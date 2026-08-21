Un nou record negativ pentru România: Cea mai mare scumpire a carburanților din Uniunea Europeană

Publicat la 21.08.2026, 14:24:50

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România a ajuns pe primul loc în Uniunea Europeană la un clasament pe care șoferii și-ar fi dorit să nu-l conducă: cea mai mare creștere anuală a prețurilor la carburanți. Potrivit datelor publicate de Eurostat, prețul combustibililor și lubrifianților pentru transportul personal a crescut în România cu 24,2% în iulie 2026 față de aceeași lună a anului trecut. Este cea mai mare scumpire înregistrată în rândul statelor membre ale Uniunii Europene. La nivelul întregii UE, creșterea medie a fost de 16,9%, ceea ce înseamnă că România a depășit semnificativ media europeană. România, peste Germania și Bulgaria După România, cele mai mari creșteri anuale ale prețurilor la combustibili au fost înregistrate în:

Germania și Lituania: 22,9%

Bulgaria: 22,2% La polul opus, șoferii din Suedia au resimțit o creștere de numai 1,2%, iar în Irlanda scumpirea anuală a fost de 3,2%. Ungaria este singura țară din Uniunea Europeană în care combustibilii au fost, în iulie 2026, ușor mai ieftini decât în urmă cu un an, cu o scădere de 0,1%.

Datele arată astfel un contrast puternic între piețele europene: în timp ce în unele state prețurile au rămas aproape stabile, în România costurile suportate de șoferi au crescut cu aproape un sfert într-un singur an. După ieftinirile din iunie, carburanții s-au scumpit din nou Evoluția din iulie a inversat tendința observată în luna precedentă. La nivelul Uniunii Europene, prețurile la motorină au crescut, în medie, cu 4,3% în iulie față de iunie, iar benzina s-a scumpit cu 4,7%. În iunie, situația fusese exact inversă: prețurile la motorină scăzuseră cu 6,4% față de mai, iar cele la benzină cu 4,2%. Creșterile din iulie au fost însă foarte diferite de la o țară la alta. La motorină, cele mai mari scumpiri lunare au fost înregistrate în Polonia, de 13,4%, Germania, cu 12,7%, și Grecia, cu 12,1%. În același timp, motorina s-a ieftinit în Cipru, cu 7,9%, în Suedia, cu 7,4%, și în Irlanda, cu 6,4%. În România, motorina s-a scumpit, benzina s-a ieftinit ușor Pentru șoferii români, luna iulie a adus o evoluție diferită pentru cele două tipuri principale de combustibil. Potrivit Eurostat, prețul motorinei a crescut cu 4,6% în iulie 2026 față de iunie, în timp ce benzina s-a ieftinit ușor, cu 0,8%. Astfel, chiar dacă evoluția de la o lună la alta a fost mixtă, comparația cu iulie 2025 rămâne extrem de nefavorabilă pentru România. În 25 dintre cele 27 de state membre ale UE, combustibilii și lubrifianții au fost mai scumpi în iulie 2026 decât în aceeași lună a anului trecut. România este însă țara în care saltul anual al prețurilor a fost cel mai puternic. Pentru șoferii români, clasamentul Eurostat confirmă un nou record negativ: în ultimul an, nicăieri în Uniunea Europeană carburanții nu s-au scumpit mai mult decât în România.