Publicat la 31.07.2026, 09:50:00

Există o întrebare pe care și-o pun mulți părinți și studenți, dar la care rareori primesc un răspuns cu date reale: unde studiezi contează cu adevărat?

Conform Wealth-X Billionaire Census 2024 — cel mai cuprinzător studiu anual al averilor extreme din lume — răspunsul este: da, enorm. Iar câteva universități domină acest clasament cu o marjă care lasă pe toți ceilalți departe în urmă.

Am analizat datele și am alcătuit topul celor 10 universități care au format cei mai mulți miliardari din lume.Alumni = absolvenți (cuvânt latin folosit în engleză și internațional pentru foști studenți ai unei universități).

Miliardari alumni = foști studenți ai acelei universități care au ajuns miliardari.

Unele rezultate sunt exact ce te aștepți. Altele te vor surprinde.

1. Harvard University — 188 de miliardari alumni

Nicio surpriză pe primul loc. Harvard este, de departe, universitatea cu cei mai mulți absolvenți miliardari din lume — 188, conform ultimului raport Wealth-X.

Dar ce face Harvard atât de special nu e neapărat calitatea predării. E rețeaua. Un absolvent Harvard are acces automat la o comunitate de alumni care include directori executivi, manageri de fonduri de investiții, politicieni și antreprenori de pe toate continentele. Primești un loc la masă în cele mai importante camere de decizie ale lumii înainte să fi câștigat primul tău milion.

Printre cei mai bogați alumni se numără Michael Bloomberg (fondatorul Bloomberg LP, avere estimată la ~105 miliarde USD) și Jim Walton, moștenitor al imperiului Walmart.

Un detaliu ironic: nici Bill Gates, nici Mark Zuckerberg nu apar în statistici — ambii au abandonat Harvard înainte de absolvire. Dacă i-am include, avantajul față de locul 2 ar fi și mai zdrobitor.

2. University of Pennsylvania — Wharton School — 47 de miliardari alumni

Locul 2 pare, la prima vedere, o surpriză. Dar dacă știi ce este Wharton School of Business, totul are sens.

Wharton e considerată cea mai bună școală de afaceri din lume pentru finanțe. Programul său de MBA a pregătit generații întregi de bancheri, manageri de fonduri și investitori care au ajuns să controleze trilioane de dolari.

Cel mai faimos absolvent? Elon Musk, cu o avere care a depășit 200 de miliarde de dolari. Dar Wharton mai numără printre alumni și zeci de CEO-uri de companii Fortune 500, fondatori de fonduri de hedging și câțiva foști președinți americani.

3. Yale University — 31 de miliardari alumni

Yale e o instituție care produce lideri. Nu neapărat cei mai bogați oameni din lume, ci oameni care ajung în poziții de putere extraordinară — și, indirect, în averi pe măsură.

Programele de drept și economie ale Yale sunt printre cele mai selective din lume. Un număr disproporționat de judecători ai Curții Supreme, miniștri de finanțe și directori de bănci centrale au diplome Yale. Iar în lumea modernă, accesul la reglementare și politică publică se traduce, adesea, în acces la capital.

4. Columbia University — 29 de miliardari alumni

Columbia are un avantaj pe care nicio altă universitate de top nu îl poate replica: se află în Manhattan.

Asta înseamnă că studenții Columbia Business School fac stagii pe Wall Street la câțiva kilometri de campus, că profesorii lor sunt adesea manageri activi la Goldman Sachs sau JPMorgan și că rețeaua de alumni e concentrată exact acolo unde se iau deciziile financiare globale.

Nu e o coincidență că Columbia produce atât de mulți miliardari din finanțe și imobiliare — industria imobiliară din New York singură a generat mai mulți miliardari decât PIB-ul multor țări.

5. Stanford University — 28 de miliardari alumni

Stanford ar putea fi, fără exagerare, cea mai influentă universitate din lume raportat la valoarea averilor create, nu la numărul lor.

Silicon Valley a fost construită, în mare parte, de absolvenți Stanford. Larry Page și Sergey Brin (Google), Reed Hastings (Netflix), Peter Thiel (PayPal, Palantir) — toți au studiat la Stanford. La fel și zeci de fondatori de unicorni pe care îi cunoaștem mai puțin.

Ceea ce face Stanford unic e cultura sa față de risc. La Harvard sau Yale, succesul înseamnă un job bun la o firmă de prestigiu. La Stanford, succesul înseamnă să fondezi compania care va înlocui firma de prestigiu. Această diferență de mentalitate se vede în tipul de avere creat: nu bogăție acumulată lent, ci avere creată exponențial prin inovație tehnologică.

