Publicat la 03.08.2026, 20:01:36

Wall Street a deschis luna august în forță: Nasdaq a avansat 2%, iar optimismul din jurul inteligenței artificiale și negocierilor cu Iranul anunțate de administrația Trump au impulsionat piețele. Temele dominante ale zilei sunt capitalizările record din tech, intervenția valutară SUA-Japonia și o vulnerabilitate majoră de securitate în lumea criptomonedelor.

CNBC Markets

Amazon trece de 3 trilioane de dolari și stabilește un nou record istoric

Acțiunile Amazon au atins luni un maxim absolut, împingând capitalizarea de piață a companiei peste pragul de 3 trilioane de dolari. Saltul vine în prelungirea unui raport de rezultate financiare apreciat de Wall Street și consolidează poziția Amazon în elita ultraselectă a companiilor cu capitalizare de peste 3 trilioane. Pentru investitorii români expuși pe fonduri sau ETF-uri cu componente tech americane, tendința rămâne constructivă pe termen scurt.

SpaceX raportează primele rezultate după IPO, pe fondul unui start bursier dificil

La două săptămâni după ce Tesla a dezamăgit piețele cu rezultatele sale trimestriale, Elon Musk se află din nou în fața investitorilor, de data aceasta pentru a prezenta primul raport de câștiguri al SpaceX ca firmă publică. Acțiunile SpaceX au scăzut semnificativ față de prețul din IPO, creând un context tensionat pentru această primă comunicare financiară. Rezultatele și tonul comunicatelor vor fi urmărite cu atenție atât de investitorii de retail, cât și de fondurile instituționale cu expunere pe sectorul aerospațial privat.

Eaton, câștigătorul neașteptat al boom-ului din infrastructura AI

Acțiunile producătorului de componente electrice Eaton au urcat puternic vineri, după ce compania a publicat rezultate trimestriale și un outlook care au demonstrat că cererea pentru infrastructura necesară inteligenței artificiale rămâne robustă. Investitorii erau îngrijorați înainte de raport, temându-se de o posibilă încetinire a comenzilor din segmentul data center. Evoluția Eaton confirmă că „lanțul de aprovizionare al AI" — transformatoare, sisteme de distribuție a energiei, echipamente electrice — continuă să fie unul dintre cele mai puternice teme de investiție din 2026.

MarketWatch

AMD intră în sezonul de rezultate cu două motoare în plin regim

Advanced Micro Devices se îndreaptă spre publicarea rezultatelor financiare susținut de cererea solidă pentru servere și de anticipațiile legate de noua ofertă de sisteme la scară de rack. Analiștii consideră că AMD are acum două surse clare de creștere: procesoarele pentru centre de date și noile soluții integrate destinate infrastructurii AI. Contextul pozitiv de pe Nasdaq din această dimineață oferă un fond favorabil pentru eventualele surprize din raportul AMD.

SUA și Japonia intervin în comun pe piața valutară pentru a susține yenul

Departamentul Trezoreriei americane și Rezerva Federală au acționat coordonat cu autoritățile japoneze pentru a sprijini yenul, într-o mișcare descrisă de Ministerul de Finanțe al Japoniei drept o intervenție istorică comună. Este unul dintre cele mai rare episoade de cooperare valutară dintre cele două mari economii și semnalează că slăbiciunea prelungită a yenului a ajuns să fie percepută drept un risc sistemic. Pentru investitorii din Europa de Est, mișcarea poate influența cursurile valutare globale și apetitul pentru risc pe piețele emergente în zilele următoare.

Salariile mici în SUA au o explicație surprinzătoare: costurile cu sănătatea angajaților

Un studiu publicat de MarketWatch arată că majorările salariale din companiile americane rămân modeste parțial din cauza exploziei costurilor cu beneficiile medicale, care au crescut în ultimii doi ani în cel mai alert ritm din ultimele două decenii. Practic, o parte din bugetul de compensații al angajatorilor este absorbit de primele de asigurare de sănătate, reducând spațiul pentru creșteri salariale nominale. Fenomenul are relevanță și pentru inflația americană: dacă presiunea pe costuri continuă, Fed va trebui să recalibreze din nou prognozele privind politica monetară.

Fox Business

Pentagonul accelerează producția de interceptori THAAD cu Northrop și Lockheed

Departamentul Apărării al SUA a semnat contracte în valoare de 3 miliarde de dolari cu Northrop Grumman pentru motoare rachete și componente ale sistemului antirachetă THAAD, în cadrul unui plan mai amplu de a cvadrupla producția de interceptori. Lockheed Martin este, de asemenea, parte din acest program extins, care reflectă cererea crescută pentru sisteme de apărare în contextul geopolitic actual. Pentru investitorii cu expunere pe sectorul defense, contractele de această amploare confirmă că bugetele militare americane rămân un motor puternic de creștere pentru marii contractori.

Un atac cibernetic masiv golește portofele Bitcoin în mai puțin de o oră

O vulnerabilitate descoperită în firmware-ul portofelelor hardware Coldcard ar fi permis atacatorilor să fure aproximativ 70-89 de milioane de dolari în Bitcoin de la peste 1.200 de adrese, iar compania avertizează că atacurile continuă. Incidentul este unul dintre cele mai grave atacuri vizând portofele hardware — considerate până acum cea mai sigură metodă de stocare a criptomonedelor. Evenimentul va alimenta probabil presiunile regulatorii asupra industriei crypto și poate genera volatilitate în prețul Bitcoin în zilele imediat următoare.

Investing.com

Nasdaq avansează 2% la startul lunii august, pe fondul negocierilor SUA-Iran

Bursele americane au început luna august în teritoriu pozitiv, cu Nasdaq câștigând 2% după ce administrația Trump a anunțat progrese în negocierile cu Iranul. Optimismul geopolitic, combinat cu rezultatele financiare solide din sectorul tech, a creat condițiile unui debut puternic de lună. Investitorii vor urmări dacă impulsul se menține sau dacă piețele vor începe să anticipeze noi riscuri legate de evoluțiile diplomatice.

Boeing 737 MAX 7 obține în sfârșit certificarea FAA

Autoritatea Federală a Aviației Civile din SUA a certificat modelul Boeing 737 MAX 7, un pas important pentru producătorul american care continuă să lupte pentru recâștigarea încrederii piețelor și a companiilor aeriene după criza prelungită a programului MAX. Certificarea deschide calea livrărilor oficiale și poate aduce comenzi noi la un moment în care Boeing are nevoie urgentă de venituri stabile. Acțiunile Boeing au reacționat pozitiv la veste, iar analiștii urmăresc acum dacă ritmul livrărilor se va accelera în trimestrul al treilea.

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