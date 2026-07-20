Publicat la 20.07.2026, 14:09:00

Fanii actorului de Oscar Russell Crowe vor avea ocazia să îl întâlnească față în față în România, ba chiar să-i cumpere autograful și atenția.

Celebrul artist ajunge în țara noastră în luna mai 2027, în calitatea sa mai puțin știută, aceea de muzician.. Alături de trupa sa, The Gentlemen Barbers, artistul va susține două concerte precedată de party-uri private care le oferă admiratorilor posibilitatea unei întâlniri exclusive prin intermediul unui pachet special pus la dispoziție de organizatori, ”Meet & Greet”.

Două concerte în România, la Timișoara și București

Turneul internațional Indoor Garden Party (căci așa se numește trupa sa) îl aduce pe Russell Crowe pentru prima dată pe o scenă muzicală din România primul concert va avea loc pe 26 mai 2027, la Parcul Rozelor din Timișoara, iar al doilea este programat pe 28 mai 2027, la Sala Palatului din București. Deși milioane de oameni îl cunosc pentru rolurile memorabile din Gladiator, A Beautiful Mind, Cinderella Man sau Master and Commander, Crowe ajunge aici în postura de muzician, o pasiune pe care o cultivă încă din adolescență.

Cât costă întâlnirea cu Russell Crowe

Organizatorii au pus în vânzare un număr limitat de pachete Meet & Greet, dedicate fanilor care vor să schimbe câteva cuvinte cu actorul și să plece acasă cu amintiri unice.

Prețul pachetului începe de la 499 de lei, iar acesta poate fi achiziționat exclusiv prin platformele electronice de bilete, până la 26 iulie, în limita locurilor disponibile. Este important de știut că pachetul Meet & Greet nu include accesul la concert, astfel că participanții trebuie să cumpere separat și un bilet pentru spectacol. Biletele la concerte pornesc de la 250 de lei pentru spectacolul din Timișoara și 290 de lei pentru concertul de la București.

Averea lui Russell Crowe este estimată, în 2026, la aproximativ 120 de milioane de dolari, potrivit estimărilor publicate de mai multe platforme specializate

Ce primești în pachetul Meet & Greet

Experiența pregătită pentru admiratori include mai multe beneficii exclusive, anume: o fotografie alături de Russell Crowe, o scurtă întâlnire și un schimb de vorbe cu actorul, un poster oficial semnat de acesta și un vinil cu muzica Indoor Garden Party, cu autograful lui Russell Crowe (62 de ani). Pentru colecționari și fanii actorului, este una dintre puținele ocazii de a obține obiecte semnate personal de vedeta hollywoodiană.

Mesaj special pentru fanii din România



Concertele din cadrul turneului Indoor Garden Party sunt construite în jurul muzicii live și al dialogului cu publicul -

Repertoriul îmbină influențe de rock clasic, folk, country și blues, alături de compoziții originale și reinterpretări ale unor piese cunoscute. Russell Crowe obișnuiește să completeze recitalurile cu povești din culisele carierei sale și momente spontane de interacțiune cu spectatorii, ceea ce face ca fiecare concert să fie diferit. Averea lui Russell Crowe este estimată, în 2026, la aproximativ 120 de milioane de dolari, potrivit estimărilor publicate de mai multe platforme specializate