Revista presei economice americane, 5 august 2026

Publicat la 05.08.2026, 20:02:22

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Piețele americane au închis în teritoriu pozitiv miercuri, 5 august 2026, susținute de rezultate trimestriale solide și de un optimism revenit după săptămâna precedentă. Principalele teme ale zilei: războiul pentru dominanța în GLP-1, turbulențe la Uber și Alphabet, și un raport ADP care ridică semne de întrebare asupra pieței muncii. CNBC Markets Eli Lilly depășește estimările și ridică prognoza de venituri pentru 2026 Eli Lilly a raportat rezultate trimestriale net peste așteptările analiștilor, impulsionate de vânzările în creștere ale Zepbound și Mounjaro, cele două tratamente vedetă din portofoliul său anti-obezitate și antidiabetic. Compania și-a majorat ghidanța de venituri pentru 2026, estimând acum între 85 și 87 de miliarde de dolari, față de intervalul anterior de 82–85 miliarde. Acțiunile Lilly au reacționat pozitiv, consolidând poziția companiei ca lider incontestabil al pieței GLP-1. Pentru investitorii expuși pe sectorul farmaceutic, ziua a confirmat că apetitul pentru medicamentele de slăbit rămâne robust și în creștere. Uber scade 7% după o prognoză trimestrială sub așteptări Deși rezultatele Uber pe trimestrul recent au fost în linie cu estimările, ghidanța pentru trimestrul trei a dezamăgit Wall Street, trimițând acțiunea în jos cu 7%. Investitorii au penalizat compania pentru semnalele de moderare a creșterii, într-un context în care concurența pe segmentul de ride-sharing și livrări rămâne acerbă. Scăderea Uber a temperat entuziasmul din sectorul tech de consum și merită urmărită îndeaproape în sesiunile următoare. Disney sfidează încetinirea turismului și explorează streamingul gratuit cu reclame Disney a raportat venituri record la divizia de parcuri de distracții, în pofida unui declin general al turismului internațional spre SUA — o performanță remarcabilă care demonstrează reziliența brandului. Totodată, compania analizează lansarea unui produs de streaming gratuit, susținut de publicitate, în contextul în care modelul publicitar devine din ce în ce mai important pentru profitabilitatea platformelor de streaming. Disney a anunțat și că a vândut deja toate spațiile publicitare pentru Super Bowl, semnal că cererea din partea advertiserilor este puternică.

MarketWatch Cum a pierdut Novo Nordisk controlul pieței mondiale a medicamentelor anti-obezitate MarketWatch publică o analiză detaliată despre ascensiunea și declinul relativ al Novo Nordisk, compania daneză care a creat Ozempic — cel mai profitabil medicament văzut vreodată pe piața globală. Americanii de la Eli Lilly au reușit să preia controlul pieței GLP-1 printr-o strategie comercială mai agresivă și o capacitate de producție superioară. Situația ridică și întrebarea mai largă dacă Europa mai poate concura cu SUA în sectoarele de înaltă valoare din economia globală. Pentru investitorii din farmaceutic, lecția zilei este clară: execuția comercială contează la fel de mult ca inovația. S&P 500 a sărit 6% în cinci zile — ce trebuie să știe investitorii S&P 500 a înregistrat în ultima săptămână cea mai mare creștere procentuală pe cinci zile de la episodul „tariff tantrum" din anul precedent, cu un avans de peste 6%. MarketWatch identifică cinci factori-cheie care au alimentat acest rebound, de la rezultatele trimestriale solide până la recalibrarea așteptărilor privind politica monetară. Ritmul rapid al recuperării ridică însă și întrebări despre sustenabilitate, mai ales în condițiile în care datele macroeconomice rămân mixte. Investitorii români expuși pe fonduri sau ETF-uri americane au de ce să fie atenți la evoluția din zilele următoare. Acțiunile Alphabet coboară după plecarea unui alt executiv-cheie în AI Jeff Dean, directorul științific al Google și unul dintre primii angajați ai companiei, și-a anunțat plecarea pentru a-și lansa propria firmă, provocând o reacție negativă în piață asupra acțiunilor Alphabet. Exodul de talente din AI continuă să fie o temă îngrijorătoare pentru giganții tech stabiliți, care se confruntă cu concurența startup-urilor și a proiectelor independente. Plecarea lui Dean, o figură iconică în lumea inteligenței artificiale, poate fi interpretată ca un semnal că ecosistemul AI devine tot mai fragmentat și mai competitiv. Fox Business Sectorul privat american a creat doar 44.000 de locuri de muncă în iulie Raportul ADP pentru iulie a arătat o creație de doar 44.000 de locuri de muncă în sectorul privat, semnificativ sub estimările economiștilor, care anticipau 70.000, și în scădere față de luna precedentă, revizuită la 95.000. Datele vin înaintea raportului oficial de vineri privind piața muncii și pot pregăti terenul pentru o interpretare mai prudentă din partea Fed. O piață a muncii care se răcește mai rapid decât se anticipa ar putea accelera discuțiile despre reduceri ale dobânzii, cu implicații directe pentru obligațiuni și acțiuni. Investitorii vor urmări cu atenție vineri cifrele din raportul NFP.

OpenAI plătește 3,2 milioane de dolari pentru că a discriminat lucrătorii americani Departamentul de Justiție al SUA a ajuns la un acord cu OpenAI, care va plăti 3,2 milioane de dolari pentru a soluționa acuzațiile că a favorizat angajații străini în detrimentul celor americani în procesul de recrutare. Compania ar fi omis să afișeze posturile PERM pe site-ul propriu de cariere și ar fi impus cerințe birocratice menite să descurajeze candidații locali. Cazul atrage atenția asupra practicilor de angajare din marile companii tech și ar putea prefigura o supraveghere mai strictă din partea autorităților americane în domeniu. Investing.com SpaceX, între presiunea cheltuielilor AI și oportunitatea pentru investitorii de retail Acțiunile SpaceX au atras cumpărători de retail după ce au scăzut în urma publicării rezultatelor, pe fondul îngrijorărilor legate de amploarea investițiilor în inteligența artificială — Morgan Stanley estimează cheltuieli de capital de 64 de miliarde de dolari ale SpaceX în 2026. Totodată, analiștii notează că investitorii instituționali timpurii s-ar putea afla în fața unei oportunități atractive de lichidare, ceea ce poate crea presiune suplimentară pe acțiune pe termen scurt. Elon Musk a declarat că SpaceX va folosi exclusiv cipuri Nvidia pentru infrastructura sa AI, o veste bună pentru producătorul de semiconductori. Shake Shack sare după ce Starboard Value intră în acționariat Acțiunile Shake Shack au avansat semnificativ după ce fondul activist Starboard Value a anunțat că a luat o participație în companie. Intrarea unui investitor activist este în general interpretată de piață ca un semnal că urmează presiuni pentru îmbunătățirea eficienței operaționale sau a structurii de capital. Mișcarea confirmă că sectorul restaurantelor casual-premium rămâne în atenția investitorilor, în pofida unui mediu de consum mai prudent. Revista presei americane este compilată zilnic din surse internaționale. Conținutul reflectă știrile publicate în presa de origine.

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