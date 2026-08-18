România își face stocuri pentru situații de urgență. Nou depozit de aproape 7.000 mp pentru zile negre, în Brașov, altul la Iași

Publicat la 18.08.2026, 13:10:00

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România își pregătește rezervele pentru vremuri dificile. Ministerul Afacerilor Interne vrea să construiască în județul Brașov un depozit uriaș, destinat rezervelor și echipamentelor necesare în cazul unor situații de urgență. Investiția ajunge la 25,5 milioane de lei și ar trebui finalizată în 18 luni. Depozite uriașe la Brașov și Iași

România își întărește infrastructura pentru situații de criză, într-o perioadă în care războiul de la graniță, crizele energetice, dezastrele naturale și problemele lanțurilor de aprovizionare au schimbat modul în care statele europene își pregătesc rezervele. Unul dintre proiectele importante este pregătit în comuna Șinca Veche, județul Brașov, în apropierea DN 73A. Ministerul Afacerilor Interne a depus documentația tehnică la Direcția Județeană de Mediu Brașov pentru obținerea avizului necesar.

Depozit de aproape 7.000 de metri pătrați Viitorul depozit regional de la Brașov nu va fi o construcție oarecare. Proiectul prevede o arie utilă totală de 6.768,85 de metri pătrați, dintre care peste 5.855 de metri pătrați vor fi destinați spațiilor principale și zonelor de depozitare. În exterior va exista și o platformă de 2.487,50 de metri pătrați, unde vor putea fi păstrate materiale și echipamente care nu necesită depozitare în spații închise. Capacitatea totală a depozitului va ajunge la 4.667,40 de tone, iar volumul util de depozitare este estimat la 7.005,24 metri cubi. Lucrările ar urma să fie executate într-un termen de aproximativ 18 luni, iar finanțarea pentru construirea depozitului regional a fost solicitată prin Programul Dezvoltare Durabilă 2021–2027. Investiția face parte din planurile Ministerului Afacerilor Interne de dezvoltare a infrastructurii necesare pentru gestionarea unor eventuale situații de criză.

Țara noastră își extinde infrastructura pentru situații de urgență și în Moldova. Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) construiește la marginea Iașului un depozit destinat stocurilor operaționale pentru intervenții, investiția fiind estimată la peste 30 de milioane de euro.

Proiectul se înscrie în strategia autorităților de a avea la dispoziție rezerve și echipamente suficiente pentru intervenții rapide în cazul unor dezastre, calamități sau alte situații de urgență.

România își pregătește rezerve pentru șase luni Depozitul din Brașov trebuie privit în contextul unui plan mult mai amplu. Strategia Națională a Rezervelor de Stat pentru perioada 2026–2030, aprobată în aprilie 2026, prevede extinderea și modernizarea sistemului național de rezerve. Statul pune accent pe alimente și apă, energie, materiale de construcții, produse de cazarmament și materiale critice, astfel încât România să poată reacționa mai rapid atunci când apar situații grave. Una dintre cele mai spectaculoase ținte este constituirea unor rezerve de apă și alimente suficiente pentru minimum 400.000 de persoane timp de șase luni, în cazul unei situații de urgență. 4 miliarde de lei pentru apă și alimente Pentru constituirea graduală a rezervelor de apă și alimente sunt prevăzute 4 miliarde de lei. Alți 410,7 milioane de lei sunt destinați constituirii stocurilor de grâu. Iar pentru alte produse necesare funcționării sistemului energetic și intervenției Guvernului în situații de criză sunt prevăzute aproximativ 2,645 miliarde de lei. Nu este vorba doar despre mâncare pusă în depozite și se construiește un sistem menit să asigure continuitatea aprovizionării și a intervenției statului atunci când apar situații care pot paraliza temporar fluxurile normale. Cât grâu vrea să aibă România în rezervă Printre cele mai importante obiective se află și constituirea unui stoc de grâu care să permită asigurarea consumului de pâine la nivel național pentru cel puțin patru luni. Este o rezervă esențială în cazul unei crize alimentare, al unor blocaje comerciale sau al unor situații excepționale care ar afecta aprovizionarea populației. Altfel spus, pâinea este tratată ca o resursă strategică. Rezerve de carburanți În cazul unei crize majore, energia și carburanții pot deveni la fel de importanți precum alimentele. România are rezerve minime de țiței și produse petroliere, iar în cadrul entității centrale de stocare sunt publicate cantități precum: 23.000 de tone de motorină, 3.000 de tone de benzină 3.000 de tone de combustibil JET A1 pentru turboreactoare, 6.400 de tone de păcură. În total, sunt 35.400 de tone de produse petroliere, echivalentul a 42.480 de tone echivalent petrol, cantitate depozitată în locuri secrete alese în întreaga țară.