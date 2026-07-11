Publicat la 11.07.2026, 09:51:29

Lucrările pe Autostrada Moldovei (A7) înaintează într-un ritm susținut, iar unul dintre cele mai importante puncte ale șantierului, pasajul peste calea ferată de la Cleja, județul Bacău, se apropie de finalizare. Pe cei 47 de kilometri dintre Adjud și Bacău lucrează aproximativ 1.900 de muncitori și 400 de utilaje, iar autoritățile își propun ca până la sfârșitul anului să se poată circula neîntrerupt de la București la Pașcani.



Domnești Târg – Răcăciuni a ajuns la un stadiu fizic de peste 95%

Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a anunțat că la pasajul de la Cleja, cu o lungime de 1.215 metri, se montează grinzile, se execută placa de suprabetonare și se finalizează rigolele pentru scurgerea apelor.

În paralel, pe sectorul dintre Adjud și Răcăciuni continuă amenajarea șanțurilor de evacuare a apelor pluviale, a parcărilor și montarea gardurilor de protecție.

Potrivit oficialului CNAIR, lotul 2 (Domnești Târg – Răcăciuni), cu o lungime de 38,78 kilometri, a ajuns la un stadiu fizic de peste 95%, în timp ce lotul 3 (Răcăciuni – Bacău), de 21,52 kilometri, este realizat în proporție de aproximativ 80%.

Cele două loturi, parte a tronsonului A7 Focșani – Bacău, au o valoare totală de 4,18 miliarde de lei, fără TVA, finanțarea fiind asigurată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Cristian Pistol a reafirmat obiectivul CNAIR ca, până la sfârșitul acestui an, șoferii să poată circula pe 397 de kilometri de autostradă între București și Pașcani. Traseul va include Autostrada A3 București–Ploiești (62 km), Autostrada Moldovei A7 Ploiești–Pașcani (319 km) și Varianta Ocolitoare Bacău (16 km), ceea ce va reprezenta cea mai lungă conexiune rutieră continuă dintre Capitală și regiunea Moldovei.