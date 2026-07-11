Publicat la 11.07.2026, 07:30:00

Peste 90% dintre telefoanele mobile active în România sunt dotate cu tehnologii care permit stabilirea mai rapidă și mai precisă a poziției persoanelor care apelează numărul de urgență 112, conform unui studiu realizat de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) privind terminalele utilizate în rețelele mobile.

Cercetarea a fost realizată pe baza datelor transmise de operatorii de telefonie mobilă și prezintă situația existentă la sfârșitul anului 2025. Potrivit ANCOM, nouă din zece telefoane active erau compatibile cu tehnologiile 4G, VoLTE și GNSS, iar aproape jumătate dintre terminale puteau utiliza rețelele 5G. Aproximativ 90% dintre telefoane dispuneau și de funcționalitatea AML, importantă pentru localizarea persoanelor care solicită ajutor prin intermediul numărului 112.

Cum ajută telefonul la localizarea unei persoane

Tehnologiile disponibile pe telefoanele mobile moderne pot oferi serviciilor de urgență informații mai precise despre locul din care este efectuat apelul. GNSS permite stabilirea poziției telefonului cu ajutorul sistemelor globale de navigație prin satelit.

AML (prescurtarea de la Advanced Mobile Location), este o funcție care se activează automat atunci când este apelat numărul de urgență și transmite informații despre poziția telefonului.

Iar VoLTE permite efectuarea apelurilor prin rețelele 4G și contribuie la transmiterea mai rapidă a datelor necesare localizării. Aceste tehnologii sunt utile în special atunci când persoana aflată în pericol nu cunoaște adresa exactă, se află într-o zonă izolată sau nu poate comunica toate informațiile necesare operatorului 112.

ANCOM urmărește evoluția telefoanelor folosite în România

Autoritatea stabilește condițiile tehnice pentru realizarea comunicațiilor către Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență și pentru transmiterea informațiilor privind identificarea și localizarea apelanților. Începând din anul 2024, operatorii de telefonie mobilă transmit către ANCOM, de două ori pe an, date statistice despre terminalele conectate la rețele.

Informațiile raportate includ sistemele de operare folosite și compatibilitatea telefoanelor cu tehnologii precum 4G ori 5G.

„Monitorizarea evoluției terminalelor mobile contribuie la asigurarea condițiilor tehnice optime de transmitere a informațiilor de localizare a apelurilor de urgență”, precizează ANCOM.

Primul studiu realizat pe baza acestor date oferă o imagine asupra capacității telefoanelor folosite în România de a sprijini localizarea persoanelor care solicită ajutor la 112.