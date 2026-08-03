De ce Europa este tot mai accesibilă în 2026
Dacă ai crezut că o vacanță în Europa costă o avere, datele din Post Office City Costs Barometer 2025 și Numbeo demonstrează contrariul. Am analizat costurile reale pentru o persoană pe 7 nopți: cazare, mese, băuturi, excursii și transport local. Iată cele mai bune destinații raportate la buget.
Lisabona, una dintre cele mai iubite capitale europene, accesibilă la prețuri surprinzătoare
1. Riga, Letonia - €296 / 7 nopți
Centrul vechi al Rigăi, declarat Patrimoniu UNESCO
Riga este capitala europeană cea mai ieftină pentru turiști (în datele anului 2025). Cu €296 pe persoană (7 nopți), acoperi cazare bună, toate mesele și activitățile principale. Centrul vechi medieval, piața Art Nouveau cu cea mai mare concentrare din lume și malul Daugavei fac din Riga o destinație de neuitat la prețuri de buget.
Masă la restaurant cu bere: ~€12
Cazare per noapte (3 stele): ~€30
Transport public ziua: €1,50
2. Vilnius, Lituania - €297 / 7 nopți
Panorama orașului Vilnius cu iconicul Turn al Gediminasului
La doar €1 diferență față de Riga, Vilnius cucerește cu Orașul Vechi baroc (cel mai mare din Europa de Nord), cartierul bohemian Užupis - o „republică" independentă cu propria constituție - și o scenă gastronomică vibrantă. €297 per persoană pentru o săptămână întreagă.
3. Varșovia, Polonia - €324 / 7 nopți
Skyline-ul modern al Varșoviei, reconstruit integral după cel de-al Doilea Război Mondial
Polonia rămâne una dintre cele mai bune destinații din Europa raportate la calitate-preț. Varșovia impresionează cu Orașul Vechi reconstruit (UNESCO), muzeele dedicate istoriei dramtice a orașului și o viață de noapte efervescentă. €324 per persoană / 7 nopți.
4. Podgorica, Muntenegru - €330 / 7 nopți
Podgorica, capitala Muntenegrului, poartă de intrare spre munți și Adriatică
Muntenegru este o bijuterie ascunsă. Podgorica în sine e modestă, dar este baza perfectă pentru excursii la Lacul Skadar, Canyon-ul Tara și Parcul Național Lovćen. €330 per persoană pentru 7 nopți, cu acces facil la natura spectaculoasă.
5. Lisabona, Portugalia - €342 / 7 nopți
Lisabona rămâne miracolul european: capitală de vest cu prețuri central-europene. Tramvaiele iconice, prăjiturile de nata, Fado-ul și castelul mauresc São Jorge - toate la €342 per persoană. Portugalia este și destinația cu cel mai rapid progres în infrastructura turistică din Europa de Sud.
6. Lille, Franța - €343 / 7 nopți
Beffroi-ul din Lille, simbol al orașului flamand din nordul Franței
O surpriză uriașă: Franța în top 10 cele mai ieftine destinații? Lille este excepția care confirmă regula. Față de Paris (de 3 ori mai scump), Lille oferă o arhitectură flamandă superbă, Musée de l'Hermitage și bucătăria nordică autentică la €343 / 7 nopți. Plus conexiuni Eurostar la Londra.
7. Gdańsk, Polonia - €347 / 7 nopți
Centrul istoric al Gdańsk-ului, văzut de pe râul Motlawa
Gdańsk este unul dintre cele mai frumoase orașe hanestice din lume. Clădirile colorate ale Căii Regale, Turnul Macaralei medieval și Muzeul celui de-al Doilea Război Mondial fac din acest port baltic o destinație completă la €347 per persoană.
8. Cracovia, Polonia - €351 / 7 nopți
Apus de soare la Cracovia, pe malul Vistulei
Cracovia este fotogenică în orice anotimp. Castelul Wawel, piața medievală Rynek Główny (cea mai mare din Europa), cartierul evreiesc Kazimierz și apropierea de Auschwitz-Birkenau fac din Cracovia o destinație cu profunzime istorică. €351 per persoană / 7 nopți.
9. Porto, Portugalia - €357 / 7 nopți
Cartierul Ribeira din Porto, UNESCO, cu casele colorate pe malul Douro
Porto este fără îndoială unul dintre cele mai romantice orașe din Europa. Azulejos-urile albastre, podurile lui Gustave Eiffel, degustările de Porto wine la cave din Vila Nova de Gaia și tramvaiele care coboară spre Atlantica - toate pentru €357 per persoană.
10. Zagreb, Croația - €364 / 7 nopți
Iconicul acoperiș mozaicat al Bisericii Sf. Marcu din Orașul Superior al Zagreb-ului
Zagreb completează lista cu o combinație rară de capitală europeană autentică, lipsită de turism în masă. Orașul Superior medieval, piața Ban Jelačić și Muzeul Relațiilor Rupte (cel mai vizitat muzeu din Croația) - totul la €364 per persoană pentru 7 nopți.
Tabel comparativ - Costurile complete
Oraș Țară Cost 7 nopți (EUR) RigaLetonia€296 VilniusLituania€297 VarșoviaPolonia€324 PodgoricaMuntenegru€330 LisabonaPortugalia€342 LilleFranța€343 GdańskPolonia€347 CracoviaPolonia€351 PortoPortugalia€357 ZagrebCroația€364
Sursa: Post Office City Costs Barometer 2025, Numbeo. Prețurile acoperă cazare, mese, băuturi, excursii și transport local pentru o persoană, 7 nopți. Conversie £→€ la cursul 1£ = 1,17€.
Sfaturi pentru a economisi și mai mult
Rezervă cu 3-4 luni înainte - prețurile zboarelor către Riga, Vilnius și Varșovia pot fi sub €80 dus-întors din București sau Cluj
Evită sezonul de vârf (iulie-august) - diferența de preț față de mai-iunie sau septembrie poate fi de 30-40%
Alege apartamente în locul hotelurilor - platformele de tip Airbnb reduc costul cazării cu 20-40% la toate destinațiile din top
Mănâncă unde mănâncă localnicii - piețele și restaurantele din afara zonelor turistice oferă mâncare excelentă la jumătate de preț