Publicat la 30.07.2026, 18:01:21

Pierderi a doua zi consecutiv la Bursa de Valori București (BVB). Corecțiile sunt mai ample decât ieri, iar volumul tranzacțiilor rămâne redus. Indicele principal al bursei, BET, pierde azi 0,77%, după ce ieri a pierdut 0,41%. Toți ceilalți indici constituenți ai bursei sunt pe minus, la fel ca ieri, însă astăzi pierderile sunt aproape duble.