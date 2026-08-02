Publicat la 02.08.2026, 11:00:00

25.339 de dolari pe metru pătrat. Dacă vrei un apartament mediu în Hong Kong, ăsta era prețul de referință în 2025. Nu e vorba de penthouse sau zonă de lux , e media pentru condominii rezidențiale obișnuite. Un apartament de 50 mp costă acolo cât ai cumpăra o casă întreagă în cele mai scumpe zone din multe capitale europene.

Topul complet

Hong Kong conduce detașat, urmat de Zürich cu 24.758 USD/mp și Lausanne cu 22.900 USD/mp. Singapore intră pe locul 4 cu 22.500 USD/mp, iar Berna completează primele cinci cu 22.200 USD/mp. Geneva (21.800 USD/mp), Seoul (21.600 USD/mp), Basel (20.900 USD/mp), Tel Aviv (19.800 USD/mp) și Londra (19.700 USD/mp) închid top 10. Sursa: Visual Capitalist, date agregate din tranzacții reale, 2025.

Elveția, un fenomen în sine

Cinci orașe elvețiene în top 10 e un fenomen unic în lume. Niciun alt stat nu are această concentrare de piețe imobiliare ultra-scumpe. Explicația combină mai mulți factori: salarii foarte mari , un programator mediu câștigă 120.000-150.000 CHF/an , oferta limitată de teren construibil în văi și orașe compacte, cerere constantă din partea expatilor și a celor care lucreaza in sectorului financiar și un franc elvețian care s-a apreciat semnificativ față de dolar și euro în ultimii ani. Când convertești prețurile locale în dolari, cifrele explodează.

Zürich și Geneva sunt orașe financiare, dar Lausanne și Berna ( capitalele academice și administrative ) si care au ajuns aproape la același nivel. Asta arată că problema nu e localizată: e sistemică pentru întreaga Elveție urbană.

Hong Kong, cazul extrem

Hong Kong e o altă poveste. Densitate urbană extremă pe un teritoriu mic, o economie financiară de talie mondială și o cultură a proprietății imobiliare ca mijloc principal de economisire , toate amplificate de decenii de creștere. Chiar și după corecțiile de prețuri din 2022-2023, piața a revenit puternic. Un apartament de 30 mp, fără parcare, în cartiere medii ca Kowloon sau New Territories, depășește 700.000-800.000 USD.

Dacă vorbim de lux pur, Monaco nu apare în acest top pentru că nu intră în categoria condominii medii , piața monegască e structurată altfel. Ca referință, prețul mediu acolo atinge 38.800 USD/mp, cel mai ridicat din lume fără excepție.

Unde e București în această ecuație

În zonele centrale ale Bucureștiului , Floreasca, Dorobanți, Herăstrău, Aviatorilor , prețul mediu pe metru pătrat se situează în jur de 2.000-2.500 EUR, adică aproximativ 2.200-2.700 USD/mp. Asta înseamnă că Hong Kong e de aproape 10 ori mai scump decât cele mai scumpe cartiere din București.

Perspectiva asta merită reținută. Mulți proprietari din București se plâng că prețurile au explodat și e adevărat, au crescut semnificativ față de 2020. Dar în context global, Bucureștiul rămâne o piață foarte accesibilă. Un buget de 200.000 EUR, care în capitală cumpără un apartament de 3 camere decent, n-ar ajunge nici pentru 8 metri pătrați în centrul Hong Kongului sau in Zurich.

Ce înseamnă asta pentru investitori

Piețele din top 10 nu sunt neapărat cele mai profitabile pentru investiții. Randamentele din chirie la Hong Kong sau Zürich sunt adesea sub 2-3% net , prețurile de achiziție sunt atât de mari încât chiriile nu mai pot ține pasul. În schimb, piețe ca București, Varșovia sau Atena oferă randamente de 4-6%, cu potențial mai mare de apreciere pe termen mediu. Scump nu e totuna cu profitabil.