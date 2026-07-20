Publicat la 20.07.2026, 10:01:33

Un designer freelancer din Cluj îmi spunea acum câteva luni că cere 40 de lei pe oră pentru că "atât e prețul pieței". L-am întrebat cine e piața. N-a știut să răspundă. Se uitase la câteva anunțuri pe grupurile de Facebook, văzuse niște cifre și le acceptase ca lege naturală. Problema? La 40 de lei pe oră lucra 60 de ore pe săptămână și abia își acoperea chiria.

"Cât cere piața" este cea mai proastă metodă de a-ți stabili prețul. Piața nu e un organism inteligent care a calculat valoarea corectă. E o grămadă de oameni la fel de nesiguri ca tine, care se copiază unii pe alții. Când te aliniezi la ei, participi la o cursă spre fund din care nimeni nu iese câștigător.

Prețul mic nu e o strategie, e o frică deghizată

Mulți antreprenori români țin prețurile jos din teama de a nu pierde clientul. E o frică reală, mai ales când ai facturi de plătit luna asta. Dar prețul mic atrage exact tipul de client de care nu ai nevoie: cel care alege pe criteriul cost și pleacă în secunda în care apare cineva cu 10% mai ieftin.

Am văzut asta la o agenție de marketing din Timișoara. Au câștigat un contract mare tăind prețul la jumătate față de concurență. Șase luni mai târziu, clientul a plecat la altcineva și mai ieftin. Nu construiseră loialitate, construiseră o relație bazată pe cea mai fragilă temelie posibilă. Clientul care vine pentru preț, pleacă pentru preț.

Calculează de la costuri, ancorează în valoare

Începe prost cine începe de la ce cere concurentul. Începe de la ce te costă pe tine. Nu doar costurile evidente — chirie, salarii, software — ci și timpul tău real, taxele, perioadele fără proiecte, investițiile în echipamente. Dacă vrei să câștigi 8.000 de lei net pe lună și lucrezi realist 100 de ore facturabile, matematica îți spune un lucru foarte clar despre tariful minim sub care nu ai voie să cobori.

Dar costurile îți dau doar podeaua. Plafonul îl dă valoarea pe care o creezi. Dacă optimizezi campaniile unui magazin online și îi aduci în plus 50.000 de lei pe lună, prețul de 5.000 de lei pentru serviciul tău nu mai pare mare, pare o investiție cu randament. Vinde rezultatul, nu orele. Clientul nu cumpără timpul tău, cumpără ce se întâmplă după ce ai terminat treaba.

Testul care îți spune dacă prețul e prea mic

Există un semn simplu că ceri prea puțin: toți clienții acceptă fără să clipească. Dacă nimeni nu negociază, dacă nimeni nu ezită, dacă fiecare ofertă se transformă în contract, ai lăsat bani pe masă. Un preț sănătos ar trebui să fie refuzat de o parte din prospecți. Nu de toți — dar de câțiva, da.

Creșterea prețului nu trebuie făcută cu jumătăți de măsură. Am observat că antreprenorii care cresc cu 5% ca să nu supere pe nimeni ajung să facă asta de trei ori pe an, obosind toată lumea. Mai bine o corecție serioasă, argumentată, comunicată din timp. Clienților existenți le poți da o perioadă de tranziție. Cei noi vor plăti pur și simplu prețul nou, fără să știe vreodată că a existat altul.

Ancorarea funcționează, folosește-o corect

Când prezinți o singură opțiune, clientul o compară cu zero. Când prezinți trei, o compară între ele. De-asta pachetul din mijloc se vinde cel mai bine — nu pentru că e cel mai bun, ci pentru că pare echilibrat între prea ieftin și prea scump. Nu e manipulare, e felul în care funcționează creierul uman când evaluează prețuri. Refuzul de a folosi asta nu te face mai onest, te face mai sărac.

Cel mai scump pachet nu trebuie neapărat să se vândă des. Rolul lui e să facă pachetul din mijloc să pară rezonabil. Dacă cea mai scumpă opțiune e de 15.000 de lei, cea de 6.000 nu mai sperie pe nimeni.

Ce faci luni dimineață

Ia ultimele zece oferte pe care le-ai trimis. Câte au fost acceptate imediat? Dacă mai mult de opt, prețul tău e prea mic și o știi deja. Alege următorul prospect și cere cu 20% mai mult decât ai fi cerut instinctiv. Vezi ce se întâmplă. Cel mai rău scenariu: un nu, care oricum nu te costă nimic. Cel mai bun: descoperi că frica ta valora mai mult decât banii pe care îi lăsai pe masă.