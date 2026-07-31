Bursa de Valori București (BVB) dă semne de revenire vineri, în ultima zi a lunii iulie. Sunt creșteri ușoare pe indicii principali, care vin după două zile de scăderi destul de accentuate. Indicele principal al bursei de la București, încheie ziua cu un plus de 0,55%, marcând o creștere săptămânală de la 35.936,94 puncte la 36.154,88 puncte.
După două zile de scăderi, bursa de la București dă semne de creștere
Publicat la 31.07.2026, 18:01:42
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