Publicat la 20.07.2026, 13:13:55

În perioada în care se făceau eforturi ca zona comerțului online să câștige încrederea oamenilor, un antreprenor american a arătat că internetul poate fi folosit și pentru tranzacții de zeci de milioane de dolari.

În 1999, miliardarul și investitorul în sportul american Mark Cuban a cumpărat un privat jet Gulfstream V printr-un simplu schimb de e-mailuri. Este o achiziție care a intrat în Cartea Recordurilor și care rămâne, după mai bine de un sfert de secol, una dintre cele mai spectaculoase povești din istoria comerțului electronic.

Astăzi este normal să comandăm online aproape orice, de la haine și telefoane până la autoturisme. La sfârșitul anilor '90, internetul era încă privit cu neîncredere, iar plata online reprezenta o noutate pentru majoritatea utilizatorilor.

În acest context, miliardarul american Mark Cuban a făcut un gest care părea de neconceput la acea vreme- a cumpărat un avion privat în valoare de aproximativ 40 de milioane de dolari fără să meargă într-un showroom și fără negocieri față în față.

Un avion de lux cumpărat prin câteva e-mailuri

Povestea a început în 1999, când Mark Cuban a descoperit pe internet modelul Gulfstream V, unul dintre cele mai performante avioane private ale momentului. Înainte de a lua decizia finală, și-a trimis pilotul să testeze aeronava. După ce a primit confirmarea că avionul corespunde cerințelor sale, omul de afaceri nu a mai pierdut timpul. A trimis un e-mail prin care și-a exprimat intenția de cumpărare, a primit coordonatele bancare pentru plată, a efectuat transferul și tranzacția a fost încheiată. Valoarea operațiunii – ”doar” 40 de milioane de dolari – a fost suficientă pentru a stabili un record mondial. Achiziția a fost recunoscută drept cea mai mare tranzacție individuală realizată online la acel moment și a fost inclusă în Cartea Recordurilor.

”Am trimis un alt e-mail în care spuneam că vreau să îl cumpăr. Am primit instrucțiunile bancare, am făcut transferul și asta a fost tot”, a povestit antreprenorul (67 de ani).

Cum și-a permis o asemenea achiziție ( )

Momentul ales nu a fost deloc întâmplător. Tot în 1999, compania Broadcast.com, fondată de Mark Cuban împreună cu partenerii săi, a fost cumpărată de Yahoo într-o tranzacție evaluată la aproximativ 5,7 miliarde de dolari în acțiuni. Afacerea a devenit una dintre cele mai reprezentative ale boom-ului dot-com și l-a transformat pe antreprenor într-unul dintre cei mai bogați oameni din industria tehnologiei. Așa că investiția de 40 de milioane de dolari într-un avion privat reprezenta doar o mică parte din noua sa avere.

Deși mulți au privit achiziția drept un simbol al luxului extrem, Mark Cuban a explicat că adevărata motivație era alta. Pentru el, avionul privat însemna economisirea celei mai prețioase resurse- timpul. Antreprenorul a povestit că una dintre cele mai importante lecții primite de la tatăl său a fost că „cel mai valoros lucru pe care nu îl deții este timpul”. Un avion privat îi permitea să își stabilească propriul program de zbor, să evite orele petrecute în aeroporturi și să îmbine mai eficient întâlnirile de afaceri cu viața de familie. În viziunea sa, investiția nu era într-un mijloc de transport, ci într-o resursă imposibil de recuperat odată pierdută.



Mark Cuban: „Pentru că am putut”

Una dintre cele mai cunoscute replici ale lui Mark Cuban (67 ani) despre acest subiect a venit în timpul unei discuții cu investitoarea Barbara Corcoran. Întrebat de ce a ales un avion atât de mare, răspunsul inițial al miliardarului a fost cât se poate de direct: „Pentru că am putut!”

Ulterior, el a oferit și o explicație mai personală. Încă din adolescență prefera vehiculele spațioase. La 16 ani nu visa la mașini sport, ci la un break în care să încapă toți prietenii pentru drumurile către meciurile de baschet. Ani mai târziu, aceeași filosofie s-a transformat într-un avion suficient de mare pentru familie, prieteni și colaboratori.

Achiziția avionului este doar un episod din cariera lui Mark Cuban. Succesul Broadcast.com l-a propulsat în rândul miliardarilor americani, iar ulterior și-a diversificat investițiile în numeroase companii din domenii variate.

În paralel, a devenit proprietar în baschetul profesionist nord-american și unul dintre cei mai cunoscuți investitori ai emisiunii „Shark Tank”, unde a finanțat sute de proiecte antreprenoriale.

Și totuși, la mai bine de 26 de ani de la acel schimb de e-mailuri, cumpărarea avionului rămâne una dintre cele mai spectaculoase tranzacții din istoria comerțului electronic. Recordul său mondial rămâne neegalat.