Rusia amenință direct Marea Britanie. Răspunsul Londrei nu reduce deloc tensiunile

Publicat la 18.08.2026, 11:10:49

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Rusia amenință Marea Britanie cu „consecințe inevitabile” după apariția unor informații potrivit cărora Ucraina folosește de mai multe luni drone de fabricație britanică pentru atacuri asupra unor ținte aflate în adâncimea teritoriului rus. Londra nu dă înapoi și transmite că este hotărâtă să continue să furnizeze Ucrainei echipamentele de care aceasta are nevoie pentru a se apăra. Disputa marchează o nouă escaladare în relația dintre Moscova și Londra și ridică o întrebare sensibilă: cât de direct poate deveni sprijinul militar britanic pentru Ucraina fără ca Rusia să considere Marea Britanie un participant direct la conflict? Moscova acuză Londra de escaladare Ambasada Rusiei la Londra a reacționat după apariția unor informații în presa britanică potrivit cărora Ucraina ar utiliza drone britanice pentru lovituri la mare distanță asupra unor obiective din Rusia. Diplomația rusă susține că Londra „optează în mod deliberat pentru o escaladare a crizei din Ucraina”, în timp ce afirmă public că dorește pacea.

Mesajul Moscovei merge mai departe și conține o amenințare directă: cu cât implicarea Marii Britanii în conflict este mai profundă, cu atât „prețul” pe care aceasta îl va plăti va fi mai mare, susține Ambasada Rusiei. Declarația trebuie privită și în contextul intensificării atacurilor ucrainene asupra teritoriului rus. În ultimele luni, Kievul a folosit tot mai mult drone și arme cu rază lungă de acțiune împotriva unor obiective militare, industriale și energetice. Dronele britanice Nyan, noul element al războiului Potrivit informațiilor publicate de The Times, Ucraina ar utiliza de aproximativ șase luni drone britanice pentru atacuri în adâncimea teritoriului rus. Este vorba, între altele, despre Nyan, o dronă cu propulsie cu reacție produsă de compania britanică BAE Systems, precum și despre o altă platformă aeriană al cărei tip nu a fost dezvăluit.

Utilizarea tehnologiei britanice în atacurile ucrainene asupra Rusiei nu este în sine o premieră. Ucraina a folosit deja cu succes rachete britanice Storm Shadow pentru lovituri la distanță mare. Noutatea este însă folosirea unor drone britanice specializate pentru misiuni în adâncime, într-un moment în care Kievul încearcă să lovească infrastructura militară și energetică a Rusiei mult dincolo de linia frontului. Potrivit relatărilor citate de presa britanică, printre obiectivele lovite s-ar fi numărat rafinării de petrol din apropierea Moscovei, în regiunea Iaroslavl și în regiunea Volgograd. Nyan poate zbura și într-un mediu cu GPS perturbat Nyan este o dronă relativ compactă, cu o anvergură a aripilor de aproximativ 2,9 metri. Platforma este lansată de pe o rampă portabilă și este propulsată de un motor cu reacție. Caracteristica importantă pentru războiul modern este capacitatea declarată de a opera în condiții în care semnalul GPS este perturbat sau blocat de sistemele de război electronic. BAE Systems prezintă Nyan ca pe o platformă cu utilizări multiple. Poate fi folosită pentru lovituri în adâncime, cu o sarcină utilă variabilă, dar și ca momeală („decoy”), menită să provoace reacția apărării antiaeriene și să permită identificarea pozițiilor acesteia. Această din urmă funcție este deosebit de importantă într-un conflict în care dronele sunt utilizate nu doar pentru distrugerea unor obiective, ci și pentru saturarea și localizarea sistemelor de apărare aeriană. Ucraina își extinde războiul cu drone în interiorul Rusiei Majoritatea atacurilor ucrainene la mare distanță sunt realizate cu drone dezvoltate și produse în Ucraina. Dar folosirea unor platforme britanice adaugă o nouă dimensiune conflictului. Kievul beneficiază astfel de acces la tehnologii occidentale dezvoltate pentru operațiuni în medii în care apărarea antiaeriană și războiul electronic sunt extrem de active. Pentru Rusia, problema nu este doar raza de acțiune a acestor drone, ci și implicarea tehnologică tot mai profundă a statelor occidentale în capacitatea militară a Ucrainei. Moscova încearcă să transmită prin amenințările adresate Londrei că această implicare are o limită pe care Rusia o consideră tot mai aproape de a fi depășită. Londra nu dă înapoi Răspunsul britanic a fost ferm. Ministerul Apărării de la Londra a declarat că Marea Britanie este „umăr la umăr” cu Ucraina și că este hotărâtă să continue furnizarea echipamentelor militare necesare pentru apărarea acesteia. Mesajul britanic este important tocmai pentru că nu încearcă să reducă tensiunea printr-o distanțare de sprijinul militar acordat Kievului. Londra afirmă că Rusia nu trebuie să aibă nicio îndoială în privința hotărârii guvernului britanic de a se opune agresiunii ruse, atât în Ucraina, cât și în fața amenințărilor îndreptate împotriva Marii Britanii și aliaților săi. Un nou prag al implicării occidentale? Conflictul intră astfel într-o zonă tot mai complicată. Până acum, sprijinul occidental pentru Ucraina a inclus sisteme de apărare antiaeriană, artilerie, tancuri, rachete cu rază lungă de acțiune, informații și alte tehnologii militare. Folosirea unor drone occidentale în atacuri desfășurate la sute de kilometri în interiorul Rusiei poate însă amplifica tensiunile politice dintre Moscova și statele care sprijină Kievul. Rusia încearcă să transforme această evoluție într-un avertisment pentru Londra și pentru ceilalți aliați ai Ucrainei: sprijinul militar nu va fi tratat de Moscova ca un gest neutru. Marea Britanie transmite exact mesajul opus: amenințările Rusiei nu vor determina Londra să reducă sprijinul pentru Ucraina. Iar această confruntare de poziții arată că, dincolo de războiul de pe front, conflictul se extinde tot mai mult într-un război tehnologic și industrial în care capacitatea Ucrainei de a lovi la distanță depinde tot mai mult de tehnologia, finanțarea și producția militară occidentală.