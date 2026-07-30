Publicat la 30.07.2026, 09:13:46

Valul de entuziasm care a propulsat companiile din industria inteligenței artificiale la evaluări record începe să se tempereze. Cele mai mari 20 de companii din sectorul semiconductorilor au pierdut, în doar câteva zile, aproximativ 1.300 de miliarde de dolari din capitalizarea bursieră, pe fondul unei vânzări masive de acțiuni generate de temerile investitorilor că investițiile uriașe în infrastructura AI ar putea să nu producă randamentele așteptate.

Corecția, relatată de CNBC, lovește cei mai importanți producători mondiali de cipuri și echipamente pentru inteligența artificială și marchează una dintre cele mai ample pierderi de valoare din istoria recentă a industriei.

Nvidia, Samsung și TSMC, printre cei mai mari perdanți

Cele mai mari scăderi ale valorii de piață au fost înregistrate de liderii globali ai industriei:

Nvidia : -238 miliarde de dolari;

SK Hynix : -176 miliarde de dolari;

Samsung Electronics : -173 miliarde de dolari;

TSMC : -119 miliarde de dolari;

Micron Technology : -113 miliarde de dolari;

Advanced Micro Devices: aproximativ -110 miliarde de dolari.

Investitorii încep să reevalueze boomul inteligenței artificiale

Analiștii susțin că prăbușirea nu este cauzată de deteriorarea rezultatelor financiare ale companiilor, ci de schimbarea sentimentului investitorilor.

După luni întregi în care piața a pariat pe investiții fără precedent în centre de date și infrastructură AI, tot mai mulți investitori se întreabă dacă aceste cheltuieli de sute de miliarde de dolari vor genera venituri suficiente pentru a justifica evaluările foarte ridicate ale companiilor din sector.

Specialiștii consideră însă că actuala scădere reprezintă mai degrabă o recalibrare a așteptărilor după creșterile spectaculoase din ultimul an, decât un semnal că cererea pentru tehnologii bazate pe inteligență artificială s-ar prăbuși.

Vânzările s-au extins în Asia și Europa

Corecția s-a propagat rapid și pe marile burse asiatice și europene.

În Coreea de Sud, SK Hynix a pierdut aproape 10% într-o singură ședință, după o scădere de peste 15% în ziua precedentă, iar Samsung Electronics a coborât cu peste 5%.

În Japonia, acțiunile Tokyo Electron au scăzut cu peste 10%, Kioxia cu aproape 14%, iar SoftBank Group cu aproape 7%.

În Europa, ASML și ASM International au continuat să piardă teren, iar TSMC a închis ședința din Taiwan cu un declin de peste 3%.

Corecție sau oportunitate?

În ciuda volatilității, mai mulți administratori de fonduri consideră că actuala scădere poate reprezenta o oportunitate pentru investitorii pe termen lung.

Argumentul lor este că cererea globală pentru cipuri destinate inteligenței artificiale, centrelor de date și infrastructurii digitale continuă să crească, iar tendința de digitalizare accelerată nu s-a schimbat.

Pentru moment însă, piața transmite un mesaj clar: investitorii nu mai sunt dispuși să accepte orice evaluare bazată exclusiv pe promisiunile revoluției AI și încep să ceară dovezi că investițiile record se vor transforma în profituri pe măsură.