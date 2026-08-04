Publicat la 04.08.2026, 08:30:00

Luxembourg este, pe hârtie, cea mai bogată țară din lume: 140.941 de dolari per locuitor pe an, conform datelor FMI pentru 2025. E o sumă mai mare decât salariul mediu anual din cele mai multe economii avansate. Dar înainte de a trage o concluzie simplă din acest număr, merită să înțelegi de unde vine.

Paradoxul micilor state bogate

Patru din primele zece locuri - Luxembourg, Irlanda, Singapore și Macao - sunt centre financiare sau jurisdicții cu taxe mici, unde multinaționale internaționale înregistrează profiturile din întreaga lume. PIB-ul lor per capita este umflat artificial: reflectă valoarea produsă sau contabilizată pe teritoriul lor, nu venitul real al locuitorilor de rând. Un irlandez obișnuit trăiește bine, dar nu cu 108.919 dolari pe an - cifra aceea include profiturile Apple, Google și zeci de alte corporații care au sedii fiscale la Dublin.

Elveția, pe locul trei cu 104.896 dolari, este un caz mai curat: prosperitatea ei vine din productivitate reală - industrie farmaceutică, ceasornicărie de lux, servicii financiare și o forță de muncă extrem de calificată. La fel Norvegia, pe locul șase cu 89.694 dolari, unde averea provine din petrol și gaze administrate printr-un fond suveran care acumulează economii pentru generațiile viitoare.

Islanda și Danemarca - modele de echilibru

Islanda (90.284 dolari) și Danemarca (74.969 dolari) sunt poate exemplele cele mai relevante din top pentru că au o distribuție mai egală a venitului. Acolo PIB-ul per capita se apropie cel mai mult de venitul real al unui cetățean obișnuit. Ambele țări combină economii productive cu sisteme de protecție socială puternice - nu ești bogat doar dacă ești antreprenor, ci și dacă ești angajat.

SUA, pe locul șapte cu 89.105 dolari, are o medie ridicată, dar cu o distribuție extrem de inegală: câteva sute de mii de milionari și miliardari trag media în sus, în timp ce o treime din americani trăiesc cu salarii mult sub această cifră.

Qatar (71.653 dolari) închide topul cu o avere bazată aproape exclusiv pe gaze naturale - un model fragil pe termen lung, dependent de prețurile energiei.

Unde este România

România are un PIB per capita nominal de aproximativ 18.000–19.000 de dolari - undeva la locul 55–60 în lume și pe la jumătatea clasamentului în UE. Față de Luxembourg, decalajul este de aproape opt ori. Față de Danemarca sau Norvegia, de patru ori.

Titlul acestui articol menționează 35 de ani, și nu e o exagerare: dacă un român ar economisi tot venitul per capita timp de 35 de ani fără să cheltuie nimic, abia ar strânge cât câștigă un luxemburghez într-un singur an. Decalajul nu e imposibil de recuperat - Irlanda a făcut-o în câteva decenii , dar necesită investiții masive în educație, infrastructură și un mediu de afaceri stabil.

De ce contează această statistică

PIB-ul per capita este cel mai des folosit indicator al nivelului de trai, dar are limitele lui clare: nu spune nimic despre distribuția venitului, despre costul vieții sau despre calitatea serviciilor publice. O țară cu PIB per capita de 50.000 de dolari dar fără asigurare medicală publică nu e neapărat mai bună decât una cu 30.000 de dolari dar cu servicii de sănătate și educație gratuite.

Privit cu aceste nuanțe, topul rămâne o hartă utilă a prosperității globale - cu mențiunea că cifrele din fruntea listei spun la fel de mult despre arhitectura fiscală internațională cât spun despre bunăstarea reală a oamenilor care trăiesc acolo.