Publicat la 05.08.2026, 08:00:00

80.000 de dolari pe noapte. Ăsta e prețul pentru Royal Penthouse Suite de la Hotel President Wilson din Geneva - cel mai scump hotel din lume conform Forbes Travel Guide 2025. Nu e vorba de o insulă privată sau de o destinație exotică greu accesibilă. E un hotel cu vedere la lacul Leman, cu 12 camere, terasă panoramică și un nivel de securitate rezervat șefilor de stat. Prețul include servicii private non-stop, dar nu include micul dejun.

Geneva găzduiește cel mai scump hotel din lume: Royal Penthouse Suite la Hotel President Wilson, cu vedere la lac și Alpi

Topul complet - cele 10 hoteluri cu cele mai mari tarife per noapte

Forbes Travel Guide 2025 a evaluat anonim peste 2.800 de hoteluri din întreaga lume, verificând 900 de criterii la fiecare proprietate. Inspectorii se prezintă ca oaspeți obișnuiți - fără să se identifice - și notează totul, de la felul în care e împăturat prosopul până la cât durează răspunsul la o solicitare nocturnă. Statutul Five-Star, cel mai înalt calificativ, îl obțin hotelurile care îndeplinesc 95% din criterii, constant, an de an. Tarifele de mai jos reprezintă prețul maxim publicat pentru cea mai exclusivistă suită disponibilă la fiecare proprietate:

1. Hotel President Wilson - Geneva, Elveția - ~$80.000/noapte

Royal Penthouse Suite: 12 camere pe ultimul etaj al hotelului, panoramă 360° spre lacul Leman și Mont Blanc, sistem de securitate activ permanent. Rezervată de obicei de șefi de stat și familii regale din Golf.

2. The Mark Hotel - New York, SUA - ~$75.000/noapte

The Mark Penthouse: cel mai mare penthouse privat din New York, proiectat de Jacques Grange, 1.400 mp pe cinci niveluri, terasă proprie și bucătărie privată cu chef la cerere.

3. Burj Al Arab - Dubai, EAU - ~$24.000/noapte

Royal Suite pe două etaje în cel mai iconic hotel construit pe apă din lume. Transfer cu elicopterul inclus. Baie din marmură cu cadă din aur.

4. Four Seasons Hotel George V - Paris, Franța - ~$22.000/noapte

Suite Imperială pe Avenue George V, la două minute de Champs-Élysées. Trei stele Michelin la restaurantul hotelului. Florile proaspete de pe holuri sunt înlocuite zilnic - una dintre tradițiile pentru care hotelul este cunoscut în întreaga lume.

5. The Ritz Paris - Paris, Franța - ~$18.500/noapte

Deschis în 1898 de César Ritz, singurul hotel care a dat naștere unui adjectiv în engleză. Suite Imperială a găzduit Coco Chanel (care a locuit aici 34 de ani), Ernest Hemingway și Diana, Prințesa de Wales.

6. Mandarin Oriental Hyde Park - Londra, Marea Britanie - ~$15.000/noapte

Singurul hotel londonez cu vedere neobstrucționată spre Hyde Park. Suite Regală cu concierge dedicat și acces la bilete imposibil de obținut altfel.

7. Hôtel de Crillon - Paris, Franța - ~$13.500/noapte

Într-un palat din 1758 pe Place de la Concorde, cu suite create de Karl Lagerfeld (Les Grands Appartements) - ultimul proiect al designerului înainte de moartea sa. Spa exclusiv Chanel, restaurant Les Ambassadeurs.

8. The Peninsula Hong Kong - Hong Kong - ~$12.000/noapte

Deschis în 1928, „Doamna Extremului Orient". Fleet propriu de 14 Rolls-Royce Phantom verde (Peninsula Green) - cea mai mare comandă unică din istoria Rolls-Royce. Peninsula Suite cu vedere la Victoria Harbour.

9. Rosewood Hong Kong - Hong Kong - ~$10.500/noapte

Deschis în 2019, 43 de etaje. Spa pe șase niveluri și șase restaurante cu stele Michelin. Astor Suite cu terasă privată deasupra portului.

