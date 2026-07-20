Publicat la 20.07.2026, 10:35:00

Transfăgărășanul, unul dintre cele mai cunoscute drumuri din România, atrage unele dintre cele mai rare și scumpe automobile din lume. Printre vedetele așteptate la Cars Society, eveniment ce va avea loc astăzi, se numără SSC Tuatara Aggressor, un exemplar unic în lume, cu peste 2.200 de cai putere.

Șoferii care intenționează să traverseze luni Transfăgărășanul trebuie să țină cont de restricțiile de circulație instituite cu ocazia evenimentului automobilistic Custom Cars Society. Circulația publică va fi oprită temporar pe sectorul dintre Vila Bâlea și tunelul Bâlea. Potrivit informațiilor anunțate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), traficul pe DN7C va fi oprit temporar, între Vila Bâlea și tunelul Bâlea, pentru ca participanții să poată parcurge traseul în condiții controlate de siguranță.

Circulația publică pe sectorul vizat al Transfăgărășanului va fi închisă între orele 12:00 și 19:00, luni, 20 iulie. În afara perioadei de restricție, traficul rutier se va desfășura în condiții normale, potrivit informațiilor comunicate pentru eveniment.

Supercaruri de milioane de euro ajung pe unul dintre cele mai spectaculoase drumuri din România

Evenimentul reunește proprietari și colecționari de automobile exclusiviste, într-un format construit în jurul unor mașini extrem de rare și al unor trasee spectaculoase. Custom Cars GT a organizat de-a lungul timpului expediții și evenimente auto în numeroase destinații, de la Laponia și Croația până la Maroc și Tunisia. Conceptul aduce împreună automobile de colecție, drumuri celebre și sesiuni de condus organizate pe sectoare închise temporar circulației publice.

Dimensiunea financiară a parcului auto participant este impresionantă. La o ediție precedentă desfășurată pe Transfăgărășan, valoarea cumulată a automobilelor prezente a fost estimată la peste 50 de milioane de dolari.

SSC Tuatara Aggressor, un exemplar unic cu peste 2.200 CP

Una dintre marile atracții ale ediției din acest an este SSC Tuatara Aggressor, un supercar despre care organizatorii spun că este un exemplar unic, capabil să dezvolte peste 2.200 de cai putere. Înainte de evenimentul de pe Transfăgărășan, participanții s-au întâlnit în weekend la Timișoara, unde spectaculosul SSC Tuatara Aggressor a fost expus alături de un Koenigsegg Jesko (al cărui preț pleacă de la 3 milioane de euro) și de alte automobile excepționale din colecția Cobyx.

Prezența unor asemenea modele transformă evenimentul într-o apariție rară chiar și pentru lumea internațională a hypercarurilor, unde automobilele produse în serii extrem de limitate ajung de regulă în colecții private și sunt văzute foarte rar pe drumurile publice. MANSORY vine cu patru automobile. Kourosh Mansory (care personalizează mașini de curse de la jumătate de milion în sus), prezent pentru prima dată în România. Casa de tuning participă cu patru automobile speciale, iar evenimentul marchează și o premieră- prezența în România a fondatorului companiei, Kourosh Mansory, una dintre figurile cunoscute ale industriei internaționale de tuning premium.

Vine și The Stig, pilotul anonim devenit celebru în emisiunea britanică „Top Gear”

Lista invitaților anunțați include și un personaj legendar pentru pasionații de televiziune auto- The Stig, pilotul anonim devenit celebru în emisiunea britanică „Top Gear”.

Nu este pentru prima dată când DN7C atrage nume importante din industria și presa auto mondială. Unul dintre cele mai spectaculoase recorduri stabilite pe Transfăgărășan îi aparține pilotului britanic Mark Higgins. În 2018, acesta a parcurs traseul de aproximativ 84,3 kilometri în 40 de minute și 58 de secunde, la volanul unui Subaru WRX STI pregătit special pentru această provocare.

Șoseaua a devenit însă celebră la nivel mondial mai ales după apariția într-un episod „Top Gear” filmat în România în 2009 -

. Jeremy Clarkson, Richard Hammond și James May au parcurs atunci Transfăgărășanul la volanul a trei automobile supersport: Aston Martin DBS Volante, Ferrari California și Lamborghini Gallardo.

La finalul experienței, Transfăgărășanul a primit una dintre cele mai cunoscute caracterizări din istoria sa mediatică, fiind prezentat drept „cel mai bun drum din lume”.