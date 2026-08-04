Publicat la 04.08.2026, 20:01:12

Wall Street a digerat marți o serie de rapoarte trimestriale cu rezultate contrastante: retailerul de mobilă Wayfair a surprins piața cu cea mai puternică creștere din 2020 încoace, în timp ce McDonald's și-a recunoscut dificultățile pe piața americană. Sezonul de rezultate rămâne tema centrală a zilei, alături de dezbaterea în jurul politicii Fed și mișcările din sectorul farmaceutic.

CNBC Markets

Wayfair revine spectaculos cu cea mai bună creștere din pandemie încoace

Acțiunile Wayfair au sărit cu peste 25% după ce retailerul online de mobilă și decorațiuni a raportat cea mai puternică creștere a vânzărilor pe piața americană din 2020. Compania, favorită a perioadei de lockdown, se confruntase cu o scădere susținută a cererii după ridicarea restricțiilor, iar rezultatele din trimestrul al doilea reprezintă un semnal că redresarea prinde contur. Pentru investitori, este o zi care reamintește că sectorul retail discreționaromar poate oferi surprize pozitive chiar și după perioade prelungite de stagnare.

Pfizer depășește estimările și ridică pragul inferior al prognozei de venituri

Pfizer a raportat rezultate peste așteptările analiștilor, susținute de performanța solidă a Eliquis și a altor medicamente din portofoliu. Compania și-a redus totodată prognoza de venituri din produsele Covid la 4 miliarde de dolari, față de aproximativ 5 miliarde anterior, confirmând că acel segment se normalizează. Creșterea ghidanței generale, în ciuda retragerii parțiale din Covid, sugerează că Pfizer reușește să compenseze printr-un portofoliu diversificat.

McDonald's admite că afacerile în SUA nu merg bine și schimbă conducerea pieței principale

McDonald's a recunoscut public că performanța pe piața americană este sub așteptări, anunțând totodată un nou șef pentru cel mai mare segment al său. Acțiunile lanțului de fast-food au scăzut cu peste 11% de la începutul anului, iar capitalizarea de piață a coborât la aproximativ 191 de miliarde de dolari. Schimbarea de conducere la nivel de piață sugerează că managementul încearcă o resetare strategică, dar investitorii rămân prudenți în absența unor semnale clare de revenire a consumatorului american.

MarketWatch

Tom Lee de la Fundstrat: șase motive pentru care bursele ar putea atinge maxime noi în august

Analistul Tom Lee, cunoscut pentru optimismul său față de piețele de capital, a publicat o analiză în care identifică șase catalizatori potențiali care ar putea împinge indicii americani spre noi maxime în cursul lunii august. Printre factorii menționați se numără dinamica sezonală favorabilă și fluxurile de capital. Este un mesaj contrar pesimismului dominant din ultima perioadă, dar investitorii români cu expunere pe ETF-uri americane ar trebui să urmărească cu atenție dacă scenariul optimist se confirmă în datele macro din săptămânile următoare.

Palantir se desprinde de concurenți în cursa pentru inteligența artificială

Palantir Technologies continuă să câștige teren față de restul companiilor software, iar analiștii subliniază că focusul companiei pe „AI suveran" — soluții adaptate pentru guverne și instituții publice — rezonează tot mai mult cu clienții. Strategia diferențiată față de giganții tech generaliști pare să transforme Palantir într-un jucător de nișă cu avantaj competitiv greu de replicat. Pentru investitorii cu expunere pe sectorul tech, Palantir rămâne o acțiune de urmărit îndeaproape în contextul accelerării adoptării AI.

Secretarul Trezoreriei apără noua conducere Fed și vorbește despre o perioadă de „detoxifiere"

Scott Bessent, secretarul american al Trezoreriei, a apărat public alegerea lui Kevin Warsh în fruntea Rezervei Federale, descriind momentul actual drept o perioadă de „detoxifiere" față de excesul de comunicare al Fed din anii precedenți. Bessent a pus sub semnul întrebării și necesitatea unor noi creșteri de dobândă, într-un context în care piețele urmăresc cu maximă atenție orice semnal legat de politica monetară. Declarațiile amplifică incertitudinea în rândul investitorilor instituționali privind direcția ratelor dobânzilor în a doua jumătate a anului.

Fox Business

25 de state conduse de democrați atacă în justiție noile tarife Trump

Un grup de 25 de state americane cu administrații democratice, conduse de procurorul general al New York-ului, Letitia James, au depus o acțiune în justiție împotriva administrației Trump, contestând noile tarife impuse în baza Secțiunii 301 față de 59 de țări. Reclamanții susțin că măsurile reprezintă o ocolire ilegală a deciziilor Curții Supreme. Disputa juridică adaugă un nou nivel de incertitudine comercială globală, cu potențial impact asupra lanțurilor de aprovizionare și a inflației importate — elemente relevante și pentru companiile europene cu expunere pe SUA.

Trump atacă Big Oil: „Companiile petroliere câștigă prea mult"

Președintele Donald Trump a criticat public, de la Casa Albă, marile companii petroliere americane, acuzându-le că realizează profituri prea mari în contextul conflictului cu Iranul. Declarațiile neașteptate vin în contradicție cu relația tradițional prietenoasă dintre administrația republicană și industria energetică. Piețele energetice vor urmări cu atenție dacă retorica președintelui se traduce în măsuri concrete, iar investitorii cu poziții pe acțiuni din sectorul petrolier ar trebui să rămână vigilenți.

Investing.com

P&G achiziționează producătorul de suplimente Thorne pentru 3,8 miliarde de dolari

Procter & Gamble a anunțat preluarea Thorne HealthTech, un producător de suplimente alimentare, într-o tranzacție evaluată la 3,8 miliarde de dolari, confirmată chiar de CEO-ul companiei. Mișcarea reflectă strategia P&G de a se extinde dincolo de produsele de consum tradiționale și de a intra pe piața în creștere a suplimentelor premium. Este una dintre cele mai mari achiziții ale P&G din ultimii ani și semnalează că segmentul wellness rămâne o prioritate pentru marii jucători de pe piața bunurilor de larg consum.

Novo Nordisk raportează profit peste așteptări și își îmbunătățește perspectivele

Gigantul farmaceutic danez Novo Nordisk a raportat pentru trimestrul al doilea un profit care a depășit estimările analiștilor și și-a îmbunătățit perspectivele pentru restul anului. Compania producătoare a medicamentelor anti-obezitate Ozempic și Wegovy continuă să fie un reper pentru întregul sector farmaceutic global. Rezultatele pozitive ale Novo Nordisk, combinate cu cele ale Pfizer, oferă un ton constructiv pentru acțiunile din sectorul sănătății, inclusiv pentru fondurile de investiții cu expunere pe acest segment.

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