Publicat la 11.07.2026, 14:30:00

Care este cel mai bun film realizat vreodată? Răspunsul va provoca, cu siguranță, discuții printre cinefili. Revista britanică de cinema Empire a actualizat clasamentul celor mai bune 100 de filme din toate timpurile („The 100 Best Movies Of All Time”), iar primul loc este ocupat de „Fălci” („

), celebrul film regizat de genialul Steven Spielberg. „Nașul” (”The Godfather”), una dintre cele mai apreciate producții din istoria cinematografiei, se află pe poziția a doua.

Clasamentul realizat de Empire reunește unele dintre cele mai cunoscute și influente filme ale ultimelor decenii. La stabilirea ierarhiei au fost luate în calcul voturile cititorilor, dar și opiniile criticilor și colaboratorilor publicației.

Alegerea filmului „Fălci” pe prima poziție poate părea surprinzătoare, mai ales că în clasament apar producții considerate adevărate capodopere ale cinematografiei. Filme precum „Nașul”, „The Shawshank Redemption”, „Star Wars: The Empire Strikes Back” sau „Aliens” au rămas în urma producției lansate de Steven Spielberg în 1975.

„Fălci”, filmul care l-a transformat pe Steven Spielberg într-un regizor cu adevărat celebru

„Fălci” a fost unul dintre filmele care au schimbat definitiv cariera lui Steven Spielberg.

Regizorul era încă la începutul drumului atunci când a realizat povestea micului oraș american terorizat de atacurile unui mare rechin alb. Scenariul filmului a fost inspirat de romanul scris de Peter Benchley, iar producția avea să devină rapid un fenomen internațional. Dincolo de succesul înregistrat în cinematografe, „Fălci” este considerat filmul care a contribuit decisiv la apariția conceptului modern de blockbuster de vară. Succesul uriaș al producției a schimbat strategia marilor studiouri de la Hollywood, care au început să lanseze filme spectaculoase, cu bugete importante și campanii masive de promovare, în sezonul estival.

Filmările pentru „Fălci” au fost un adevărat coșmar

Realizarea filmului nu a fost deloc simplă. Steven Spielberg (79 ani) a luat decizia riscantă de a filma o mare parte dintre scene direct pe ocean. Problemele tehnice, vremea și dificultățile provocate de rechinul mecanic folosit în timpul filmărilor au dus la întârzieri importante.

Bugetul inițial a fost depășit, iar perioada de filmare s-a prelungit mult peste planurile producătorilor.În cele din urmă, toate aceste probleme s-au transformat într-un avantaj neașteptat.

Pentru că rechinul mecanic nu funcționa întotdeauna, Spielberg a ales să sugereze prezența pericolului fără să arate creatura. Suspansul creat prin muzică, cadre subacvatice și reacțiile personajelor a devenit una dintre principalele calități ale filmului. La lansare, „Fălci” s-a transformat într-un succes uriaș de box-office și într-una dintre cele mai influente producții ale anilor '70.

„Fălci” a pierdut Oscarul pentru cel mai bun film

La gala Premiilor Oscar din 1976, producția lui Steven Spielberg a primit patru nominalizări, inclusiv la categoria „Cel mai bun film”.

Marele trofeu a fost câștigat însă de „Zbor deasupra unui cuib de cuci”, regizat de Milos Forman.

„Fălci” a plecat acasă cu trei premii Oscar, pentru ”montaj”, ”muzică originală” și ”sunet”.

Chiar dacă nu a câștigat cea mai importantă categorie, filmul și-a consolidat în timp statutul de producție emblematică a cinematografiei americane.

Top 5 cele mai bune filme din toate timpurile, potrivit Empire

Primele cinci poziții ale clasamentului sunt ocupate de filme care au influențat generații întregi de spectatori și regizori.

1. „Jaws” („Fălci”) – 1975

2. „The Godfather” („Nașul”) – 1972

3. „The Shawshank Redemption” – 1994

4. „Star Wars: The Empire Strikes Back” – 1980

5. „Aliens” – 1986

Pe poziția a doua se află „Nașul”, primul filmul din seria omonimă regizat de Francis Ford Coppola și lansat în 1972. Producția cu Marlon Brando și Al Pacino a redefinit filmul cu gangsteri și a devenit una dintre cele mai cunoscute creații din istoria Hollywoodului* Locul al treilea este ocupat de „The Shawshank Redemption”, film inspirat de o povestire scrisă de Stephen King. Producția spune povestea lui Andy Dufresne, un bancher condamnat la închisoare pe viață pentru uciderea soției sale și a amantului acesteia, deși susține că este nevinovat. Filmul nu a fost un succes uriaș în cinematografe la momentul lansării, dar popularitatea sa a crescut spectaculos în anii următori. Astăzi este considerat unul dintre cele mai emoționante și apreciate filme realizate vreodată* Pe poziția a patra se află „Star Wars: The Empire Strikes Back”, considerat de mulți fani cel mai bun film al francizei create de George Lucas.

Filmul este apreciat pentru poveste, atmosfera mai întunecată și unul dintre cele mai cunoscute momente din istoria cinematografiei. Topul este completat de „Aliens”, continuarea filmului „Alien”, regizată de James Cameron.

Pentru actualizarea listei celor mai bune 100 de filme din toate timpurile, revista Empire și-a invitat cititorii să nominalizeze producțiile care i-au impresionat, inspirat sau emoționat cel mai mult. Voturile cititorilor au fost transformate în punctaje și analizate împreună cu opiniile criticilor și colaboratorilor publicației.