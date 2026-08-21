Volvo va produce mașini chinezești în fabricile sale din Europa. Geely schimbă strategia și atacă direct piața premium

Publicat la 21.08.2026, 11:10:00

Granița dintre producătorii occidentali și cei chinezi devine tot mai greu de trasat. După ce Volkswagen, Ford și grupul Stellantis au deschis fabricile europene pentru modele chinezești, Geely (devenit proprietar majoritar Volvo Cars) face acum o mișcare și mai importantă- intenționează să folosească din 2028 fabricile Volvo din Europa pentru producția unor modele chinezești. Decizia vine chiar în momentul în care Geely își consolidează poziția pe piața auto din China și înregistrează rezultate financiare record.

Respectabilul Volvo se predă în fața Chinei: -va produce mașini chinezești în fabricile sale din Europa. Modele din portofoliul companiei ar putea fi produse în fabricile de pe continent, o decizie care poate intensifica puternic concurența pentru producătorii auto europeni.

Noua strategie a fost anunțată odată cu schimbarea conducerii Geely Auto. Noul șef al Geely Auto a transmis că una dintre direcțiile sale prioritare va fi creșterea sinergiilor dintre mărcile și activele grupului. Prima consecință concretă ar urma să fie producția în Europa a unor modele considerate premium din portofoliul chinezesc Geely. Modelele care vor intra primele pe liniile de producție europene nu au fost anujnțate oficial, însă presa chineză indică drept posibile candidate modele precum Zeekr 9X, Zeekr 8X și Lynk & Co 900, dar și alte automobile din portofoliul Geely Galaxy.

Taxele de import pot deveni extrem de costisitoare pentru automobilele scumpe. Pentru un model accesibil, taxele reprezintă câteva mii de euro. În cazul unui automobil premium care costă 50.000-70.000 de euro, însă, valoarea taxelor poate ajunge la o sumă de ordinul zecilor de mii de euro pentru fiecare mașină. Prin producția locală, Geely poate evita o parte importantă a acestor costuri și poate aduce mai competitiv pe piața europeană modelele sale premium.

Astfel primele mașini chinezești care ar putea fi produse în fabricile Volvo din Europa nu sunt neapărat cele mai ieftine, ci tocmai modelele cu prețuri mai mari. Pentru modelele Geely mai accesibile există deja un alt proiect. Compania a încheiat un acord cu Ford pentru producția unor automobile chinezești la fabrica din Valencia, Spania.

Fabricile Volvo din Suedia, Belgia și Slovacia, în centrul planului

Volvo mai are în prezent două mari fabrici de automobile în Europa: Torslanda, în Suedia, și Ghent, în Belgia. În plus, compania construiește o fabrică nouă la Kosice, în Slovacia, unde producția este programată să înceapă în 2027. Toate cele trei facilități ar putea deveni relevante pentru noua strategie a Geely și ar putea primi, în anumite condiții, modele ale altor mărci din grup. Dacă planul se concretizează, Europa ar putea ajunge într-o situație inedita- mașini proiectate și dezvoltate de mărci chinezești ar putea fi produse pe aceleași platforme industriale europene care au consacrat producători precum Volvo.

Chinezii s-au furișat adânc în industria auto europeană

Geely nu este primul producător chinez care folosește capacități industriale europene. Stellantis a început deja producția unor modele Leapmotor la fabrica sa din Polonia, în timp ce Ford și Geely au convenit asupra producției unor automobile chinezești la Valencia. Și compania austriacă Magna Steyr produce automobile pentru mărci chinezești la uzina sa din Graz.

Geely Auto a raportat rezultate record, iar profitul companiei a crescut cu aproximativ 15% față de anul anterior. Producătorul a devenit, de asemenea, unul dintre cei mai puternici jucători ai industriei auto chineze în ceea ce privește livrările.

Din Volvo în „Volvo chinezesc”?

Noua strategie vine după o perioadă în care Volvo și-a redus anumite activități de design și inginerie din Suedia, iar unele dintre acestea au fost relocate în China. Dacă producția unor modele Geely, Zeekr sau Lynk & Co va ajunge efectiv în fabricile Volvo din Europa, integrarea dintre componentele europene și cele chinezești ale grupului va deveni și mai profundă.

Pentru constructorii europeni, vestea poate fi una complicată.

Mașinile chinezești nu mai trebuie neapărat să vină din China pentru a concura cu automobilele produse în Europa. În curând, unele dintre ele ar putea ieși chiar de pe liniile de producție europene.