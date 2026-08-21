UE investește 30 de miliarde de euro în fabricile AI ale Europei. România, printre țările implicate

Publicat la 21.08.2026, 13:50:00

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Uniunea Europeană face eforturi să recupereze din cursa pentru inteligența artificială și pregătește construirea a până la șapte mari fabrici AI. Proiectul ar putea mobiliza până la 10 miliarde de euro din fonduri europene și naționale și cel puțin 20 de miliarde de euro din investiții private. România se află printre cele 18 state participante. Europa vrea să-și reducă dependența de infrastructura tehnologică din afara Uniunii și să-și construiască propriul „motor” pentru dezvoltarea inteligenței artificiale. Comisia Europeană a lansat apelul pentru proiecte privind construirea a până la șapte Gigafabrici AI, centre de calcul uriașe echipate cu procesoare de ultimă generație, software specializat, servicii cloud și conexiuni de mare viteză.

Până la 30 de miliarde de euro pentru infrastructura AI Proiectul beneficiază de până la 10 miliarde de euro din fonduri europene și naționale, iar Comisia Europeană estimează că investițiile private vor ajunge la cel puțin 20 de miliarde de euro. Gigafabricile vor pune la dispoziție putere de calcul pentru start-up-uri, IMM-uri, industrie, universități și instituții publice. Obiectivul este ca modelele AI dezvoltate în Europa să respecte regulile UE privind protecția datelor, securitatea și etica. România, printre cele 18 țări participante. Asta nu înseamnă că vom avea o fabrică de profil

România se află printre cele 18 state membre care au semnat acordul de achiziție comună cu EuroHPC JU, alături de Germania, Franța, Italia, Spania, Polonia, Suedia, Finlanda și alte state europene. Participarea nu înseamnă că va fi construită o ”Gigafabrică” în România, mai ales că, de multe ori, noi nu avem energie electrică nici pentru noi. Proiectele vor fi selectate în urma unei competiții europene. Pentru construirea noii infrastructuri, consorțiile vor putea cumpăra echipamente de la furnizori europeni, germani și olandezi, dar și de la companii internaționale. Comisia Europeană a încheiat deja acorduri cu giganți precum NVIDIA, AMD și Qualcomm, furnizori esențiali pentru infrastructura AI. Un obiectiv important este dezvoltarea unei inteligențe artificiale europene care să nu depindă exclusiv de infrastructura și tehnologiile controlate de companii din afara UE. Când vor apărea primele ”gigafabrici” AI Companiile și consorțiile interesate trebuie să depună proiectele până la 12 noiembrie 2026. Evaluarea va fi făcută de EuroHPC JU, iar rezultatele sunt așteptate la începutul lui 2027. Construcția facilităților ar urma să înceapă în 2027.