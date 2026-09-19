Statele Unite au aprobat o posibilă vânzare către Ucraina de echipamente pentru apărarea antiaeriană, cu o valoare estimată la 2,68 miliarde de dolari. Pachetul este destinat consolidării capacității Ucrainei de a se apăra împotriva atacurilor aeriene și include rachete, lansatoare, radare și alte echipamente militare.
SUA aprobă o posibilă vânzare de 2,68 miliarde de dolari pentru apărarea Ucrainei
Publicat la 19.09.2026, 16:46:48
Finanțarea ar urma să fie asigurată prin contribuții europene și fonduri americane alocate anterior. Aprobarea SUA reprezintă însă autorizarea unei posibile vânzări și nu înseamnă că tranzacția a fost deja finalizată.
Sursă: Pinterest
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