Publicat la 29.07.2026, 19:05:02

Coreea de Sud oferă în aceste zile unul dintre cele mai importante studii de caz pentru investitorii din întreaga lume. După luni de creșteri spectaculoase alimentate de boom-ul inteligenței artificiale și de apetitul tot mai mare pentru investiții speculative, piața bursieră sud-coreeană traversează una dintre cele mai severe corecții din ultimele decenii.

Indicele Kospi, principalul barometru al bursei din Seul, a pierdut aproximativ 33% într-o singură lună, iar numai în ultimele două ședințe de tranzacționare declinul a ajuns la 16%. În timpul unei sesiuni extrem de volatile, indicele s-a prăbușit cu până la 13%, determinând activarea, pentru a doua zi consecutiv, a mecanismului automat de suspendare a tranzacțiilor („circuit breaker”), o măsură utilizată doar în situații excepționale.

Cum s-a ajuns aici

Prăbușirea nu a fost provocată de un singur eveniment, ci de suprapunerea mai multor factori care au alimentat atât ascensiunea spectaculoasă, cât și declinul rapid al pieței.

La începutul anului, Coreea de Sud devenise una dintre cele mai atractive piețe bursiere din lume. Investitorii mizau pe faptul că producătorii sud-coreeni de semiconductori vor beneficia masiv de explozia cererii generate de dezvoltarea inteligenței artificiale.

Companii precum SK Hynix și Samsung Electronics au fost considerate marii câștigători ai revoluției AI, iar evaluările bursiere au crescut într-un ritm accelerat.

În paralel, autoritățile au liberalizat piața, permițând investiții cu efect de levier (leverage) pe acțiuni individuale. Practic, investitorii au putut cumpăra acțiuni folosind bani împrumutați, amplificând atât câștigurile, cât și eventualele pierderi.

Această combinație dintre optimism și credit ieftin a alimentat una dintre cele mai puternice bule speculative din ultimii ani.

Scânteia care a declanșat vânzările

Corecția s-a accelerat după publicarea rezultatelor financiare ale producătorului de cipuri SK Hynix.

Deși compania a raportat o creștere de șase ori a profitului trimestrial și a anunțat investiții de peste 31 de miliarde de dolari, investitorii au fost dezamăgiți de lipsa unor informații clare privind contractele pe termen lung și randamentele pentru acționari.

Acțiunile companiei au căzut cu până la 20% în timpul ședinței, încheind ziua cu un minus de aproape 10%.

În același timp, piața a început să se întrebe dacă marile companii de tehnologie nu investesc prea mult în infrastructura AI și dacă ritmul actual al construcției centrelor de date poate fi susținut economic.

Au apărut inclusiv temeri că giganți precum Meta construiesc capacități de procesare peste necesarul real al pieței.

Panică în rândul investitorilor de retail

Una dintre cele mai afectate categorii este cea a investitorilor individuali.

Numai într-o singură zi, aceștia au vândut acțiuni în valoare de aproximativ 1,4 miliarde de dolari, un volum chiar mai mare decât retragerile investitorilor străini.

Pe rețelele sociale au apărut mii de mesaje în care oamenii își publicau pierderile.

Unii povesteau că profituri de sute de milioane de woni s-au transformat în câteva zile în pierderi uriașe, în timp ce alții recunoșteau că au investit economiile destinate nunții sau cumpărării unei locuințe.

„Tocmai am fost în iad”, a declarat un investitor din Seul pentru Bloomberg, descriind atmosfera din ultimele zile.

Administratorii de fonduri vorbesc despre un comportament dominat mai degrabă de emoții decât de analiza fundamentală.

Autoritățile încearcă să oprească efectul de domino

Guvernul sud-coreean a promis noi măsuri pentru stabilizarea pieței.

Printre acestea se numără limitarea accesului investitorilor de retail la ETF-urile cu efect de levier și alte instrumente financiare cu risc ridicat.

Ministrul de Finanțe și-a cerut public scuze investitorilor care au pierdut sume importante, un gest rar întâlnit în cazul unor corecții bursiere.

În paralel, autoritățile analizează dacă regulile introduse recent privind tranzacționarea cu leverage au contribuit la amplificarea prăbușirii.

Ce învață investitorii din acest episod

Prăbușirea bursei sud-coreene arată cât de rapid se poate transforma o piață dominată de optimism într-una dominată de panică.

În doar câteva luni, aceeași inteligență artificială care împingea acțiunile spre maxime istorice a devenit motivul principal al temerilor investitorilor.

Cazul Kospi evidențiază și riscurile investițiilor realizate pe datorie. Atunci când prețurile cresc, leverage-ul amplifică profiturile. Când piața se întoarce însă, pierderile se multiplică la fel de rapid, iar investitorii sunt forțați să își lichideze pozițiile, accentuând și mai mult scăderea.

Pentru piețele financiare globale, episodul din Coreea de Sud reprezintă un avertisment că evaluările foarte ridicate ale companiilor din sectorul inteligenței artificiale rămân vulnerabile la orice semn de încetinire a investițiilor sau de diminuare a cererii.

Rezultatele pe care le vor publica în perioada următoare marile companii tehnologice, inclusiv Samsung Electronics și giganții americani din domeniul AI, vor fi urmărite cu atenție de investitori, deoarece pot confirma sau infirma temerile că entuziasmul pentru inteligența artificială a depășit, cel puțin temporar, fundamentele economice.