Publicat la 04.08.2026, 19:06:00

Războiul din Orientul Mijlociu începe să lase urme în arsenalul american. Potrivit unor surse Reuters, armata SUA a consumat o mare parte din cele mai importante rachete cu rază lungă de acțiune, iar oficialii discută deja despre riscurile pentru capacitatea de descurajare în fața Chinei și Rusiei.

Conflictul dintre Statele Unite și Iran, început în februarie și prelungit mult peste estimările inițiale ale administrației Donald Trump, a redus semnificativ stocurile de muniții strategice ale armatei americane. Potrivit a patru surse citate de Reuters, Washingtonul a folosit aproape toate rachetele tactice cu rază lungă de acțiune disponibile în teatrul de operații și a fost nevoit să transfere muniție din alte regiuni ale lumii pentru a continua campania militară.

Cele mai importante rachete ale armatei SUA, aproape epuizate

Cele mai afectate sunt rachetele tactice sol-sol ATACMS (Army Tactical Missile System) și noile Precision Strike Missile (PrSM), considerate unele dintre cele mai importante arme convenționale ale armatei americane.

Potrivit surselor Reuters, Statele Unite au folosit „practic toate” aceste rachete în timpul operațiunilor împotriva Iranului.

ATACMS au fost utilizate intens și în războiul din Ucraina, unde au permis lovirea unor ținte aflate în interiorul Rusiei. PrSM reprezintă noua generație de rachete tactice americane și urmează să înlocuiască treptat sistemele ATACMS, oferind rază mai mare de acțiune și precizie superioară.

Costul unei singure rachete depășește un milion de dolari.

Pentagonul se teme de un conflict pe două fronturi

Sursele Reuters susțin că diminuarea stocurilor ridică probleme serioase privind capacitatea SUA de a răspunde simultan unor eventuale crize în alte regiuni strategice.

Analiștii militari atrag atenția că astfel de arme sunt esențiale într-un eventual conflict cu China, unde loviturile de mare precizie trebuie executate fără expunerea aviației pilotate la sistemele moderne de apărare antiaeriană.

Una dintre surse afirmă că administrația Trump a preferat utilizarea intensivă a acestor rachete tocmai pentru a evita trimiterea bombardierelor și avioanelor de luptă în spațiul aerian iranian, unde riscurile ar fi fost considerabil mai mari.

Și stocurile Patriot, THAAD și Tomahawk sunt în scădere

Problemele nu se limitează la rachetele tactice.

Potrivit unui raport publicat de Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS), între februarie și iulie au fost consumate aproximativ 65% din interceptoarele Patriot și cel puțin 38% din rachetele THAAD disponibile înaintea războiului.

Cele două sisteme reprezintă coloana vertebrală a apărării antirachetă americane împotriva rachetelor balistice.

În plus, una dintre sursele Reuters afirmă că Marina SUA a utilizat aproape jumătate din stocul global de rachete de croazieră Tomahawk, folosite pentru atacarea țintelor puternic apărate fără expunerea piloților.

Reuters precizează că nu a putut verifica independent această informație.

Industria de apărare încearcă să recupereze pierderile

Pentru a reface rapid stocurile, Pentagonul accelerează comenzile către industria de apărare.

Lockheed Martin produce atât rachetele ATACMS și PrSM, cât și sistemele THAAD, iar Raytheon fabrică interceptorii Patriot și rachetele Tomahawk.

Raytheon a semnat deja un acord multianual cu Pentagonul pentru creșterea producției de Tomahawk, în timp ce producția altor tipuri de muniții este, de asemenea, extinsă.

Analiștii apreciază că producția americană de armament se află la niveluri record, însă avertizează că ritmul actual ar putea fi insuficient dacă Statele Unite ar trebui să susțină simultan un conflict de lungă durată în Orientul Mijlociu și o eventuală confruntare majoră în Indo-Pacific.

Casa Albă respinge îngrijorările

Întrebată despre informațiile privind diminuarea stocurilor, Casa Albă a transmis o declarație a președintelui Donald Trump.

„Statele Unite au mult mai multe muniții decât oricine altcineva din lume și mult mai multe decât este nevoie. Companiile noastre din domeniul apărării produc acum mai multe muniții decât au produs vreodată și își extind capacitățile la niveluri record”, a afirmat liderul american.

La rândul său, Pentagonul a transmis, prin purtătorul de cuvânt Sean Parnell, că armata americană dispune de toate resursele necesare pentru a acționa oriunde decide președintele și că își menține capacitatea de reacție la nivel global.

Totuși, potrivit Reuters, dezbaterea privind nivelul stocurilor de muniție s-a intensificat în interiorul administrației americane, iar mai mulți oficiali militari au avertizat în ultimele săptămâni că un război prelungit poate pune presiune asupra rezervelor strategice ale Statelor Unite.