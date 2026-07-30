Pierderi a doua zi consecutiv la Bursa de Valori București (BVB). Corecțiile sunt mai ample decât ieri, iar volumul tranzacțiilor rămâne redus. Indicele principal al bursei, BET, pierde azi 0,77%, după ce ieri a pierdut 0,41%. Toți ceilalți indici constituenți ai bursei sunt pe minus, la fel ca ieri, însă astăzi pierderile sunt aproape duble.
Pierderile se adâncesc la Bursa de Valori București. «Roșu» pe linie
Publicat la 30.07.2026, 18:01:21
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