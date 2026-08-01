Publicat la 01.08.2026, 17:43:05

Statele Unite au emis un nou avertisment de securitate pentru cetățenii americani aflați în Orientul Mijlociu, pe fondul temerilor privind o posibilă escaladare rapidă a conflictului regional. Mai multe ambasade americane din zonă le recomandă americanilor să ia în calcul părăsirea regiunii sau să fie pregătiți să plece în cazul deteriorării situației de securitate.

Mesaje similare au fost publicate de ambasadele SUA din Amman, Ierusalim și Bagdad, care avertizează asupra riscului unor noi atacuri, al închiderii spațiului aerian și al perturbării transportului aerian.

Washingtonul avertizează asupra unei posibile escaladări

Potrivit alertelor de securitate transmise de misiunile diplomatice americane, cetățenii SUA sunt îndemnați să își verifice permanent rezervările de zbor și să respecte instrucțiunile autorităților locale.

„Cetățenii americani aflați în regiune ar trebui să ia în considerare plecarea sau să fie pregătiți să plece în cazul unei escaladări”, se arată în mesajele publicate de ambasade.

Diplomații americani avertizează că situația se poate modifica foarte rapid și că sunt posibile:

anulări ale curselor aeriene;

închideri temporare ale spațiului aerian;

restricții de circulație;

dificultăți de evacuare în cazul agravării conflictului.

Recomandări diferite în funcție de țară

În Iordania, Ambasada SUA le recomandă cetățenilor americani să evite bazele militare americane, care au fost recent vizate de atacuri cu rachete atribuite Iranului.

În Israel, americanii sunt sfătuiți să identifice din timp cel mai apropiat adăpost antiaerian și să urmărească permanent alertele autorităților.

Ambasada SUA la Ierusalim afirmă că autoritățile americane consideră regimul iranian „imprevizibil”, invocând atacurile recente lansate fără avertisment.

Potrivit mesajului diplomatic, Iranul și-a extins în ultimele zile aria atacurilor către zone care anterior nu fuseseră vizate, fiind menționat inclusiv Egiptul.

Atacul asupra navei americane din Egipt amplifică tensiunile

Avertismentul vine după incidentul produs miercuri într-un port egiptean, unde o dronă a lovit o navă de transport de gaze aparținând unei companii americane.

Impactul a provocat un incendiu la bordul navei.

Autoritățile egiptene au deschis o anchetă, însă până în prezent nu au atribuit oficial atacul vreunui stat sau unei organizații.

Incidentul este considerat unul dintre motivele care au determinat Washingtonul să își intensifice avertismentele de securitate pentru cetățenii americani din regiune.

Iranul amenință statele care sprijină SUA

La rândul său, armata iraniană a acuzat Statele Unite că alimentează conflictul regional și a lansat noi avertismente la adresa statelor care găzduiesc baze sau forțe americane.

„Orice țară care servește drept scut defensiv pentru America criminală și agresivă va fi înghițită de flăcările războiului”, au transmis oficialii militari iranieni.

Declarația survine după reluarea schimburilor de atacuri dintre Iran și Statele Unite în cursul acestei săptămâni. Deși în noaptea de vineri spre sâmbătă nu au fost raportate noi lovituri, tensiunile rămân extrem de ridicate.

Conflictul continuă să afecteze întreaga regiune

Actualul conflict din Orientul Mijlociu a început la 28 februarie, după atacurile comune lansate de Statele Unite și Israel asupra unor obiective din Iran. Teheranul a răspuns cu atacuri cu rachete și drone asupra unor ținte din regiune, iar confruntările au afectat traficul aerian, transportul maritim și infrastructura energetică.

Avertismentul emis de ambasadele americane nu reprezintă un ordin oficial de evacuare, însă indică faptul că Washingtonul consideră posibilă o deteriorare rapidă a situației de securitate și le recomandă cetățenilor să fie pregătiți pentru plecarea imediată din regiune, dacă evoluțiile militare o vor impune.