10. The Savoy - Londra, Marea Britanie - ~$8.500/noapte

Deschis în 1889, primul hotel din lume cu lifturi și iluminat electric. Royal Suite a găzduit Winston Churchill (care lua masa aici în timpul celui de-al Doilea Război Mondial), Frank Sinatra, Marilyn Monroe și The Beatles.

Burj Al Arab: hotelul care a redefinit luxul modern

Burj Al Arab, construit pe o insulă artificială în Dubai, a devenit simbolul global al luxului hotelier modern

Burj Al Arab nu e doar un hotel - e un simbol al transformării Dubaiului dintr-un port de pescuit într-un centru mondial al luxului, în mai puțin de 30 de ani. Deschis în 1999, a fost primul hotel cu pretenția de „șapte stele" - o clasificare neoficială, dar care a prins. Fiecare rezervare include un butler personal, transfer cu elicopter de la aeroport, mic dejun la orice oră și acces la o plajă privată pe insula artificială pe care e construit.

La $24.000 pe noapte pentru Royal Suite, Dubai oferă ceva ce Geneva sau Paris nu pot: un context vizual spectaculos combinat cu servicii care mizează pe ostentație deliberată. Mânerele de la uși sunt din aur, marmura vine din Italia, cristalul din Swarovski. E o estetică diferită de discretul lux elvețian - și există o piață uriașă pentru ambele.

Paris: trei hoteluri în top 10, nicio surpriză

Four Seasons Hotel George V, Paris - trei stele Michelin și tarife de până la $22.000 pe noapte

Parisul apare de trei ori în top 10 - mai mult decât orice alt oraș din lume. Nu e o coincidență. Parisul combină un stoc de clădiri istorice imposibil de replicat (palatele din secolul XVIII transformate în hoteluri nu pot fi construite din nou), o cultură a serviciilor rafinată de peste două secole și o cerere constantă din partea clientelei de ultra-lux globale.

Ce diferențiază Parisul de alte orașe este că aceste hoteluri nu se bazează exclusiv pe turism. Sunt destinații în sine: The Ritz și George V au restaurante cu trei stele Michelin, spa-urile lor sunt de referință mondială, iar evenimentele private - nunți de $2 milioane, lansări de colecții haute couture, negocieri diplomatice la cel mai înalt nivel - aduc o categorie de clienți pentru care prețul pe noapte este irelevant. Dacă Elveția vinde discreție absolută, Parisul vinde grandoare și cultură - și există o piață pentru fiecare.

Londra: continuitate și tradiție în fiecare detaliu

Londra are două hoteluri în top 10 mondial - Mandarin Oriental Hyde Park și The Savoy, ambele cu tradiție de peste un secol

The Savoy a deschis în 1889 cu o premieră mondială: era primul hotel cu iluminat electric și lifturi funcționale. La acea vreme, era o atracție turistică în sine - oamenii vizitau hotelul să vadă electricitatea în funcțiune. Astăzi, Royal Suite păstrează pianul original cu coadă al lui George Gershwin, pe care compozitorul l-a cântat în camera lui în anii 1920. Prețul de $8.500/noapte include accesul la arhiva istorică a hotelului și un tur privat al colecției de artă.

Hong Kong: luxul asiatic, altă categorie de ambiție

Hong Kong găzduiește două hoteluri în top 10 mondial - The Peninsula și Rosewood - ambele cu vedere la Victoria Harbour

Hong Kong apare de două ori în top 10, cu The Peninsula (locul 8) și Rosewood (locul 9). Luxul asiatic are o estetică proprie: dimensiuni mai compacte compensate de servicii hiperspecializate, o atenție extremă față de detalii culturale și o infrastructură de restaurante care depășește adesea ce oferă Europa. Rosewood Hong Kong are șase restaurante cu stele Michelin în același hotel - un record mondial.

Piața hotelieră din Hong Kong suferă de aceeași problemă ca piața imobiliară: spațiu extrem de limitat, cerere constantă din partea lumii financiare și costuri operaționale între cele mai ridicate din lume. Un angajat de hotel din Hong Kong câștigă de 3-4 ori mai mult decât unul din Bangkok sau Bali. Toate astea se reflectă în tarife.

