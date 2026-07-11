Publicat la 11.07.2026, 09:43:59

Grupul german Volkswagen accelerează restructurarea pentru a face față concurenței tot mai puternice și scăderii vânzărilor, în special pe piața chineză. Constructorul auto va reduce semnificativ numărul de modele și capacitatea de producție, însă reprezentanții angajaților se opun unor măsuri mai dure, precum închiderea fabricilor și concedierile.

Volkswagen a anunțat că va reduce treptat gama de automobile cu până la 50% și își va diminua capacitatea anuală de producție la 9 milioane de vehicule, față de obiectivul de 12 milioane stabilit înainte de pandemia de COVID-19.

Directorul general Oliver Blume a descris măsurile drept o nouă etapă a transformării companiei, menită să crească competitivitatea și capacitatea de adaptare a grupului într-o industrie aflată în plină schimbare.

Anunțul vine după o ședință tensionată a Consiliului de Supraveghere, în care reprezentanții angajaților au blocat aprobarea unor măsuri mai radicale. Potrivit informațiilor apărute în presa germană, conducerea ar analiza închiderea a patru fabrici din Germania și eliminarea a până la 100.000 de locuri de muncă, însă compania nu a confirmat aceste informații.

Sindicatul IG Metall și Consiliul General al Angajaților au avertizat că se vor opune oricăror concedieri și închideri de uzine, iar la fabrica din Zwickau au avut deja loc proteste.

China, principala sursă a problemelor

Restructurarea vine în contextul unor rezultate comerciale tot mai slabe. Volkswagen a raportat o scădere de 8,6% a livrărilor globale în trimestrul al doilea, până la 2,08 milioane de vehicule, cea mai mare contracție trimestrială din ultimii patru ani.

Lovitura cea mai puternică a venit din China, cea mai importantă piață a grupului, unde livrările s-au prăbușit cu 36,6% față de aceeași perioadă a anului trecut. Compania pune declinul pe seama încetinirii pieței și a concurenței tot mai agresive din partea producătorilor chinezi de automobile electrice.

În schimb, Volkswagen a raportat creșteri ale livrărilor în America de Nord (+7,7%), Europa Occidentală (+1,8%) și Europa Centrală și de Est (+6,7%).

Pentru a-și recâștiga poziția în China, constructorul german mizează pe strategia „În China, pentru China”, care prevede lansarea a peste 20 de modele cu propulsie alternativă dezvoltate special pentru piața locală.

Volkswagen nu este însă singurul constructor german afectat. Și Mercedes-Benz, BMW și Porsche au raportat în ultimele luni scăderi importante ale vânzărilor din China, pe fondul ascensiunii rapide a producătorilor locali de vehicule electrice și al transformării accelerate a celei mai mari piețe auto din lume.