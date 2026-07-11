Publicat la 11.07.2026, 08:30:00

Astăzi una dintre cele mai cunoscute figuri din presa românească dar și din online, Lucian Mîndruță a cunoscut și salopeta în câmpul muncii socialiste. Invitat să vorbească despre începuturile sale în fața actorului Marius Manole , Lucian Mîndruță a povestit despre primii bani câștigați, despre meseriile pe care le-a avut înainte să devină cunoscut și despre perioada în care împărțea timpul între facultate, televiziune și turele de paznic de noapte.

Fost prezentator la Tele 7abc, Pro TV și Antena 1, ulterior realizator la Digi FM și una dintre vocile active din mediul online, Lucian Mîndruță și-a început cariera în presă la începutul anilor ’90. Înainte să ajungă în fața camerelor de filmat, a muncit însă pe șantier.

Lucian Mîndruță a lucrat ca electrician pe șantier

Primii bani nu au venit din televiziune și nici din jurnalism. Lucian Mîndruță a povestit că a lucrat pe șantier, inclusiv la Casa Poporului și în zona magazinului Unirea-Splai. Meseria sa era cea de electrician, iar munca presupunea să tragă cabluri. „Am lucrat pe șantier, la Casa Poporului, magazinul Unirea Splai - eram electrician, trăgeam cabluri. Fără mănuși, că nu poți să pui cabluri cu mănuși, că nu prea mai ai dexteritate.”

După experiența de pe șantier, viitorul jurnalist a avut un alt loc de muncă. A devenit paznic de noapte. Se întâmpla în perioada în care intrase la facultate și avea nevoie de bani pentru a se întreține. „Am lucrat ca paznic de noapte după aceea - când am intrat la facultate. Nu aveam nevoie de experiența de job, dar aveam nevoie de bani. Pentru că mă creștea doar mama. Nu existau bani în plus.”

Mîndruță (58 ani) spune că situația financiară a familiei l-a obligat să muncească dacă își dorea lucruri care pentru alți tineri puteau părea obișnuite. Uneori, banii câștigați erau necesari inclusiv pentru mâncare. „Dacă voiam ceva, o haină, câteodată și mâncare, trebuie să lucrez.”

A fost prezentator la televiziune și paznic de noapte în același timp

Începuturile în televiziune nu au însemnat că Lucian Mîndruță a putut renunța imediat la celelalte locuri de muncă. Pentru o perioadă, jurnalistul a dus o viață extrem de aglomerată. Lucra în televiziune, făcea ture ca paznic de noapte și mergea la facultate.

„În paralel, am făcut o mulțime de lucruri: eram prezentator la SOTI (primul post de televiziune independent din România-n.r.), eram paznic de noapte și a doua zi mergeam și la școală.”

Cariera sa în presă avea să înceapă oficial în anul 1992.

Înainte să devină prezentator de știri, Lucian Mîndruță a intrat însă într-o redacție datorită unei abilități care avea să îi deschidă primele uși: cunoștea foarte bine limba engleză.

A intrat în presă ca traducător

Lucian Mîndruță a povestit că primul său loc de muncă în presă a fost la o agenție.

Nu era reporter și nici prezentator.Traducea buletine informative din limba română în limba engleză pentru ambasade.

„Între timp, am început la o agenție de presă. Traduceam buletinele pentru ambasadă, din română în engleză.” La vremea respectivă, visul său era să ajungă să lucreze în Statele Unite ale Americii. Experiența din agenția de presă l-a apropiat treptat de jurnalism.

A ajuns într-o redacție de știri, apoi a început să meargă pe teren și să descopere meseria de reporter.

„Am ajuns într-o redacție de știri, am început să mă duc și pe teren și, de acolo, am ajuns la SOTI, ulterior devenit Pro TV.” Au urmat anii în televiziune și o carieră care l-a transformat într-unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori din România (a lucrat la Tele 7abc, Pro TV și Antena 1, iar ulterior a devenit realizator de radio la Digi FM).