6. MIT — Massachusetts Institute of Technology — 26 de miliardari alumni

MIT produce un tip aparte de miliardar: inginerul-antreprenor.

În timp ce Harvard și Wharton formează miliardari financiari, MIT produce fondatori de companii tech, biotehnologie și energie. Absolvenți MIT au co-fondat Dropbox, Akamai, iRobot și zeci de companii de semiconductori care au rămas sub radar pentru marele public, dar au generat averi colosale.

Cultura MIT e una a rezolvării de probleme — nu a construirii de rețele sau a navigării prin ierarhii corporatiste. Asta explică și de ce MIT e mai jos în clasament decât Stanford, deși în multe privințe e comparabil ca nivel academic: fondatorii MIT tind să vândă companiile mai devreme și să reinvestească în cercetare, nu să construiască imperii.

7. Cornell University — 26 de miliardari alumni

Cornell este singura universitate Ivy League cu o locație în afara marilor centre urbane — campusul din Ithaca, New York, e celebru pentru frumusețea sa, dar și pentru izolarea sa relativă.

Cu toate acestea, Cornell a produs 26 de miliardari, în principal prin două programe de excepție: Johnson School of Business și, mai ales, School of Hotel Administration — cel mai prestigios program de hospitality din lume, care a pregătit lideri ai unor lanțuri hoteliere globale cu afaceri de miliarde.

8. University of Southern California (USC) — 25 de miliardari alumni

Aceasta e intrarea care surprinde cel mai mult în top 10.

USC nu e o universitate Ivy League. Nu are reputația academică a Harvard sau MIT. Și totuși, a produs 25 de miliardari — mai mulți decât Princeton sau NYU.

Explicația e ceea ce alumni USC numesc cu mândrie "Mafia USC": o rețea de absolvenți extrem de loiali și de bine conectați în industriile din California de Sud — entertainment, imobiliare și antreprenoriat tech. Dacă vrei să faci bani în Hollywood sau să construiești proiecte imobiliare în Los Angeles, un diploma USC deschide uși pe care altele nu le pot deschide.

9. New York University (NYU) — 23 de miliardari alumni

NYU Stern School of Business și Facultatea de Drept au produs zeci de miliardari în sectoarele financiar, imobiliar și media. Ca și Columbia, NYU beneficiază enorm de localizarea sa în Manhattan.

Ce diferențiază NYU de Columbia e profilul studentului: NYU atrage mai mulți studenți internaționali și are o cultură mai diversă, globală. Asta se reflectă în tipul de afaceri pe care alumni NYU le construiesc — mai orientate spre piețele globale, mai diverse sectorial.

10. Princeton University — 20 de miliardari alumni

Princeton e, probabil, cea mai selectivă universitate din lista noastră — rata de admitere e sub 4%. Cu toate acestea, ocupă doar locul 10 în clasamentul miliardarilorce.

Explicația e simplă: Princeton formează în principal academicieni, oameni de știință și experți în politică publică, nu bancheri sau antreprenori. Absolvenții Princeton ajung adesea în poziții de enormă influență — directori de bănci centrale, laureați Nobel, directori de think-tank-uri — dar nu neapărat în averi extreme.

Ce înveți din acest clasament

Primul lucru care sare în ochi: toate cele 10 universități sunt americane. Asta nu înseamnă că universitățile europene sau asiatice nu sunt de calitate — înseamnă că ecosistemul american (venture capital, piețe financiare, cultura antreprenorială) creează condiții unice pentru acumularea de avere extremă pe care restul lumii nu le-a replicat încă.

Al doilea lucru: există două căi clare spre avere extremă — finanțele (Harvard, Wharton, Columbia, Yale) și tehnologia (Stanford, MIT). Universitățile care excelează în ambele — sau care sunt amplasate în apropierea hub-urilor acestor industrii — domină clasamentul.

Și, poate cel mai important: diploma singură nu face miliardari. Ce face, în schimb, e accesul la rețele, la capital, la mentori și la o cultură care normalizează ambiția extremă. Universitatea e mai degrabă un bilet de intrare decât o garanție.

Restul depinde de tine.

Sursă: Wealth-X Billionaire Census 2024. Datele reflectă numărul de alumni cu avere netă de peste 1 miliard USD la data publicării raportului.