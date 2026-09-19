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InternaționalDenisa Gelatu

SUA aprobă o posibilă vânzare de 2,68 miliarde de dolari pentru apărarea Ucrainei

Publicat la 19.09.2026, 16:46:48

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SUA aprobă o posibilă vânzare de 2,68 miliarde de dolari pentru apărarea Ucrainei
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Statele Unite au aprobat o posibilă vânzare către Ucraina de echipamente pentru apărarea antiaeriană, cu o valoare estimată la 2,68 miliarde de dolari. Pachetul este destinat consolidării capacității Ucrainei de a se apăra împotriva atacurilor aeriene și include rachete, lansatoare, radare și alte echipamente militare.

Pachetul include rachete, lansatoare și radare pentru consolidarea apărării antiaeriene

Finanțarea ar urma să fie asigurată prin contribuții europene și fonduri americane alocate anterior. Aprobarea SUA reprezintă însă autorizarea unei posibile vânzări și nu înseamnă că tranzacția a fost deja finalizată.

Sursă: Pinterest

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