Publicat la 03.08.2026, 09:34:00

De ce Europa este tot mai accesibilă în 2026

Dacă ai crezut că o vacanță în Europa costă o avere, datele din Post Office City Costs Barometer 2025 și Numbeo demonstrează contrariul. Am analizat costurile reale pentru o persoană pe 7 nopți: cazare, mese, băuturi, excursii și transport local. Iată cele mai bune destinații raportate la buget.

Lisabona, una dintre cele mai iubite capitale europene, accesibilă la prețuri surprinzătoare

1. Riga, Letonia - €296 / 7 nopți

Centrul vechi al Rigăi, declarat Patrimoniu UNESCO

Riga este capitala europeană cea mai ieftină pentru turiști (în datele anului 2025). Cu €296 pe persoană (7 nopți), acoperi cazare bună, toate mesele și activitățile principale. Centrul vechi medieval, piața Art Nouveau cu cea mai mare concentrare din lume și malul Daugavei fac din Riga o destinație de neuitat la prețuri de buget.

Masă la restaurant cu bere: ~€12

Cazare per noapte (3 stele): ~€30

Transport public ziua: €1,50

2. Vilnius, Lituania - €297 / 7 nopți

Panorama orașului Vilnius cu iconicul Turn al Gediminasului

La doar €1 diferență față de Riga, Vilnius cucerește cu Orașul Vechi baroc (cel mai mare din Europa de Nord), cartierul bohemian Užupis - o „republică" independentă cu propria constituție - și o scenă gastronomică vibrantă. €297 per persoană pentru o săptămână întreagă.

3. Varșovia, Polonia - €324 / 7 nopți

Skyline-ul modern al Varșoviei, reconstruit integral după cel de-al Doilea Război Mondial

Polonia rămâne una dintre cele mai bune destinații din Europa raportate la calitate-preț. Varșovia impresionează cu Orașul Vechi reconstruit (UNESCO), muzeele dedicate istoriei dramtice a orașului și o viață de noapte efervescentă. €324 per persoană / 7 nopți.

4. Podgorica, Muntenegru - €330 / 7 nopți

Podgorica, capitala Muntenegrului, poartă de intrare spre munți și Adriatică

Muntenegru este o bijuterie ascunsă. Podgorica în sine e modestă, dar este baza perfectă pentru excursii la Lacul Skadar, Canyon-ul Tara și Parcul Național Lovćen. €330 per persoană pentru 7 nopți, cu acces facil la natura spectaculoasă.

5. Lisabona, Portugalia - €342 / 7 nopți

Lisabona rămâne miracolul european: capitală de vest cu prețuri central-europene. Tramvaiele iconice, prăjiturile de nata, Fado-ul și castelul mauresc São Jorge - toate la €342 per persoană. Portugalia este și destinația cu cel mai rapid progres în infrastructura turistică din Europa de Sud.

6. Lille, Franța - €343 / 7 nopți

Beffroi-ul din Lille, simbol al orașului flamand din nordul Franței

O surpriză uriașă: Franța în top 10 cele mai ieftine destinații? Lille este excepția care confirmă regula. Față de Paris (de 3 ori mai scump), Lille oferă o arhitectură flamandă superbă, Musée de l'Hermitage și bucătăria nordică autentică la €343 / 7 nopți. Plus conexiuni Eurostar la Londra.

7. Gdańsk, Polonia - €347 / 7 nopți

Centrul istoric al Gdańsk-ului, văzut de pe râul Motlawa

Gdańsk este unul dintre cele mai frumoase orașe hanestice din lume. Clădirile colorate ale Căii Regale, Turnul Macaralei medieval și Muzeul celui de-al Doilea Război Mondial fac din acest port baltic o destinație completă la €347 per persoană.

8. Cracovia, Polonia - €351 / 7 nopți

Apus de soare la Cracovia, pe malul Vistulei

Cracovia este fotogenică în orice anotimp. Castelul Wawel, piața medievală Rynek Główny (cea mai mare din Europa), cartierul evreiesc Kazimierz și apropierea de Auschwitz-Birkenau fac din Cracovia o destinație cu profunzime istorică. €351 per persoană / 7 nopți.

9. Porto, Portugalia - €357 / 7 nopți

Cartierul Ribeira din Porto, UNESCO, cu casele colorate pe malul Douro

Porto este fără îndoială unul dintre cele mai romantice orașe din Europa. Azulejos-urile albastre, podurile lui Gustave Eiffel, degustările de Porto wine la cave din Vila Nova de Gaia și tramvaiele care coboară spre Atlantica - toate pentru €357 per persoană.

10. Zagreb, Croația - €364 / 7 nopți

Iconicul acoperiș mozaicat al Bisericii Sf. Marcu din Orașul Superior al Zagreb-ului

Zagreb completează lista cu o combinație rară de capitală europeană autentică, lipsită de turism în masă. Orașul Superior medieval, piața Ban Jelačić și Muzeul Relațiilor Rupte (cel mai vizitat muzeu din Croația) - totul la €364 per persoană pentru 7 nopți.

Tabel comparativ - Costurile complete

Oraș Țară Cost 7 nopți (EUR) RigaLetonia€296 VilniusLituania€297 VarșoviaPolonia€324 PodgoricaMuntenegru€330 LisabonaPortugalia€342 LilleFranța€343 GdańskPolonia€347 CracoviaPolonia€351 PortoPortugalia€357 ZagrebCroația€364

Sursa: Post Office City Costs Barometer 2025, Numbeo. Prețurile acoperă cazare, mese, băuturi, excursii și transport local pentru o persoană, 7 nopți. Conversie £→€ la cursul 1£ = 1,17€.

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