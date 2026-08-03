Publicat la 03.08.2026, 09:01:32

Presa economică europeană de astăzi este dominată de o potențială fuziune farmaceutică de proporții istorice între AstraZeneca și Bristol Myers Squibb, de volatilitatea piețelor legate de inteligența artificială și de tensiunile geopolitice care perturbă lanțurile de aprovizionare globale. Investitorii urmăresc cu atenție și evoluția cursului yenului după o intervenție valutară comună SUA-Japonia, cu implicații pentru piețele europene.

CNBC Europe

AstraZeneca și Bristol Myers Squibb negociază o fuziune de proporții istorice

Gigantul farmaceutic britanic AstraZeneca poartă discuții avansate cu rivalul american Bristol Myers Squibb pentru o posibilă fuziune evaluată la 400 de miliarde de dolari, potrivit Financial Times. O astfel de tranzacție ar reprezenta una dintre cele mai mari din istoria industriei farmaceutice globale și ar reconfigura fundamental peisajul sectorului în Europa. Pentru investitorii din România expuși pe fonduri sau ETF-uri cu pondere în sectorul healthcare european, această știre merită urmărită cu atenție. Negocierile sunt încă în desfășurare, iar finalizarea unui acord nu este garantată.

Prețul cuprului explodează pe fondul furtunilor devastatoare și al penuriei globale

Furtunile violente din Chile au perturbat grav operațiunile miniere, agravând o penurie globală de cupru deja existentă și împingând prețurile metalului roșu la niveluri ridicate. Cuprul este un indicator macroeconomic esențial, utilizat masiv în construcții, industria auto și infrastructura energetică — sectoare vitale pentru economia europeană. Scumpirea cuprului se va reflecta în costuri mai mari pentru proiectele de tranziție energetică ale UE, inclusiv rețelele electrice și instalațiile solare. Investitorii ar trebui să monitorizeze impactul asupra companiilor europene din sectorul construcțiilor și al energiei regenerabile.

Europa se pregătește pentru infrastructuri rezistente la temperaturi extreme

O vară marcată de fenomene meteo extreme a expus vulnerabilitățile critice ale infrastructurii europene, forțând companiile și factorii de decizie să accelereze adaptarea la un climat tot mai ostil. Scenarii de proiectare pentru temperaturi de până la 55 de grade Celsius devin o realitate în planificarea inginerească europeană. Costurile de adaptare vor reprezenta o presiune semnificativă atât pentru bugetele publice, cât și pentru companiile din sectoarele construcțiilor, transporturilor și energiei. Această tendință deschide totodată oportunități de investiții în soluții de infrastructură rezistentă la climă.

The Guardian Business

Energia solară stabilește un record istoric în mixul electric al Marii Britanii

În luna iulie, energia solară a contribuit cu 14,4% din totalul electricității produse în Marea Britanie, un nivel record, susținut atât de parcurile fotovoltaice, cât și de instalațiile rezidențiale. Creșterea a fost alimentată și de numărul record de gospodării care au ales panourile solare ca soluție de reducere a facturilor la energie. Tendința confirmă accelerarea tranziției energetice în Europa și sugerează că investițiile în sectorul solar rămân robuste în pofida incertitudinilor economice. Pentru România, care are un potențial solar similar, evoluțiile din Marea Britanie pot oferi un model relevant de politici și de adoptare la nivel rezidențial.

Turbulențele pe piețele AI aruncă lumina asupra unei economii digitale opace

Săptămâna trecută, piețele globale au trecut printr-o perioadă de volatilitate accentuată, pe fondul unor evoluții care amenință dominanța producătorilor occidentali de cipuri în cursa pentru inteligența artificială. Investitorii se confruntă cu dificultatea de a evalua o industrie ale cărei fundamente economice reale rămân greu de cuantificat. Episodul ridică întrebări serioase despre sustenabilitatea evaluărilor ridicate din sectorul tech și despre riscurile de concentrare în portofoliile expuse pe AI. Piețele europene nu sunt imune la aceste turbulențe, mai ales în contextul în care multe fonduri de investiții europene au expuneri semnificative pe companiile americane de tehnologie.

BBC Business

SUA și Japonia intervin în comun pe piața valutară pentru a susține yenul

Statele Unite și Japonia au efectuat o intervenție comună pe piețele valutare pentru a sprijini yenul, o mișcare rară care semnalează nivelul de îngrijorare al celor două țări față de deprecierea monedei japoneze. Ambele guverne au avertizat că nu vor ezita să repete o astfel de intervenție în viitor dacă va fi necesar. O stabilizare a yenului are implicații directe pentru piețele globale, inclusiv pentru fluxurile de capital din și spre Europa, unde investitorii japonezi dețin poziții importante în obligațiuni și acțiuni. Mișcarea poate reduce și presiunea pe băncile centrale europene, care monitorizează atent dinamica valutară globală.

Furtul de carburant din stațiile britanice a crescut cu 20% de la izbucnirea conflictului din Iran

Analiza industriei petroliere din Marea Britanie arată că aproape 200.000 de lire sterline de carburant sunt furate zilnic din stațiile de alimentare, un nivel cu 20% mai ridicat față de acum cinci luni, de când a izbucnit conflictul armat implicând Iranul. Creșterea furturilor reflectă presiunea tot mai mare pe care o resimt gospodăriile britanice în contextul scumpirii energiei generate de instabilitatea geopolitică din Orientul Mijlociu. Fenomenul pune în evidență impactul social al tensiunilor geopolitice asupra comportamentului consumatorilor și al costurilor operaționale pentru retailerii de carburant. Investitorii în sectorul distribuției de carburanți în Europa ar trebui să urmărească dacă tendința se extinde și în alte piețe.

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