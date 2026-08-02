Publicat la 02.08.2026, 09:01:21

Presa economică europeană de astăzi este dominată de efectele crizei climatice asupra infrastructurii și agriculturii, de tensiunile geopolitice cu impact direct pe piețele de materii prime și de turbulențele din fotbalul mondial cu implicații financiare majore. Totodată, Banca Angliei menține dobânda, iar gigantul auto Stellantis revine pe profit.

CNBC Europe

Europa investește masiv pentru a rezista la temperaturi extreme

Un val de căldură extremă și fenomene meteorologice severe au scos în evidență vulnerabilitatea critică a infrastructurii europene, forțând companii și autorități să accelereze investițiile în adaptare climatică. Experții vorbesc despre o „catastrofă tăcută" care erodează treptat active fizice evaluate la mii de miliarde de euro. Pentru investitorii în imobiliare, energie și transport, riscul climatic devine o variabilă financiară concretă, nu doar o temă ESG abstractă. Companiile care nu își evaluează expunerea la temperaturi extreme riscă deprecieri semnificative de active în orizontul următorilor ani.

Prețul cuprului urcă brusc după furtuni devastatoare în Chile

Furtuni violente în Chile au perturbat operațiunile miniere, agravând o criză de aprovizionare deja tensionată la nivel global și împingând cotațiile cuprului în creștere accelerată. Strategiștii de piață anticipează că presiunea pe prețuri se va menține atâta timp cât producția nu se normalizează. Cuprul este un indicator esențial al activității economice globale, iar scumpirea sa afectează direct industriile europeane de construcții, auto și electronică. Investitorii din sectorul materialelor de bază ar trebui să monitorizeze evoluțiile din America de Sud cu atenție sporită.

Banca Angliei păstrează dobânda la 3,75%, dar avertizează asupra inflației

Banca Angliei a decis joi menținerea ratei dobânzii de referință la 3,75%, în linie cu așteptările pieței, însă factorii de decizie au semnalat riscuri inflaționiste în creștere pe termen scurt. Decizia confirmă o abordare prudentă într-un context în care presiunile asupra prețurilor rămân volatile. Pentru investitorii cu expunere pe lira sterlină sau pe obligațiuni britanice, tonul mai precaut al comunicatului este un semnal relevant. Divergența față de traiectoria BCE merită urmărită, mai ales în contextul în care cursul EUR/GBP a reacționat la anunț.

The Guardian Business

Marile companii de alimente ultra-procesate dau în judecată guvernele care le reglementează

Organizația Mondială a Sănătății acuză corporațiile producătoare de alimente ultra-procesate că sabotează eforturile globale de combatere a obezității prin acțiuni juridice împotriva statelor care încearcă să introducă reglementări mai stricte. Directorul general al OMS descrie această practică drept un obstacol sistematic în calea politicilor de sănătate publică. Pentru investitorii instituționali cu portofolii în sectorul alimentar, riscul de reglementare în Europa devine tot mai concret, în condițiile în care UE analizează măsuri similare. Companiile din acest sector ar putea face față unor costuri juridice și de conformitate semnificativ mai mari în anii următori.

UEFA pierde răbdarea cu Infantino după retragerea planului de privatizare a Cupei Mondiale

UEFA a avertizat că nu mai are încredere în stilul de conducere al lui Gianni Infantino, după ce șeful FIFA a renunțat brusc la planul controversat de semi-privatizare a Cupei Mondiale în urma unui val de critici. Forul european cere o reformă fundamentală a guvernanței FIFA și denunță public „schemele secrete" ale conducerii actuale. Miza financiară este uriașă: drepturile de transmisie și sponsorizările legate de Cupa Mondială reprezintă zeci de miliarde de dolari, cu impact direct și asupra cluburilor și federațiilor europene. Incertitudinea structurală de la vârful fotbalului mondial este un factor de risc pentru investitorii din industria sportului și a media.

Seceta și caniculă distrug recoltele britanice, importurile din Spania acoperă golul

Condiții meteorologice extreme — secetă prelungită și temperaturi record — au afectat sever culturile de legume din Marea Britanie, forțând supermarketurile, restaurantele și pub-urile să importe salată verde și broccoli din Spania în plină perioadă de sezon intern. Producătorii locali descriu situația drept „cea mai gravă din câte au cunoscut", cu randamente dramatic reduse și prețuri angro în creștere accelerată. Fenomenul ilustrează vulnerabilitatea lanțurilor de aprovizionare alimentare europene în fața schimbărilor climatice și are implicații directe pentru inflația alimentară. Investitorii din sectorul agri-food și retail alimentar ar trebui să ia în calcul volatilitatea crescută a costurilor de achiziție.

BBC Business

Sainsbury's vinde Argos pentru 120 de milioane de lire sterline

Lanțul britanic de supermarketuri Sainsbury's a ajuns la un acord pentru vânzarea retailerului Argos la prețul de 120 de milioane de lire sterline. În cadrul tranzacției, Argos va continua să funcționeze în magazinele Sainsbury's, să comercializeze produse Habitat și să ofere puncte Nectar clienților. Decizia marchează o reorganizare strategică a unuia dintre cei mai mari retaileri britanici și ridică întrebări despre direcția în care se îndreaptă modelul de retail omnichannel în Europa. Tranzacția poate fi un semnal pentru piața M&A din sectorul comerțului cu amănuntul european, unde presiunile de eficientizare rămân intense.

Companii de inteligență artificială, trase la răspundere pentru atacuri cibernetice ale roboților

Directorul executiv al unei companii victime ale unui atac cibernetic de amploare a cerut public ca firmele de inteligență artificială să răspundă pentru comportamentul roboților autonomi care facilitează astfel de atacuri. Clement Delangue a avertizat că nu trebuie lăsat ca atacurile cibernetice de acest tip să devină „normale". Declarația vine într-un moment în care reglementarea AI în Europa intră în vigoare treptat prin AI Act, iar responsabilitatea juridică a dezvoltatorilor de modele devine o temă centrală. Pentru companiile tech cotate la bursă, riscul de reputație și cel juridic asociat AI-ului nesupravegheat sunt din ce în ce mai relevante pentru evaluări.

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