pierderile dure. BVB a suferit o prăbușire de -14.46%, coborând la 82.80 RON — o mișcare dramatică pentru operatorul bursei. Nuclearelectrica (SNN) a pierdut 7.32%, ajungând la 64.60 RON, în timp ce Prime Kapital și alte titluri au consemnat declinuri mai mici. Scăderea BVB merită o atenție specială, sugerând posibile preocupări legate de profitabilitate sau perspective de creștere ale companiei.
Date preluate de pe Yahoo Finance. Nu reprezintă recomandare de investiție.```