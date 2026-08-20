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Piețe financiareRedacția money.ro

Curs euro joi: 5.2535 lei. Fondul Proprietatea a pierdut 0.64% pe BVB

Publicat la 21.08.2026, 07:00:00

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Curs euro joi: 5.2535 lei. Fondul Proprietatea a pierdut 0.64% pe BVB

Banca Națională a României a afișat joi un curs de 5,2535 lei pentru un euro, în creștere cu 0,0083 lei față de miercuri. Deși mișcarea zilnică pare minoră, ea se înscrie într-un trend mai larg: în ultimele șapte zile lucrătoare, leul s-a depreciat cu 0,25% față de moneda europeană. Pentru un român care economisește în euro sau care urmează să facă o plată importantă în această monedă, o dobândă câștigată în lei poate fi parțial erodată de această alunecare graduală a cursului.

Dolarul american s-a tranzacționat la 4,4884 lei, iar francul elvețian la 5,6398 lei. Francul rămâne moneda cea mai scumpă dintre cele trei valute de referință, ceea ce continuă să conteze pentru românii cu credite denominate în CHF sau pentru cei care transferă bani în Elveția. Pe piețele europene, tensiunile valutare persistente reflectă incertitudinile legate de politica monetară a Rezervei Federale americane și de ritmul în care BCE gestionează inflația din zona euro.

La Bursa de Valori București, ziua a aparținut Electricii, care a avansat cu 4,10%, cel mai probabil pe fondul unor așteptări legate de investițiile în rețelele de distribuție sau al unor date pozitive din sectorul energetic. Romgaz a urcat și el cu 1,74%, confirmând interesul investitorilor pentru energia convențională într-un context în care aprovizionarea cu gaze rămâne un subiect sensibil în Europa. Pe cealaltă parte, Fondul Proprietatea a pierdut 0,64%, iar Hidroelectrica a coborât cu 0,54%, într-o zi în care sectorul hidro nu a reușit să convingă piața.

Curs BNR: evoluție săptămânală

EUR/RON, ultimele 7 zile lucrătoare (sursa: BNR)

5.2366 5.2435 5.2505 5.2574 5.2535 12 aug. 13 aug. 14 aug. 17 aug. 18 aug. 19 aug. 20 aug.
DataEURUSDCHF
mie., 12 aug. 5.2405 4.5425 5.5896
joi, 13 aug. 5.2435 4.5475 5.5984
vin., 14 aug. 5.2436 4.5389 5.5819
lun., 17 aug. 5.2419 4.5195 5.5830
mar., 18 aug. 5.2442 4.5298 5.5801
mie., 19 aug. 5.2452 4.5190 5.5773
joi, 20 aug. 5.2535 4.4884 5.6398

Sursa: Banca Națională a României. ★ = ultima zi disponibilă

BVB: top mișcători din ultima zi de tranzacționare

SimbolCompaniePreț (RON)Variație
EL Electrica 55.80 ▲ 4.10%
SNG Romgaz 19.90 ▲ 1.74%
ONE One United Properties 34.40 ▲ 1.18%
DIGI Digi Communications 67.70 ▲ 1.04%
FP Fondul Proprietatea 0.62 ▼ 0.64%
H2O Hidroelectrica 183.80 ▼ 0.54%
TLV Banca Transilvania 37.40 – 0.00%
TGN Transgaz 90.90 – 0.00%

Sursa: Yahoo Finance. Date din ultima zi de tranzacționare. Nu reprezintă recomandare de investiție.

Date preluate de la Banca Națională a României și Yahoo Finance. Nu reprezintă recomandare de investiție.

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