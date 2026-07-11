Publicat la 11.07.2026, 16:13:43

Bucureștiul își păstrează poziția de lider al salariilor din România. Potrivit celor mai recente date ale Institutului Național de Statistică, un angajat din Capitală a câștigat, în medie, un salariu net de 7.631 de lei în aprilie 2026, în timp ce rata șomajului a rămas la doar 0,4%, una dintre cele mai reduse din țară.

Salariile au înregistrat o ușoară scădere în Capitală

Datele INS arată că salariul mediu brut în București a ajuns la 12.737 de lei, iar salariul mediu net la 7.631 de lei, în creștere față de aceeași perioadă a anului trecut, când venitul net era de 7.343 de lei.

În schimb, comparativ cu luna martie, salariile au înregistrat o ușoară scădere, după ce câștigul mediu net ajunsese atunci la 8.039 de lei.

Piața muncii din Capitală rămâne însă foarte tensionată. La sfârșitul lunii aprilie erau înregistrați 1,104 milioane de salariați, cu 805 mai puțini decât în luna precedentă și cu peste 15.300 mai puțini față de aprilie 2025.

În același timp, numărul șomerilor continuă să scadă. În evidențele oficiale figurau 5.652 de persoane fără loc de muncă, cu 2.171 mai puține decât în urmă cu un an, iar rata șomajului s-a menținut la 0,4%, confirmând că Bucureștiul continuă să fie cea mai dinamică piață a muncii din România.

Datele INS arată și o creștere a numărului de pensionari din Capitală. La sfârșitul lunii martie 2026, în București erau 467.044 de pensionari, cu aproape 2.850 mai mulți decât în aceeași perioadă a anului trecut. Totodată, pensia medie a urcat la 3.675 de lei, față de 3.538 de lei în martie 2025.

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