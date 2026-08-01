Publicat la 01.08.2026, 09:04:00

193 de țări fără viză. Ăsta e numărul pe care îl deblochează un pașaport singaporez , cel mai puternic din lume în 2025, conform Henley Passport Index. Singapore ocupă locul 1 pentru al treilea an consecutiv, o performanță remarcabilă pentru un stat de 5,9 milioane de locuitori.

Cine conduce clasamentul

Pe locul 2 se află Japonia și Coreea de Sud, cu 190 de destinații fără viză. Urmează un grup compact de șapte țări europene, toate cu câte 189 de destinații: Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Irlanda, Italia și Spania. Practic, jumătate din top 10 este Europa de Vest o confirmare că pașapoartele UE rămân printre cele mai valoroase din lume.

Ce face un pașaport „puternic"? Nu doar numărul de ștampile pe care nu trebuie să le obții înainte de călătorie, ci și calitatea destinațiilor. Singapore deschide porțile spre SUA, Marea Britanie, Japonia, întreaga Europă Schengen și marea majoritate a Africii și Americii Latine — fără să te oprești la ambasadă.

Surpriza americană

SUA a ieșit din top 10 pentru prima dată în aproximativ două decenii. Pașaportul american deschide 182 de destinații fără viză, ceea ce plasează Statele Unite în jurul locului 10-11 mondial. Nu e o prăbușire dramatică, dar simbolic contează: timp de generații, pașaportul american a fost considerat cel mai liber din lume. Acum nu mai e nici măcar în primii zece.

Explicațiile sunt mai degrabă de natură diplomatică: reciprocitate. Unele țări au retras accesul fără viză pentru americani ca răspuns la politicile de vize ale SUA față de cetățenii lor. Lumea se mișcă, iar clasamentele asta reflectă.

Unde e România

Pașaportul românesc oferă acces fără viză la 178 de destinații, plasând România pe locul 11 mondial. E cel mai bun rezultat din istoria sa — mai ales că intrarea în Spațiul Schengen în 2024 a adăugat un plus de credibilitate și fluiditate pentru călătoriile din Europa. Cu un pașaport românesc ajungi fără probleme în China (temporar), Canada (eTA online), Japonia, Coreea de Sud, întreaga Uniune Europeană și marea majoritate a Americii Latine.

Comparativ cu vecinii, România stă bine. Pașapoartele unor țări din afara UE din regiune oferă cu 30-50 de destinații mai puțin, iar diferența se simte la fiecare rezervare de bilet.

De ce contează asta pentru tine

Dincolo de turism, puterea unui pașaport influențează mobilitatea profesională. Un antreprenor sau consultant care călătorește frecvent în Asia sau America de Nord economisește zeci de ore pe an în cozi la ambasade și câteva mii de euro în taxe de vize dacă deține cetățenia potrivită. Unele familii cu resurse aleg cetățenii secundare tocmai din acest motiv Malta, Portugalia sau Cipru oferă pașapoarte europene cu acces larg, prin programe de rezidență sau investiții.

Singapore la vârf nu e o coincidență. E rezultatul unei politici externe coerente, al relațiilor comerciale extinse și al faptului că Singapore e perceput global ca un partener de încredere. Clasamentul pașapoartelor e, în fond, și un clasament al reputației geopolitice.