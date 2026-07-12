Publicat la 12.07.2026, 06:32:00

Netradițional dar lăudabil, un brand românesc de ulei de măsline, creat de doi antreprenori din Craiova, a ajuns să câștige premii internaționale și să fie servit inclusiv în restaurante din Grecia. După investiții de aproximativ 300.000 de euro, fondatorii Eliada pregătesc extinderea afacerii în marile orașe din România, intrarea pe Amazon și iau în calcul chiar producția unui ulei extravirgin „Made in Romania”.

Camelia și Cătălin Adam au construit brandul pornind de la experiența acumulată în timpul călătoriilor în Grecia și de la relațiile dezvoltate cu producători și procesatori locali.

Ceea ce a început cu ulei adus pentru familie și prieteni s-a transformat treptat într-o afacere care produce mii de litri anual și adună medalii la competiții internaționale.

Numai în acest an, produsele Eliada au obținut cinci medalii la concursurile „Berlin Global Olive Oil Awards”, chiar și în Grecia, la „Athena International Olive Oil Competition” unde au concurat sute de uleiuri din țări cu tradiție în domeniu. Unul dintre sortimentele premiate, Eliada Gold, a fost creat chiar de Cătălin Adam.

Uleiul românesc care a ajuns pe mesele grecilor

Poate cea mai surprinzătoare performanță a companiei este intrarea pe piața din Grecia, una dintre țările cu cea mai puternică tradiție în producția și consumul de ulei de măsline. Eliada este servit deja în unele restaurante din Halkidiki, iar antreprenorii români vor să continue extinderea internațională. Următoarele piețe vizate sunt Ungaria și alte state europene, iar unul dintre cele mai importante proiecte este listarea produselor pe Amazon. Pentru moment, principala piață rămâne însă România.

Compania vrea să deschidă puncte de prezentare în București, Cluj, Iași, Timișoara, Constanța, Brașov, Sibiu și Pitești, prin parteneriate cu firme locale sau în sistem de franciză.

Produsele urmează să ajungă și în mai multe hoteluri, restaurante, băcănii, magazine gourmet și magazine online.

Producția ar urma să depășească 10.000 de litri

Afacerea a început în 2019 cu aproximativ 1.000 de litri de ulei. Anul trecut, sub brandul Eliada au fost produse aproximativ 6.000 de litri, iar pentru perioada 2026-2027 antreprenorii estimează depășirea pragului de 10.000 de litri. Compania a investit și într-un depozit de aproximativ 150 de metri pătrați, amenajat pentru stocarea produselor alimentare și distribuția uleiului în România și pe piețele externe. De aici ar urma să plece inclusiv comenzile către clienții din Europa și produsele comercializate prin Amazon.

Măsline din Grecia, brand și control al calității din România

Modelul de afaceri Eliada este unul aparte. Măslinele provin din Grecia, iar procesarea și îmbutelierea au loc tot acolo. Brandul, dezvoltarea produselor și controlul întregului proces de producție aparțin însă antreprenorilor români. Măslinele sunt cumpărate de la producători care respectă protocoale stricte de calitate și sunt procesate la scurt timp după recoltare, în mori moderne din diferite regiuni ale Greciei.

Ulterior, uleiurile extravirgine sunt selecționate și amestecate pentru obținerea unui echilibru între aromă, gust fructat, amăreală și senzația picantă specifică uleiurilor premium.

Întregul proces este supravegheat de fondatorii companiei, care colaborează cu specialiști și consultanți din industria uleiului de măsline. Unul dintre cele mai speciale produse ale companiei este Eliada Elixir. Uleiul este realizat din măsline provenite din zona sitului arheologic Olympia, locul unde se desfășurau Jocurile Olimpice în Antichitate.

Pentru realizarea produselor, Eliada colaborează inclusiv cu un specialist în amestecarea uleiurilor, capabil să estimeze modul în care aroma și proprietățile unui ulei se vor modifica după luni sau chiar ani de depozitare.

Următorul obiectiv- un ulei extravirgin „Made in Romania”

După dezvoltarea rețelei de distribuție și extinderea pe piețele externe, antreprenorii analizează o nouă etapă a afacerii. Cătălin Adam spune că firma ar putea investi în procesarea locală, astfel încât în viitor să poată comercializa un ulei extravirgin realizat în România. Compania intenționează să continue investițiile în dezvoltarea produselor, ambalaje și distribuție.

Pentru moment, prioritatea rămâne consolidarea brandului pe piața românească și extinderea prezenței în sectorul HoReCa.