Publicat la 04.08.2026, 09:02:08

Presa economică europeană de marți este dominată de escaladarea conflictelor comerciale declanșate de administrația Trump, de o potențială megafuziune farmaceutică ce implică cel mai valoros grup britanic cotat la bursă, și de avertismente tot mai serioase privind scumpirea alimentelor în contextul valului de căldură care lovește Europa. În fundal, războiul din Iran continuă să remodeleze piețele energetice globale.

BBC Business

25 de state americane atacă în justiție tarifele vamale ale lui Trump

O coaliție de 25 de state americane a dat în judecată administrația Trump, solicitând instanței comerciale federale să blocheze noile taxe vamale impuse împotriva a 60 de parteneri comerciali. Washingtonul justifică măsurile prin acuzații că acele țări nu au luat măsuri suficiente împotriva muncii forțate. Pentru exportatorii europeni și piețele continentului, procesul introduce un element de incertitudine suplimentar: dacă instanța suspendă tarifele, presiunea pe lanțurile de aprovizionare s-ar putea reduce temporar, dar imprevizibilitatea rămâne principalul risc pentru planificarea investițiilor.

Prețul uleiului de ai ajuns la un nou punct de inflexiune pentru consumatori

Analiștii avertizează că prețul uleiului de măsline urmează să crească din nou, după ce valurile de căldură extremă, seceta și incendiile de vegetație au afectat culturile agricole din sudul Europei. Fermierii europeni semnalează scăderi ale producției la o gamă largă de alimente, de la porumb până la salate. Creșterea prețurilor alimentare vine într-un moment delicat pentru Banca Centrală Europeană, care monitorizează îndeaproape evoluția inflației înainte de următoarea decizie de politică monetară.

Modelul de tarifare a serviciilor AI rămâne o enigmă pentru piață

Furnizorii de inteligență artificială se confruntă cu o dilemă structurală: cumpărătorii de servicii AI nu reușesc să controleze costurile, în timp ce vânzătorii nu știu cât să ceară. Lipsa unui model de tarifare standardizat frânează adoptarea la scară largă în companii și generează volatilitate în estimările de venituri ale marilor actori din sector. Pentru investitorii din tech-ul european, aceasta este un semnal de prudență pe termen scurt, chiar dacă potențialul pe termen lung rămâne intact.

The Guardian Business

AstraZeneca pierde 17 miliarde de lire după zvonuri despre o fuziune uriașă

Acțiunile AstraZeneca au scăzut cu 8,9% luni, după ce au apărut informații că gigantul farmaceutic britanic negociază preluarea rivalului american Bristol Myers Squibb, într-o tranzacție evaluată la aproximativ 400 de miliarde de dolari. Dacă s-ar finaliza, fuziunea ar crea al patrulea cel mai mare producător de medicamente din lume. Analiștii pun sub semnul întrebării logica strategică a tranzacției, iar reacția negativă a pieței sugerează că investitorii nu sunt convinși de avantajele unui astfel de angajament financiar de amploare.

Prețul uleiului de măsline va crește din nou — fermierii europeni trag semnale de alarmă

Fermierii din întreaga Europă avertizează că producția agricolă va scădea semnificativ, iar costurile vor crește, pe fondul temperaturilor extreme, al secetei și al incendiilor de vegetație care afectează culturile din sudul și centrul continentului. Uleiul de măsline, deja scump după mai mulți ani consecutivi de recolte slabe, se află din nou pe o traiectorie ascendentă. Impactul este dublu pentru investitori: companiile din sectorul alimentar se vor confrunta cu presiuni pe marje, iar inflația alimentară ar putea complica deciziile BCE în lunile următoare.

Apple contestă în justiție cererea guvernului britanic de acces la datele utilizatorilor

Apple a inițiat o nouă procedură legală împotriva guvernului de la Londra, după ce Home Office a solicitat din nou acces la datele criptate din iCloud aparținând utilizatorilor britanici. Conflictul reia o bătălie juridică pe care autoritățile britanice o abandonaseră în urmă cu aproximativ un an. Cazul are implicații extinse pentru sectorul tech european, în contextul în care reglementările privind confidențialitatea datelor și securitatea digitală sunt tot mai mult în centrul dezbaterii legislative atât în Marea Britanie, cât și în UE.

CNBC Europe

Profiturile Saudi Aramco explodează pe fondul războiului din Iran și al ofertei reduse de petrol

Saudi Aramco a raportat o creștere de 33% a profiturilor în trimestrul al doilea, beneficiind de prețurile ridicate ale petrolului generate de perturbările de aprovizionare cauzate de războiul din Iran. Rezultatele vin în contextul în care marile companii petroliere internaționale înregistrează profituri record, ceea ce alimentează dezbaterea europeană despre tranziția energetică și dependența continentului de importurile de hidrocarburi. Pentru investitorii din energie, perspectivele rămân favorabile pe termen scurt, dar instabilitatea geopolitică din Golf menține riscurile la un nivel ridicat.

Anthropic și OpenAI, sub lupă în Europa: Legea AI intră în forță

Comisia Europeană și-a activat puterile de aplicare a Legii privind Inteligența Artificială, vizând companii precum Anthropic și OpenAI, care pot fi acum supuse inspecțiilor, restricțiilor de acces pe piață și amenzilor de până la 15 milioane de euro sau 3% din cifra de afaceri globală. Este un semnal clar că UE trece de la faza de reglementare la cea de aplicare efectivă a normelor. Pentru companiile tech cu operațiuni în Europa, costurile de conformitate urmează să crească, iar incertitudinea regulatorie va influența deciziile de investiții în infrastructura AI de pe continent.

Negocierile SUA-Iran reiau — piețele speră la o dezescaladare

Președintele Trump a anunțat că negocierile cu Iranul vor începe luni, după ce a renunțat temporar la noi atacuri militare, deschizând o fereastră diplomatică ce a fost primită cu optimism de piețele financiare. O eventuală dezescaladare a conflictului ar putea reduce presiunea pe prețurile petrolului și ar ameliora condițiile pentru transportul maritim în Golf și Marea Roșie. Investitorii europeni urmăresc cu atenție evoluția situației, dat fiind că o revenire a exporturilor iraniene de petrol pe piață ar modifica semnificativ ecuația energetică globală.

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