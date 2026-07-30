Publicat la 30.07.2026, 13:12:09

Bogăția globală nu este distribuită uniform. Ea se concentrează în câteva metropole care atrag capital, talente și oportunități de afaceri la scară planetară. Conform Hurun Global Rich List 2025, zece orașe adăpostesc o proporție disproporționat de mare din miliardarii lumii.

1. New York, SUA — 119 miliardari

New York rămâne capitala mondială a miliardarii, cu 119 persoane cu o avere de peste un miliard de dolari. Wall Street, sectorul financiar și industria media contribuie decisiv la această concentrare. Printre cei mai bogați locuitori se numără Michael Bloomberg (110 miliarde USD) și Ken Griffin.

2. Londra, Marea Britanie — 97 miliardari

Londra ocupă locul secund, cu 97 de miliardari. Capitala britanică atrage averi din întreaga lume datorită sistemului juridic stabil, conectivității globale și statutului de centru financiar european. Aproximativ o treime dintre miliardarii Londrei sunt născuți în afara Regatului Unit.

3. Mumbai, India — 92 miliardari

India avansează puternic în clasament, iar Mumbai devine tot mai atractivă pentru averi uriașe. Mukesh Ambani (Reliance Industries, avere estimată la 115 miliarde USD) este cel mai bogat locuitor al orașului. Sectoarele farmaceutic, IT și imobiliar generează noi miliardari în ritm accelerat.

4. Beijing, China — 91 miliardari

Capitala Chinei adăpostește 91 de miliardari, în principal din sectoarele tehnologie și producție industrială. Reglementările mai stricte din ultimii ani au afectat unele averi, dar ecosistemul antreprenorial rămâne unul dintre cele mai fertile din lume.

5. Shanghai, China — 87 miliardari

Al doilea mare centru economic al Chinei urmează îndeaproape Beijingul. Shanghai domină în sectoarele financiar, imobiliar și de consum, cu o clasă antreprenorială în creștere rapidă.

6. Shenzhen, China — 75 miliardari

Ascensiunea Shenzhenului este poate cea mai spectaculoasă din acest clasament. De la un sat de pescari în urmă cu 40 de ani, orașul a devenit capitala tehnologică a Chinei, găzduind gigantul Tencent (Pony Ma, ~36 miliarde USD) și zeci de alți antreprenori tech.

7. Hong Kong — 68 miliardari

Fostul centru financiar dominant al Asiei și-a menținut poziția, cu 68 de miliardari. Sectorul imobiliar rămâne principala sursă de bogăție în Hong Kong, deși tensiunile politice din ultimii ani au determinat unii miliardari să-și mute o parte din active.

8. Moscova, Rusia — 66 miliardari

Moscova rămâne în top 10, deși sancțiunile internaționale din 2022-2024 au afectat o parte din averile oligarhilor ruși. Resursele naturale — petrol, gaze și metale — continuă să genereze bogăție extremă în capitala rusă.

9. Los Angeles, SUA — 55 miliardari

Al doilea mare oraș american în clasament, Los Angeles combinică industria de entertainment (Hollywood), tehnologia (Silicon Beach) și imobiliarele de lux. Elon Musk, deși cu domiciliu oficial în Texas, are legături puternice cu ecosistemul LA prin SpaceX și alte afaceri.

10. Singapore — 50 miliardari

Micul oraș-stat asiatic închide top 10, cu 50 de miliardari. Singapore a devenit destinația preferată a averilor asiatice datorită fiscalității reduse, stabilității politice și infrastructurii financiare sofisticate. Mulți miliardari din China și India și-au mutat oficial reședința în Singapore în ultimii ani.

Ce înseamnă acest clasament pentru economia globală?

Concentrarea bogăției în aceste zece orașe reflectă câteva tendințe majore ale economiei mondiale: dominanța continuă a SUA și Chinei, ascensiunea rapidă a Indiei și rolul central al sectorului tehnologic în crearea de averi noi. Împreună, cele 10 orașe adăpostesc aproape 700 de miliardari — aproximativ 20% din totalul mondial.

Față de clasamentul din 2020, cel mai mare salt l-a înregistrat Mumbai (+31 miliardari), confirmând că India devine o nouă putere în generarea de averi extreme.

Sursă: Hurun Global Rich List 2025. Datele reflectă averile estimate la începutul anului 2025.