Ce primești pentru $80.000 pe noapte

Suitele din top 10 combină suprafețe private de sute de metri pătrați cu servicii disponibile altfel doar prin relații personale

Dincolo de marmură și candelabre, ceea ce diferențiază cu adevărat aceste hoteluri este accesul la lucruri pe care banii singuri nu le pot cumpăra. La Hotel President Wilson din Geneva, prețul include un echipaj de securitate activ 24/7, limuzine blindate la cerere și acces direct la heliport. La The Mark din New York, concierge-ul poate rezerva orice restaurant cu stele Michelin, orice spectacol Broadway sau orice serviciu din New York cu câteva ore înainte - un imposibil pentru publicul larg.

Forbes evaluează toate astea anonim. Inspectorii comandă room service la 3 dimineața, testează cât durează un răspuns la butonul de asistență, verifică dacă preferințele declarate la rezervare sunt respectate la fiecare interacțiune. Un hotel Five-Star Forbes trebuie să răspundă la 95% din cele 900 de criterii. Și trebuie să o facă în fiecare an, nu doar când vine inspectorul.

Unde se situează România

Hotelurile de lux din București, ca Grand Hotel sau Athénée Palace Hilton, ating maximum 2.000 de euro pe noapte pentru cele mai exclusive suite

Cel mai scump hotel din România este Epoque Hotel din București, cu tarife pentru suite care ajung la 1.500-2.000 de euro pe noapte în perioadele de vârf. Athénée Palace Hilton, în clădirea istorică de pe Calea Victoriei, are suite la 800-1.200 de euro/noapte. Amândouă sunt proprietăți excelente după standarde regionale, dar față de Royal Penthouse Suite din Geneva, prețul maxim din România reprezintă mai puțin de 3% din tariful de vârf al liderului mondial.

Asta nu e o problemă - reflectă diferența de putere de cumpărare, de costuri operaționale și de cerere. Un hotel de $80.000/noapte nu poate exista fără o masă critică de clienți dispuși și capabili să plătească. Conform datelor de piață, sectorul hotelier de lux din România are o rată de ocupare de 75-80% pentru proprietățile de top, una dintre cele mai bune din regiune. Dar clientela internațională de ultra-lux - familii regale, miliardari, delegații diplomatice la cel mai înalt nivel - nu a descoperit încă Bucureștiul ca destinație de sine stătătoare.

$80.000/noapte în context: ce altceva poți cumpăra

O noapte la Hotel President Wilson costă mai mult decât:

Salariul mediu brut anual în România ( ~$16.000 ) înmulțit de cinci ori . Poți calcula exact cu calculatorul de salariu net

Un apartament mediu de două camere în Cluj-Napoca, cumpărat integral

536 de nopți la The Savoy din Londra - locul 10 în top, la $8.500/noapte

Un an întreg de sejur într-un hotel de 4 stele din București (~$150/noapte × 365 = $54.750)

Și totuși, suita se rezervă. Uneori cu luni înainte. Există la nivel mondial aproximativ 2.800 de miliardari conform Forbes Billionaires List 2025. Pentru un miliardar cu $5 miliarde avere, o noapte la cel mai scump hotel din lume reprezintă 0,0016% din patrimoniu - echivalentul, pentru un român cu salariul mediu, al unei cafele.

Industria hotelieră de ultra-lux nu e irațională. E un segment de piață cu cerere inelastică față de preț, cu clienți care valorizează mai mult confidențialitatea și accesul decât confortul fizic în sine. $80.000 pe noapte la Geneva nu cumpără un pat mai bun - cumpără absența oricărui obstacol între dorință și realizare. Ăsta e produsul real.

Sursa: Forbes Travel Guide Five-Star Hotels 2025. Tarifele reflectă prețul maxim publicat pentru cea mai exclusivistă cameră disponibilă, conform informațiilor publice ale hotelurilor. Prețurile variază sezonier și pot diferi de tarifele curente.