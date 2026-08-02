Publicat la 02.08.2026, 07:26:00

Money.ro a analizat prețurile afișate de producători și importatori în România, cu TVA inclus, pentru a vedea care sunt cele mai accesibile modele disponibile în 2026. Clasamentul ia ca reper cel mai mic preț public disponibil la momentul documentării, fără a considera ofertele Rabla drept preț standard. Promoțiile comerciale pot însă modifica temporar ordinea.

1. Hyundai Bayon – de la 16.124 euro

Hyundai Bayon este în prezent una dintre cele mai accesibile variante pentru cei care caută un crossover nou. Oferta oficială Hyundai indică un preț promoțional de pornire de 16.124 de euro, cu TVA inclus, pentru versiunea de bază disponibilă în ofertă.

Bayon este un crossover de clasă mică fabricat în Turcia, destinat în special utilizării urbane, dar oferă poziția mai înaltă la volan și caracteristicile practice asociate unui B-SUV. În oferta verificată apare inclusiv motorizarea de 1,0 litri și 90 CP.

2. Citroën C3 Aircross – aproximativ 18.050 euro în ofertă

Noul Citroën C3 Aircross este una dintre surprizele segmentului. Producătorul afișează în prezent o ofertă de la aproximativ 18.050 de euro cu TVA, în timp ce lista oficială de prețuri valabilă din mai 2026 indică pentru versiunea YOU Turbo 100 CP un preț recomandat de 19.160 de euro cu TVA. Modelul are 4,39 metri lungime și se diferențiază printr-un interior generos, existând inclusiv posibilitatea unei configurații cu până la șapte locuri, în funcție de versiune.

3. Ford Puma – de la aproximativ 18.950 euro în oferta comercială Ford

Ford Puma intră direct în topul celor mai accesibile SUV-uri și crossovere noi disponibile în România. Modelul produs la Craiova este promovat de Ford la un preț de aproximativ 18.950 de euro cu TVA inclus, prin programul comercial „Rabla de la Ford”.

4.Dacia Duster – preț de listă de aproximativ 19.500 euro, mult mai ieftin prin Rabla

Dacia Duster rămâne unul dintre cele mai accesibile SUV-uri veritabile de pe piața românească. În 2026, diferența dintre prețul standard și ofertele Rabla este însă importantă. Pentru versiunea de intrare în gamă, prețul standard se situează în jurul pragului de 19.500 de euro cu TVA, în funcție de oferta comercială disponibilă. Prin Programul Rabla 2026, Dacia promovează însă Duster Essential ECO-G 120 la numai 17.100 de euro cu TVA, sumă care include reducerea Rabla și avantajul comercial. Noua motorizare ECO-G dezvoltă 120 CP și utilizează benzină și GPL, ceea ce face din Duster una dintre cele mai interesante alegeri prin raportul dintre preț, dimensiuni și costurile de exploatare.

5. Skoda Kamiq – de la 19.733 euro

Cel mai mic SUV/crossover din gama Skoda pornește, conform configuratorului oficial, de la 19.733 de euro cu TVA pentru echiparea Essence.

Kamiq oferă avantajele unui crossover urban într-un pachet apropiat ca manevrabilitate de o mașină compactă. În stocurile pentru automobile fabricate în 2026 pot exista diferențe de preț în funcție de motorizare, culoare și dotări.

6. MG ZS Hybrid+ – în jur de 20.590 euro în ofertele de stoc

Chinezoaica ce și-a luat titulatură britanică MG ZS Hybrid+ este una dintre cele mai interesante apariții ale clasamentului, mai ales prin prisma sistemului de propulsie. În stocurile oficiale din România pot fi găsite exemplare ale versiunii Explore în jurul valorii de 20.590-21.100 de euro, în funcție de automobil și dealer. Principalul avantaj este motorizarea full-hybrid de 197 CP, cu transmisie automată. Din punctul de vedere al raportului dintre preț și putere, MG ZS Hybrid+ este greu de ignorat în această categorie.

Trebuie precizat însă că valorile din stoc pot varia și nu reprezintă neapărat un preț unic și permanent de catalog.

7. Kia Stonic – de la aproximativ 20.800-22.300 euro

Kia Stonic rămâne una dintre variantele accesibile din segmentul crossoverelor urbane. Prețurile diferă însă destul de mult în funcție de anul de fabricație, motorizare și ofertele existente în stoc.

Un Stonic cu motor de 1,2 litri și 79 CP a fost listat la aproximativ 20.876 de euro cu TVA, în timp ce versiunea MY26 cu motor 1.0 T-GDI de 100 CP apare la un preț de vânzare de aproximativ 22.279 de euro cu TVA, înaintea eventualelor promoții.

8. Renault Captur – de la 21.850 euro

Renault Captur pornește oficial de la 21.850 de euro, pentru motorizările de acces disponibile în gamă, inclusiv TCe 115 și Eco-G 120, în funcție de configurație. În stocurile Renault există și automobile cu prețuri promoționale apropiate de 21.000 de euro. Prin Programul Rabla 2026, prețul poate coborî semnificativ: Renault promovează Captur Evolution Eco-G 120 chiar de la 16.550 de euro cu TVA, însă această valoare este condiționată de program și nu reprezintă prețul standard al mașinii. Captur este unul dintre cele mai cunoscute B-SUV-uri europene și oferă acum o gamă diversificată de motorizări: benzină, GPL, mild-hybrid și full-hybrid.

9. Toyota Yaris Cross Hybrid – de la aproximativ 22.377 euro

Toyota Yaris Cross este una dintre puținele mașini din acest clasament care vine încă de la versiunea de acces cu tehnologie full-hybrid. Oferta oficială Toyota indică un preț de pornire de aproximativ 22.376,77 euro cu TVA pentru Yaris Cross Active Hybrid, în condițiile comerciale afișate la momentul documentării. Prețul este mai mare decât în cazul modelelor cu motoare convenționale, însă cumpărătorul primește din start un sistem hibrid și transmisie automată.

10. Suzuki Vitara – unul dintre SUV-urile accesibile care merită urmărite

Suzuki Vitara continuă să fie una dintre opțiunile tradiționale pentru cumpărătorii care vor un SUV compact la un preț rezonabil. Modelul este disponibil cu tehnologie hibridă, începând de la 16.915 Euro cu campania „Suzuki prin Rabla 2026”.

La nivelul ofertelor disponibile în iulie 2026, Hyundai Bayon pleacă de la aproximativ 16.124 euro, urmat de Citroën C3 Aircross, care beneficiază de o ofertă ce îl aduce în zona de 18.000 de euro. Dacia Duster, Škoda Kamiq, Ford Puma și SEAT Arona se situează în jurul pragului de 19.500-20.000 de euro, în timp ce MG ZS Hybrid+, Kia Stonic, Renault Captur și Toyota Yaris Cross trec de pragul de 20.000 de euro în configurațiile comparabile.