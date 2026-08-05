Top 10 universități din lume în 2025 - QS World University Rankings

Publicat la 05.08.2026, 21:25:47

MIT ocupă primul loc pentru al 13-lea an consecutiv, un record absolut în istoria acestui clasament. Situată în Cambridge, Massachusetts, instituția este sinonimă cu excelența în știință, tehnologie, inginerie și matematică. Un scor perfect de 100 de puncte reflectă performanțe maxime în mai mulți indicatori, inclusiv reputația academică globală și numărul de citări per cadru didactic.

Clasamentul QS World University Rankings este unul dintre cele mai urmărite și citate ierarhii academice la nivel global. Ediția 2025, publicată în iunie 2024, a evaluat 1.503 universități din 105 țări și a introdus trei indicatori noi: rețeaua internațională de cercetare, perspectivele de angajare ale absolvenților și sustenabilitatea instituțională.

Oxford, una dintre cele mai vechi universități din lume (fondată în 1096), și-a menținut poziția a treia. Deși a pierdut întâietatea britanică în favoarea Imperial, Oxford rămâne un simbol al excelenței academice, cu un corp profesoral care include zeci de laureați Nobel și o prezență globală impresionantă în cercetare.

Cel mai mare câștigător din top 10 față de ediția anterioară: Imperial College a urcat patru locuri, de pe poziția a șasea, devenind pentru prima dată cea mai bine clasată universitate britanică din istoria QS. Universitatea londoneză este recunoscută pentru cercetarea aplicată în medicină, inginerie și știință, iar ascensiunea sa este atribuită în special performanțelor în noii indicatori introduși în 2024.

4. Harvard University - SUA

Harvard Yard noaptea - inima campusului Harvard din Cambridge, Massachusetts

Scor QS: 96,8

Fondată în 1636, Harvard este cea mai veche universitate din Statele Unite și una dintre cele mai bogate din lume, cu un fond patrimonial de peste 50 de miliarde de dolari. A obținut scorul perfect de 100 la indicatorul reputației academice - cel mai important criteriu din metodologie, cu o pondere de 30%. Stabilă pe locul patru față de ediția 2024.

5. University of Cambridge - Marea Britanie

King's College Chapel, Cambridge - unul dintre cele mai emblematice edificii universitare din Europa

Scor QS: 96,7

Cambridge a coborât trei locuri față de ediția anterioară (de pe locul 2), în principal din cauza performanțelor mai slabe la noii indicatori de sustenabilitate și rețea internațională de cercetare. Cu toate acestea, rămâne în top 5 mondial și este a treia universitate britanică din primele cinci locuri - o concentrare remarcabilă pentru o singură țară.

6. Stanford University - SUA

Arcadele Main Quad cu Memorial Church în fundal - Stanford University, California

Scor QS: 96,1

Stanford, situată în inima Silicon Valley, a coborât un loc față de 2024. Legăturile strânse cu industria tech și ecosistemul antreprenorial din California continuă să o facă una dintre cele mai căutate universități de către angajatorii globali - a obținut scor perfect la reputația angajatorilor. Peste 30 de companii listate la bursă au fost fondate de absolvenți Stanford.

7. ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) - Elveția

Clădirea principală a ETH Zurich și terasa Polyterrasse, Zurich

Scor QS: 93,9

ETH Zurich este singura universitate din afara SUA, Marii Britanii și Singaporelui din top 10, confirmând statutul său de cea mai bine clasată universitate din Europa continentală. Cu 22 de laureați Nobel în portofoliu (printre care Albert Einstein, care a studiat și a predat aici), ETH Zurich excelează în inginerie, știință și arhitectură.

8. National University of Singapore (NUS) - Singapore

Campusul National University of Singapore (NUS) - cea mai bine clasată universitate din Asia

Scor QS: 93,7

NUS este liderul incontestabil al Asiei în QS 2025, menținând poziția a opta. Universitatea din Singapore beneficiază de o localizare strategică în cel mai globalizat hub educațional din Asia, cu rate ridicate de internaționalizare atât în rândul studenților, cât și al corpului profesoral. Performanțele în angajabilitatea absolvenților și rețeaua internațională de cercetare o mențin în elita mondială.

9. University College London (UCL) - Marea Britanie

Clădirea Wilkins (Portico) - intrarea principală a University College London

Scor QS: 91,6

UCL este a patra universitate britanică din primele nouă locuri, un rezultat care subliniază dominația Regatului Unit în acest clasament. Fondată în 1826, UCL a fost prima universitate din Anglia care a admis studenți fără restricții religioase și prima care a acceptat femei la studii cu drepturi egale. Astăzi excelează în cercetare interdisciplinară, medicină și drept.

10. California Institute of Technology (Caltech) - SUA

Millikan Memorial Library, Caltech - Pasadena, California

Scor QS: 90,9

Caltech este cel mai mare câștigător din top 10 al ediției 2025: a urcat cinci locuri față de 2024. Deși este o instituție mică (aproximativ 2.000 de studenți), Caltech are una dintre cele mai mari densități de cercetare per student din lume. A gestionat misiuni NASA, a produs 47 de laureați Nobel și are un raport de 3 la 1 între cadrele didactice și studenți - cel mai bun din clasament.

Cum sunt calculate scorurile QS

Metodologia QS 2025 folosește nouă indicatori grupați în cinci categorii:

Reputația academică (30%) - sondaj global cu peste 105.000 de cadre universitare

- sondaj global cu peste 105.000 de cadre universitare Citări per cadru didactic (20%) - impactul cercetării, normalizat pe domenii

- impactul cercetării, normalizat pe domenii Reputația angajatorilor (15%) - sondaj cu peste 75.000 de angajatori globali

- sondaj cu peste 75.000 de angajatori globali Raport cadre didactice/studenți (10%) - proxy pentru calitatea predării

- proxy pentru calitatea predării Perspectivele de angajare (5%) - nou în 2024, succesul profesional al absolvenților

- nou în 2024, succesul profesional al absolvenților Proporția cadrelor internaționale (5%) - gradul de internaționalizare

- gradul de internaționalizare Rețeaua internațională de cercetare (5%) - nou în 2024, diversitatea colaborărilor

- nou în 2024, diversitatea colaborărilor Proporția studenților internaționali (5%)

Sustenabilitate (5%) - nou în 2024, angajamentul față de ESG

Cei trei indicatori noi introduși în 2024 au modificat semnificativ ierarhia față de edițiile anterioare, ceea ce explică urcările spectaculoase ale unor universități precum Imperial College și Caltech.

Concluzii

Clasamentul QS 2025 confirmă dominația anglo-saxonă în educația superioară de elită: SUA și Marea Britanie împart opt din primele zece locuri. Europa continentală rămâne reprezentată doar de ETH Zurich, în timp ce Asia are un singur reprezentant - NUS Singapore. România nu are nicio universitate în primele 500 de locuri ale clasamentului QS 2025.