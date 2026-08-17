Patru capodopere de 80 de milioane de euro, furate din muzeu în Italia

Publicat la 17.08.2026, 17:30:00

Ținta hoților a fost Muzeul Regional din Messina (MuMe), iar printre operele dispărute se află trei panouri din celebrul Poliptic San Gregorio, realizat în 1473, precum și un panou cu două fețe reprezentând Fecioara Maria și Hristos mort în Pieta.

Jaful a avut loc sâmbătă seara, chiar în timp ce Messina era în centrul festivităților dedicate Adormirii Maicii Domnului, una dintre cele mai importante sărbători din calendarul italian.

Un nou jaf spectaculos zguduie lumea artei. Patru opere atribuite celebrului pictor renascentist Antonello da Messina au fost furate din MuMe, muzeul regional din Messina, în timpul festivităților de Ferragosto. Valoarea estimată a lucrărilor ajunge la 80 de milioane de euro. Hoții au reușit să treacă de sistemele de securitate și au dispărut cu unele dintre cele mai importante opere de artă din patrimoniul Siciliei.

Valoarea totală a celor patru opere furate este estimată de expertul în artă Alberto Fiz la 70-80 de milioane de euro, ceea ce transformă jaful într-unul dintre cele mai spectaculoase furturi de artă din Italia din ultimii ani. „Suntem devastați de ceea ce s-a întâmplat. Erau două dintre cele mai importante și mai cunoscute opere ale lui Antonello da Messina”, a declarat directoarea MuMe, Marisa Mercurio, pentru agenția ANSA.

Potrivit informațiilor publicate de CNN , hoții au desprins din ramă toate cele cinci panouri ale Polipticului San Gregorio. Două dintre acestea au fost abandonate în spatele unui zid în timpul operațiunii, însă celelalte trei au fost luate. O altă țintă a fost panoul cu două fețe care o înfățișează pe Fecioara Maria și scena Pietà, acesta fiind scos dintr-o vitrină blindată.

Jaful de la MuMe - hoții au furat capodopere evaluate la zeci de milioane de euro

Hoții au profitat de aglomerația de Ferragosto

Momentul ales pentru jaf pare să nu fi fost întâmplător. Furtul s-a produs în jurul orei 22.00, în perioada în care orașul Messina era extrem de aglomerat din cauza festivităților de Ferragosto, sărbătoarea care marchează Adormirea Maicii Domnului și care reprezintă unul dintre momentele de vârf ale sezonului estival italian. În oraș avea loc o procesiune care s-a încheiat cu rugăciuni și o binecuvântare în Piazza Duomo, în apropierea momentului în care hoții au acționat.

Deși sistemele de alarmă funcționau, iar agenții de pază se aflau în muzeu, infractorii au reușit să pătrundă în zonele vizate și să scoată operele din sistemele lor de protecție.

Muzeul a fost închis duminică pentru ca anchetatorii să poată strânge probe și să stabilească exact cum a fost posibilă operațiunea.

Dispariția lucrărilor a provocat consternare în oraș. Enzo Caruso, responsabilul pentru cultură din Messina, a catalogat jaful drept „mai mult decât o pierdere” și „un dezastru”.

„Messina fără Antonello este lipsită de însăși esența celui mai mare artist al Renașterii europene”, a declarat Caruso pentru Sky, cerând recuperarea cât mai rapidă a operelor.

Pentru orașul sicilian, Antonello da Messina nu este doar un pictor celebru, ci una dintre figurile centrale ale identității culturale locale.

Este aproape imposibil să vinzi operele furate

Paradoxal, valoarea uriașă a tablourilor furate poate reprezenta și cea mai mare problemă pentru hoți. Lucrările sunt extrem de cunoscute și ușor de identificat, astfel că este foarte dificil ca acestea să fie introduse în circuitul legal al comerțului cu artă. Lynda Albertson, analistă specializată în infracțiunile asupra patrimoniului artistic și director executiv al ARCA, organizație de cercetare în domeniul criminalității artistice, a explicat pentru La Repubblica că furtul unei asemenea opere poate fi mai ușor decât vânzarea ei.

Un tablou celebru nu poate fi pur și simplu scos la licitație sau oferit unui colecționar fără să ridice imediat suspiciuni. Potrivit expertei, operele de artă furate ajung uneori să circule în lumea infracțională și pot fi transferate de la un infractor la altul sau folosite drept garanție pentru alte activități ilegale.

Cine a fost Antonello da Messina

Antonello da Messina a fost unul dintre cei mai importanți pictori italieni ai secolului al XV-lea și o figură majoră a Renașterii. Artistul sicilian, activ în a doua jumătate a anilor 1400, este cunoscut pentru portretele sale și pentru contribuția la dezvoltarea picturii în ulei în Italia. Polipticul San Gregorio, datat 1473, reprezintă una dintre lucrările importante asociate artistului și are o valoare culturală care depășește cu mult estimarea financiară. Tocmai de aceea, recuperarea panourilor furate este considerată o prioritate pentru autoritățile italiene.

Un nou jaf de artă care lovește Italia

Furtul din Messina vine la doar câteva zile după ce autoritățile din Parma au anunțat recuperarea a trei opere realizate de Pierre-Auguste Renoir, Paul Cézanne și Henri Matisse, estimate la aproximativ 10 milioane de euro. Cele trei lucrări fuseseră furate în perioada 22-23 martie de la Fundația Magnani Rocca, din provincia Parma. Cinci persoane au fost reținute în legătură cu furtul.

Pentru hoți, cele patru capodopere valorează doar pe hârtie zeci de milioane de euro. În realitate, însă, cu cât o operă este mai celebră, cu atât este mai greu de vândut în mod legal.