Publicat la 29.07.2026, 18:01:36

Bursa de valori București (BVB) încheie ziua de miercuri, 29 iulie, cu scăderi pe principalii indici, pe fondul unei lichidități reduse. Aceste scăderi nu sunt foarte mari și par a fi corecții care vin după mai multe zile de entuziasm și creșteri greu de explicat, din moment ce săptămâni la rând bursa de la București stabilește noi recorduri, în timp ce situația economică, macroeconomică și politică a țării nu este deloc bună.