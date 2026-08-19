Curs euro miercuri: 5.2452 lei. Transgaz a pierdut 1.52% pe BVB

Publicat la 20.08.2026, 07:00:00

Banca Națională a României a afișat miercuri un curs de 5,2452 lei pentru un euro, în urcare cu 0,0010 lei față de marți. Variația este minoră în termeni absoluți, însă confirmă o tendință ușor depreciativă a leului: față de acum șapte zile lucrătoare, euro s-a scumpit cu 0,05%. Pentru un român care ține economii în euro sau care urmează să facă o achiziție importantă denominată în moneda europeană, fiecare fracțiune contează pe termen lung.

Dolarul american s-a tranzacționat la 4,5190 lei, iar francul elvețian la 5,5773 lei. Francul rămâne cea mai scumpă dintre cele trei valute de referință, ceea ce reflectă statutul său tradițional de monedă refugiu într-un context european în care incertitudinile fiscale și geopolitice nu au dispărut. Diferența dintre cursul EUR și cel USD sugerează că dolarul se menține relativ slab față de euro pe piețele internaționale, tendință vizibilă și în cotatiile BNR de astăzi.

Pe Bursa de Valori București, ziua a aparținut energeticienilor, cu Electrica și Romgaz în fruntea câștigătorilor, cu avansuri de 2,88% și respectiv 2,84%. Interesul pentru aceste titluri poate fi pus pe seama unor așteptări pozitive legate de prețurile la energie sau a unor fluxuri de repoziționare din partea investitorilor instituționali. Pe cealaltă parte, Transgaz a cedat 1,52%, Fondul Proprietatea 1,11%, iar Nuclearelectrica a coborât cu 1,08%, semn că piața a tratat diferit companiile din același sector, probabil în funcție de expunerea la reglementări tarifare sau de perspectivele pe termen scurt ale dividendelor.

Curs BNR: evoluție săptămânală

EUR/RON, ultimele 7 zile lucrătoare (sursa: BNR)

5.2355 5.2404 5.2453 5.2502 5.2452 11 aug. 12 aug. 13 aug. 14 aug. 17 aug. 18 aug. 19 aug.

Data EUR USD CHF mar., 11 aug. 5.2424 ▲ 4.5444 5.6027 mie., 12 aug. 5.2405 ▼ 4.5425 5.5896 joi, 13 aug. 5.2435 ▲ 4.5475 5.5984 vin., 14 aug. 5.2436 4.5389 5.5819 lun., 17 aug. 5.2419 ▼ 4.5195 5.5830 mar., 18 aug. 5.2442 ▲ 4.5298 5.5801 mie., 19 aug. ★ 5.2452 ▲ 4.5190 5.5773 Sursa: Banca Națională a României. ★ = ultima zi disponibilă

BVB: top mișcători din ultima zi de tranzacționare

Simbol Companie Preț (RON) Variație EL Electrica 53.60 ▲ 2.88% SNG Romgaz 19.56 ▲ 2.84% BRD BRD Groupe Société Générale 37.20 ▲ 0.81% DIGI Digi Communications 67.00 ▲ 0.75% TGN Transgaz 90.90 ▼ 1.52% FP Fondul Proprietatea 0.62 ▼ 1.11% SNN Nuclearelectrica 64.40 ▼ 1.08% H2O Hidroelectrica 184.80 ▼ 0.54% Sursa: Yahoo Finance. Date din ultima zi de tranzacționare. Nu reprezintă recomandare de investiție.

Date preluate de la Banca Națională a României și Yahoo Finance. Nu reprezintă recomandare de investiție.