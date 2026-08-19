Primele trenuri private noi intră în circulație pe ruta București–Brașov. Pot atinge 200 km/h!

Publicat la 19.08.2026, 17:31:00

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De astăzi, primele două trenuri noi-nouțe puse în exploatare de un operator privat vor circula între București și Brașov, pe una dintre cele mai aglomerate rute feroviare din România. Noile trenuri-fabricate de gigantul chinez CRRC Sifang- reprezintă primele garnituri noi achiziționate de un operator privat român pentru acest tip de serviciu. Două curse pe zi între București și Brașov Potrivit informațiilor furnizate de directorul general al Astra Trans Carpatic, Liviu Pescărașu, prima cursă va pleca din București la ora 7:44, cu returul din Brașov programat la 11:46.

A doua garnitură va pleca din Capitală la 15:40, urmând să pornească din Brașov la 18:40 și să ajungă în București la 21:04. Astfel, noile trenuri sunt programate să ofere două legături dus-întors pe zi între Capitală și Brașov, cu opriri pe traseul Văii Prahovei. Trenuri CRRC, adaptate pentru standardele europene Ramele electrice fabricate ce cel mai important producător de material rulant din China sunt de ultimă generație și au fost adaptate cerințelor tehnice europene privind interoperabilitatea feroviară.Tehnologia utilizată este comparabilă, din punct de vedere al conceptului și al standardelor de operare, cu materialul rulant produs de marii constructori europeni precum Siemens sau Alstom. Achiziția materialului rulant nou de către Astra Trans Carpatic a fost anunțată în primăvara anului 2024, compania controlată de omul de afaceri arădean Valer Blidar alegând CRRC Sifang pentru furnizarea noilor trenuri.

Un proiect care a ajuns până la Curtea de Justiție a UE Parcursul trenurilor CRRC către România a fost însă unul complicat. În 2021, asocierea dintre Astra Vagoane Călători și CRRC Qingdao Sifang a participat la licitația organizată de Autoritatea pentru Reformă Feroviară pentru achiziția unor trenuri interregionale. Contractul, care prevedea inițial 20 de trenuri, a fost ulterior extins la 37 de unități. Asocierea româno-chineză a fost însă exclusă din procedură în urma unei modificări legislative care limita accesul unor companii din state terțe la anumite achiziții publice finanțate din fonduri europene și naționale. Decizia a fost contestată în instanță. CRRC dezvoltă trenuri care ajung la 200 km/h CRRC Sifang nu este însă un nume important doar prin dimensiunea sa industrială. Compania investește masiv și în tehnologiile destinate trenurilor inteligente. În 2025, producătorul chinez a prezentat un Tren Regional Inteligent, dezvoltat în jurul unor concepte precum digitalizarea, automatizarea, sustenabilitatea și integrarea operațiunilor dintre tren și infrastructura de la sol. Trenul este proiectat pentru o viteză maximă de 200 km/h și utilizează sisteme capabile de autodetecție, autoînvățare și autodecizie. Potrivit producătorului, aceste tehnologii au contribuit la reducerea semnificativă a defecțiunilor operaționale. Compania privată românească nu este la prima investiție importantă în material rulant. În 2018, firma a investit aproximativ 20 de milioane de euro pentru achiziția a 15 automotoare de la Căile Ferate din Danemarca.