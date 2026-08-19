Bursa de Valori București (BVB) crește ușor miercuri, 19 august. Indicele principal al BVB, BET, ajunge azi la 36.487,21 de puncte și marchează o creștere de 0,67%, apropiindu-se de 50% creștere în acest an. Și ceilalți indici constituenți cresc, campionul zilei fiind BET-NG, cu o creștere de aproape un procent.
Ușoare creșteri pe bursă. BET se apropie de 50% creștere în acest an
Publicat la 19.08.2026, 18:01:00
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