Publicat la 03.08.2026, 11:13:40

Un atac ucrainean cu drone a lovit în noaptea de duminică spre luni un centru logistic al gigantului rus de comerț online Wildberries, în regiunea Vladimir, la aproximativ 180 de kilometri est de Moscova. În urma atacului a izbucnit un incendiu, iar o persoană a fost rănită, potrivit autorităților ruse și companiei, citate de AFP.

Wildberries a transmis că incendiul a izbucnit într-o instalație logistică a companiei după impactul dronelor, iar întregul personal a fost evacuat în siguranță.

Incendiu și un rănit după atacul cu drone

Guvernatorul regiunii Vladimir, Aleksandr Avdaiev, a confirmat că depozitul din districtul Sobinski a fost ținta unui atac ucrainean.

„Drone au atacat depozitul în districtul Sobinski. Există pagube și un incendiu”, a declarat oficialul, precizând că o persoană a fost rănită în urma incidentului.

Echipele de intervenție au fost mobilizate pentru stingerea incendiului și evaluarea pagubelor produse de atac.

Campanie de lovituri asupra infrastructurii Wildberries

Atacul face parte dintr-o serie de lovituri asupra infrastructurii companiei. Potrivit informațiilor disponibile, de la mijlocul lunii iunie, aproximativ 20 de instalații Wildberries din Rusia și din Crimeea anexată au fost vizate de drone ucrainene.

Cele mai grave atacuri au avut loc în noaptea de 17 spre 18 iulie, când loviturile asupra unor centre logistice din regiunile Moscova și Tambov s-au soldat cu opt morți și aproape 90 de răniți.

Ulterior, alte depozite ale companiei au fost atacate în apropiere de Sankt Petersburg, Simferopol (Crimeea), Krasnodar, Volgograd și Samara.

Wildberries, o țintă strategică

Wildberries este cea mai mare platformă de comerț electronic din Rusia și este comparată frecvent cu Amazon datorită rețelei sale extinse de depozite și livrărilor rapide pe întreg teritoriul Federației Ruse.

Lovirea repetată a centrelor logistice ale companiei indică extinderea campaniei ucrainene de atacuri cu rază lungă împotriva infrastructurii din interiorul Rusiei. Kievul susține că astfel de operațiuni urmăresc să afecteze capacitatea logistică a Rusiei și să crească presiunea asupra Kremlinului pentru negocieri privind încetarea războiului declanșat în februarie 2022.