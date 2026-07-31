Publicat la 31.07.2026, 07:55:43

Wall Street a transmis joi un mesaj clar: investitorii recompensează companiile care transformă inteligența artificială în profit și penalizează pe cele care încă doar investesc. După publicarea rezultatelor financiare, acțiunile Microsoft au urcat cu aproape 17%, în timp ce titlurile Meta au scăzut cu aproximativ 9%, pe fondul unor perspective considerate dezamăgitoare.

Reacția diametral opusă a pieței reflectă diferența dintre cele două strategii: Microsoft începe să monetizeze investițiile în AI, în timp ce Meta continuă să consume sume uriașe fără să convingă investitorii că acestea se vor transforma rapid în profit.

Microsoft arată că inteligența artificială produce deja bani

Gigantul condus de Satya Nadella a raportat rezultate peste așteptările analiștilor, atât la nivelul veniturilor totale, cât și în ceea ce privește performanța diviziei de cloud Azure.

Veniturile Azure au crescut cu 43% în ultimul trimestru fiscal, peste estimările pieței, confirmând că cererea pentru infrastructura necesară dezvoltării inteligenței artificiale continuă să accelereze.

În același timp, Microsoft a anunțat că Microsoft 365 Copilot a depășit pragul de 30 de milioane de abonamente plătite, față de peste 20 de milioane în luna aprilie.

Pentru investitori, acesta este unul dintre cele mai importante semnale că produsele bazate pe inteligență artificială generează deja venituri consistente.

Analiștii apreciază că investițiile de aproximativ 190 de miliarde de dolari în centre de date și infrastructură AI încep să producă rezultate financiare vizibile.

Mai mult, Microsoft și-a reconfirmat planurile de investiții pentru 2026 și a indicat că acestea ar putea continua să crească și în anul fiscal 2027.

Meta continuă să investească masiv, dar piața își pierde răbdarea

În schimb, Meta a dezamăgit investitorii.

Compania a prezentat o prognoză de venituri pentru trimestrul în curs sub estimările pieței, anticipând încasări între 61 și 64 de miliarde de dolari, nivel considerat insuficient de analiști.

Semnalul care a îngrijorat cel mai mult piața a fost însă prăbușirea fluxului de numerar liber.

Acesta a scăzut cu 91% față de aceeași perioadă a anului trecut, până la numai 784 de milioane de dolari, pe fondul investițiilor uriașe în infrastructura dedicată inteligenței artificiale.

Scăderea a prelungit seria neagră a companiei la 11 ședințe bursiere consecutive de declin, timp în care acțiunile Meta au pierdut peste 20% din valoare.

Zuckerberg: Cererea există, dar infrastructura este necesară pentru Meta

Directorul general al Meta, Mark Zuckerberg, a încercat să calmeze investitorii, afirmând că există deja companii interesate să închirieze o parte din capacitatea de calcul construită de Meta, la prețuri semnificativ peste costurile suportate de companie.

Totuși, el a precizat că infrastructura va fi folosită în principal pentru dezvoltarea propriilor produse bazate pe inteligență artificială, motiv pentru care compania nu intenționează să monetizeze pe scară largă aceste resurse în prezent.

Două strategii diferite, două reacții opuse

Analiștii spun că reacția pieței evidențiază diferența fundamentală dintre cele două companii.

Microsoft oferă deja dovezi că investițiile în inteligență artificială se transformă în venituri și profit, prin creșterea Azure și succesul comercial al Copilot.

În schimb, Meta continuă să investească zeci de miliarde de dolari în infrastructură și modele AI, însă investitorii așteaptă încă dovezi concrete că aceste cheltuieli vor genera randamente financiare comparabile în următorii ani.

Rezultatele publicate joi arată că, în actuala etapă a cursei globale pentru inteligența artificială, piața recompensează nu doar ambiția tehnologică, ci mai ales capacitatea de a transforma investițiile în afaceri profitabile.